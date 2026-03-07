シルバが来季どこでプレーするかについて、すでに憶測が飛び交っている。欧州のトップリーグからオファーが殺到することは間違いないが、マンチェスター・シティを去る際にはベンフィカ復帰を強く望んでいると見られている。リスボンにある古巣クラブへの帰還は、国内リーグから欧州クラブレベルまで勝ち取れるものは全て勝ち取った選手にとって、まさに原点回帰の瞬間となるだろう。

現時点でシルバは移籍先について沈黙を守っている。シーズン終盤にこの話題が集中するのを避けたい考えだ。シティが複数のタイトルを争う中、彼の去就に関する公式発表は5月まで見込まれておらず、ベテラン選手はエティハドでのキャリアを華々しく締めくくることに全力を注げる状況となっている。