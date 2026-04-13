「ベルリンの壁の崩壊より大きな出来事」：スコットランドのサッカー界を揺るがした歴史的移籍

セルティックは、同市のライバルに競技面でも財政面でも劣っていた。事態は深刻で、クラブはジョンストンの移籍金未払い分を捻出するのに苦労していた。 事情を知ったレンジャーズ監督グレアム・スーネスは、常識外れのアイデアを思いつく。彼は「不文律」を気にしていなかった。妻はカトリック教徒で、子供たちも洗礼を受けていたからだ。「世間知らずだったかもしれないが、宗教は問題ではなかった」とスーネスは語った。

好待遇を示し、代表での関係を武器にジョンストンを説得。首脳陣も了承した。 「しかし私が『彼は得点を重ねて、正しい姿勢を持つ大多数のファンを味方にする』と主張し、最終的には承認された」と振り返る。

スネスはジョンストンに古巣を裏切る決意をさせ、クラブにも長年守られてきた不文律を破る覚悟を促した。しかし、まだ問題が残っていた。セルティックとナントの契約だ。FIFAは未払い金が支払われればジョンストンはセルティックの選手と判定すると表明した。

セルティックのビリー・マクニール監督は「ジョンストンを起用しない」ことを条件に支払いを要求した。 しかしクラブは支払いを拒否し、すでに振り込まれていた40万ポンドを返還、結果としてジョンストンのレンジャーズ移籍が実現した。選手には給与アップ、ナントには移籍金が150万ポンドに増額という、双方に好都合の結末となった。