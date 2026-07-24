長らく本物の「No.9」を求めていたマンチェスター・ユナイテッドは、2025年夏、セスコに白羽の矢が立った。RBライプツィヒから獲得するにあたり、移籍金は7400万ポンド（9900万ドル）だった。

23歳の彼はイングランドでのキャリア序盤で苦戦し、初ゴールは9月27日の7試合目だった。年末までの得点はわずか2ゴールで、「レッドデビルズは本当に適切な選手を獲得できたのか」という疑問がさらに強まった。

それでもシーズン終盤には2桁得点をマーク。万全の体調で調子が上がると絶好調の時期もあり、ようやく「夢の劇場」で居場所を見つけた。

プレミアリーグの守備陣にも脅威となれることを示した。次の課題は、さらにレベルを上げ、定期的に自己ベストを更新することだ。クラブキャリアで20得点を突破したのは今のところ2回だけである。

ユナイテッドが国内外のタイトルを争うには、彼がその壁を打ち破る必要がある。トップ選手たちは2試合に1得点を挙げるのが当たり前だからだ。