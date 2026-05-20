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ベルナルド・シルバ、アトレティコ・マドリードへ？ ディエゴ・シメオネ監督はマンチェスター・シティのレジェンドをラ・リーガに招きたい。
グリーズマンの後継者候補
『マルカ』紙によると、シメオネ監督はグリーズマンのMLS移籍で生じる穴埋めが必要だ。そこで来季、シルバを攻撃の要として起用する方針。31歳のポルトガル代表は即戦力として、ラ・リーガや欧州でクラブの競争力を維持できると期待される。
クラブはシルバをプロジェクトの中心に据え、他では得がたいスターとしての立場を提供する構えだ。グリーズマンの去就は得点力とリーダーシップの穴を残すが、シティのベテランはシメオネの厳しい指導下でもロッカールームを鼓舞できる実績と大舞台経験があると見込まれている。
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フリーエージェント市場が欧州で争奪戦を巻き起こす
ホルヘ・メンデスが代理人を務めるシルバは、今市場で最も注目されるフリーエージェントだ。マンチェスターで9年間タイトルを獲得し続け、退団を表明した彼はバルセロナ、チェルシー、ユヴェントス、ACミランの関心を集めた。だがバルセロナは獲得を見送ったとされ、アトレティコが舞台裏で働き、キャリア最後の大型契約先としてメトロポリターノが最適と説得している。
移籍金が不要な点は、以前ユリアン・ブラントの獲得を検討したクラブ首脳陣にとって大きな魅力だ。シルバの最大の強みは汎用性。両ウイング、中央のプレイメーカー、セカンドストライカーと、どこでも高いレベルでプレーできる。マンチェスター・シティで459試合に出場し77ゴール76アシストを記録した実績が、マドリードでも結果を残すことを約束している。
シメオネは生まれながらのリーダーを求めている
シメオネ監督は、シルバの献身的なプレーと戦術的知性を高く評価している。これらの資質は、彼がプレミアリーグでペップ・グアルディオラの戦術革命を支えた原動力でもある。アトレティコはシルバをチームの顔に据えることを提案している。一方、ラミン・ヤマルらが台頭するバルセロナでは、その地位を確保するのは難しいかもしれない。
不振から再建中のイタリアのビッグクラブ、ユヴェントスとミランも獲得に動いている。だが、イベリア半島に戻りスペインのタイトルを争える点は、キャリア晩年のシルバにとって魅力的であり、交渉でアトレティコに優位をもたらすだろう。
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エティハドとの感動の別れ
シルバはシティでの最終戦に備えている。アーセナルが優勝し、シティはボーンマスと引き分けてプレミアリーグ2位が確定した。次はポルトガル代表としてワールドカップに臨む。彼はSNSでファンに心温まるメッセージを送り、意向を明かした。 「このクラブは私が想像していた以上のものを与えてくれた」と語り、プレミアリーグ6回優勝と2023年のチャンピオンズリーグ制覇を振り返った。