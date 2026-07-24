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ベンジャミン・セスコがマンチェスター・ユナイテッドでの得点目標を提示。「契約に明記すべきだ」と1999年トレブル達成メンバーが、7400万ポンドのストライカーがプレミアリーグで飛躍する方法を解説。
セスコの獲得には最大7400万ポンドかかる可能性がある。
長らく本物の「No.9」を求めていたマンチェスター・ユナイテッドは、2025年夏、セスコに白羽の矢が立った。RBライプツィヒから獲得するにあたり、移籍金は7400万ポンド（9900万ドル）だった。
23歳の彼はイングランドでのキャリア序盤で苦戦し、初ゴールは9月27日の7試合目だった。年末までの得点はわずか2ゴールで、「レッドデビルズは本当に適切な選手を獲得できたのか」という疑問がさらに強まった。
それでもシーズン終盤には2桁得点をマーク。万全の体調で調子が上がると絶好調の時期もあり、ようやく「夢の劇場」で居場所を見つけた。
プレミアリーグの守備陣にも脅威となれることを示した。次の課題は、さらにレベルを上げ、定期的に自己ベストを更新することだ。クラブキャリアで20得点を突破したのは今のところ2回だけである。
ユナイテッドが国内外のタイトルを争うには、彼がその壁を打ち破る必要がある。トップ選手たちは2試合に1得点を挙げるのが当たり前だからだ。
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セスコ、2026-27シーズンの目標を掲げる
元レッドデビルズのストライカー、ヨークはBOYLE Sportsのスポーツベッティングに関するインタビューで、セスコについて次のように語った。「ベンジャミン・セスコは今シーズン、マンチェスター・ユナイテッドで25ゴールを決めるべきだ。それが期待される成果であり、契約に明記してもいい。
「そうすれば得点を重ね、勝利し、チームを目標に近づけられる。彼にはその力がある。彼は全身全霊でチームに貢献し、必要な要素をすべて備えている。」
マンチェスター・ユナイテッドはもう1人ストライカーを獲得するのだろうか？
ユナイテッドは当面セスコに期待しつつ、キャリック監督率いるチームへ追加戦力を探している。複数の戦線を戦うには攻撃力が必要で、ポジション争いを活発化させるため、もう1人の得点源を獲得する可能性も残っている。
元「レッドデビルズ」のストライカー、ルイ・サハは先日GOALの取材に、新ストライカーに求められる資質をこう語った。「少し突飛かもしれないが、私はキリアン・ムバッペのような選手、あるいはそのスタイルの選手が望ましい。ムバッペのそばにはオリヴィエ・ジルーのような選手、つまりフィールド全体を動き回れる選手がいる布陣だ。
このタイプの選手がいるからこそ、マンチェスター・ユナイテッドは常に脅威だった。ドワイト・ヨークがアンディ・コールの周りを走り回り、ルード・ファン・ニステルローイの周りに誰かがいた。どんなフォーメーションでも、どの時代でも、この組み合わせは通用する。」
セスコがナンバー9として持つ資質
セスコは夏に体を大きくし、存在感があるため、ユナイテッドのターゲットマンとして機能するだろう。キャリック監督が彼と組ませる機動力のあるフォワードを探しているなら、それは有効なオプションだ。
マテウス・クーニャとブライアン・ムベウモはセンターフォワードを軸にプレーできる。キャプテンのブルーノ・フェルナンデスが深い位置から攻撃を組み立てる形も考えられる。レッドデビルズは戦術システムを活かして潜在能力を引き出し、2026-27シーズンにはさらに競争力を高めると見込まれている。
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