ベルナルド・シルバ、アトレティコ・マドリードへ？ ディエゴ・シメオネ監督はマンチェスター・シティのレジェンドをラ・リーガに招きたい。

ホルヘ・メンデスが代理人を務めるシルバは、今市場で最も注目されるフリーエージェントだ。マンチェスターで9年間タイトルを獲得し続け、退団を表明した彼はバルセロナ、チェルシー、ユヴェントス、ACミランの関心を集めた。だがバルセロナは獲得を見送ったとされ、アトレティコが舞台裏で働き、キャリア最後の大型契約先としてメトロポリターノが最適と説得している。

移籍金が不要な点は、以前ユリアン・ブラントの獲得を検討したクラブ首脳陣にとって大きな魅力だ。シルバの最大の強みは汎用性。両ウイング、中央のプレイメーカー、セカンドストライカーと、どこでも高いレベルでプレーできる。マンチェスター・シティで459試合に出場し77ゴール76アシストを記録した実績が、マドリードでも結果を残すことを約束している。