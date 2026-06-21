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ベンジャミン・セスコがバルセロナへ？ ラ・リーガ王者がマンUのストライカー獲得へ。ジュリアン・アルバレスの代案。
アルバレスがバルセロナの獲得候補リストのトップに
『マルカ』紙によると、レヴァンドフスキの退団が確定したため、バルセロナはアルヴァレスを今夏の最優先補強候補とした。現在ワールドカップで活躍中のアルゼンチン代表FWは、輝かしい実績を持つ。
2024年8月、マンチェスター・シティから7500万ユーロでアトレティコ・マドリードに移籍。以来106試合で49得点を挙げている。
その前はイングランドで103試合36得点をマーク。昨季は49試合で20得点9アシストを記録し、チャンピオンズリーグ15試合では10得点を挙げた。バルサはハンス・フリック監督の下、ラミン・ヤマル、ラフィーニャ、フェラン・トーレス、フェルミン・ロペス、アンソニー・ゴードンと並ぶ豪華攻撃陣の一角として彼の活躍を期待している。
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セスコが有力な代替候補として浮上
アトレティコは国内ライバルからの1億ユーロ超のオファーを拒否。代わりに、デコSDは代替案を準備している。交渉が決裂した場合、マンUのセスコ、ドルトムントのギラッシ、レバンテのエヨンが候補だ。
セスコはRBライプツィヒで87試合39得点を挙げ、2025年8月に7650万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。イングランド1年目は32試合12得点だった。
フリックは連携力のある得点源を求めている
フリック監督は、チャンピオンズリーグ制覇を目指す上で、来季の最前線を担うストライカーの重要性を理解している。候補者はアルバレス、セスコ、あるいは他の選手でも、チームと連携しながら得点を挙げられることが必須だ。 構想はできている。市場の動きを待ち、最善を尽くす。」
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これからどうなるのでしょうか？
バルセロナは、ワールドカップに出場中のアルバレスの状況を継続して監視し、アトレティコが過剰な移籍金を下げることを期待している。交渉が滞れば、デコ率いるスカウトチームはセスコに切り替える可能性もある。プレシーズン開始までに新ストライカーを確定したいクラブにとって、今後数週間は極めて重要だ。