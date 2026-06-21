『マルカ』紙によると、レヴァンドフスキの退団が確定したため、バルセロナはアルヴァレスを今夏の最優先補強候補とした。現在ワールドカップで活躍中のアルゼンチン代表FWは、輝かしい実績を持つ。

2024年8月、マンチェスター・シティから7500万ユーロでアトレティコ・マドリードに移籍。以来106試合で49得点を挙げている。

その前はイングランドで103試合36得点をマーク。昨季は49試合で20得点9アシストを記録し、チャンピオンズリーグ15試合では10得点を挙げた。バルサはハンス・フリック監督の下、ラミン・ヤマル、ラフィーニャ、フェラン・トーレス、フェルミン・ロペス、アンソニー・ゴードンと並ぶ豪華攻撃陣の一角として彼の活躍を期待している。