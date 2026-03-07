Getty Images Sport
ベルナルド・シルバの今後はどうなる？契約満了が迫るマンチェスター・シティのレジェンドの計画が明らかに
エティハドでの時代の終わり
31歳のミッドフィルダーは、カイル・ウォーカーとケビン・デ・ブライネの退団後にキャプテンを引き継いだが、マンチェスターでの輝かしい9年間の在籍に終止符を打つ見込みだ。2017年にモナコから4300万ポンドで加入して以来、シルバはシティの支配に不可欠な存在であり、プレミアリーグ6回、チャンピオンズリーグ1回の優勝に貢献した。
クラブのレジェンドとしての地位にもかかわらず、シティでの彼の時代は終わりを迎えようとしている。マッテオ・モレットの報道によれば、ポルトガル代表選手は契約更新交渉が停滞したままシティを去る見通しだ。
グアルディオラ、シルバの功績を振り返る
グアルディオラはプレイメーカーへの称賛を隠さず、これまで指導した中で最も知性的な選手の一人と評してきた。カタルーニャ出身の指揮官は度々選手に契約延長を懇願してきたが、主将を失うことを諦めつつあるようだ。両者の絆は、ここ数シーズンにおけるシティの戦術的柔軟性とイングランドトップリーグでの支配力を形作る重要な要素だった。
1月のウルブズ戦（2-0勝利）後、グアルディオラはこう語った。「マンチェスター・シティのためにも、私自身のためにも、ベルナルド・シルバが永遠に在籍してくれればと願っている。しかし我々はベルニー（ベルナルド）と何度も話し合い、彼自身と家族にとって最善の決断を下す必要がある」この発言は、ミッドフィルダーの移籍希望に家族の事情が大きく影響している可能性を示唆している。
プレイメーカーの潜在的な行き先
シルバが来季どこでプレーするかについて、すでに憶測が飛び交っている。欧州のトップリーグからオファーが殺到することは間違いないが、マンチェスター・シティを去る際にはベンフィカ復帰を強く望んでいると見られている。リスボンにある古巣クラブへの帰還は、国内リーグから欧州クラブレベルまで勝ち取れるものは全て勝ち取った選手にとって、まさに原点回帰の瞬間となるだろう。
現時点でシルバは移籍先について沈黙を守っている。シーズン終盤にこの話題が集中するのを避けたい考えだ。シティが複数のタイトルを争う中、彼の去就に関する公式発表は5月まで見込まれておらず、ベテラン選手はエティハドでのキャリアを華々しく締めくくることに全力を注げる状況となっている。
黄金の別れを追いかけて
シティは現在プレミアリーグ優勝を争っており、29試合を消化して2位につけている。首位アーセナル（30試合消化）とは7ポイント差だ。
次節、グアルディオラ率いるチームはFAカップ5回戦でニューカッスルと対戦し、その後チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の1stレグでレアル・マドリードのホームに乗り込む。
