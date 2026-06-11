ベルナルド・シルバのレアル・マドリード移籍が濃厚に。これによりブライム・ディアス、マスタンツォーノ、ニコ・パスの将来にどのような影響が生まれるのか。

バルセロナでもアトレティコ・マドリードでもなく、ベルナルド・シルバの行き先はレアル・マドリードになる可能性がある。
この報道は突如として浮上した。スペイン紙『AS』は、バルサやアトレティコとの交渉が停滞している裏にジョゼ・モウリーニョ監督の呼びかけがあると伝えている。
かつてマンチェスター・シティに所属した彼の去就は、セリエAの強豪にも影響を与えそうだ。
バルセロナでもアトレティコ・マドリードでもなく、ベルナルド・シルバの行き先はレアル・マドリードになる可能性がある。
この報道は突如として浮上した。スペイン紙『AS』は、バルサやアトレティコとの交渉が停滞している裏にジョゼ・モウリーニョ監督の呼びかけがあると伝えている。
かつてマンチェスター・シティに所属した彼の去就は、セリエAの強豪にも影響を与えそうだ。
ベルナルド・シルバのレアル・マドリード移籍話は新しいものではない。2ヶ月前、『AS』紙によると、代理人のホルヘ・メンデスはモウリーニョ監督とのセットで提案していた。フリーの攻撃的MFと、ベンフィカとの契約が残りながらも復帰を希望する監督の組み合わせだった。
当初は会長選の行方が不透明だったためクラブはオファーを断ったが、フロレンティーノ・ペレスの当選とモウリーニョの監督就任を受けて再検討を開始した。
「スペシャル・ワン」は同胞の獲得を強く希望し、選手はバルセロナとアトレティコ・マドリードのオファーを保留にした（ユヴェントスはCL予選敗退で撤退）。
これにより、レアル・マドリードへの移籍が再浮上。スペイン紙ASによると、交渉はすでに本格化し、フリーでの契約は数日中にまとまる見込みだ。この加入は、中盤の他の選手たちの退団につながる可能性がある。
ニコ・パズとエンドリックの復帰も考えると、同ポジションは層が厚く、夏には誰かがサンティアゴ・ベルナベウとバルデベバスを去るだろう。
注目されるのはブラヒム・ディアスだ。ミランでスクデットを獲得したモロッコ代表で、古くからユヴェントスの補強候補に挙げられている。スパレッティ監督も高く評価し、本人もセリエA復帰に前向きだ。来季チャンピオンズリーグをテレビで観ることになっても動じないという。
これまで彼はモウリーニョの評価を見極めるため待ってきたが、ベルナルド・シルバが加入すれば出場機会はさらに減る。そこでユベントスは、イリディズやコンセイソンと共に彼を攻撃的MFとして起用する計画だ。
フランコ・マスタンツォーノも同様だ。2025年にリバー・プレートから約6300万ユーロでスペインへ移籍したが、レアル・マドリードの初年度は存在感を示せなかった。シャビ・アロンソ、アルバロ・アルベロアとも相性は良くなかった。
クラブは彼の才能を評価しつつも、まだベルナベウでプレーする準備が整っていないと判断。今夏の放出も検討している。レンタル移籍やニコ・パスの場合のような取引が有力で、移籍権は保持する方針だ。
数時間前、ユヴェントスへの提案が噂された。コモも良好な関係を活かし、8月14日に20歳になるこの若手を獲得し、セスク・ファブレガスに育成を任せる可能性がある。
コモは、ニコ・パスの去就についてレアル・マドリードの正式発表を待っている。マドリードでは、このアルゼンチン人選手が一旦戻って将来を決めるという見方が強まっている。インテルなど強豪クラブの関心も続く（サネッティ発言参照）。
ベルナルド・シルバの加入が直接影響する可能性は低い。両者は別の話であり、ニコ・パスの去就はポルトガル人選手の加入とは無関係だ。
2人の残留は矛盾せず、むしろアルダ・ギュレルやジュード・ベリンガムらと合わせて、ロドリゴ（負傷が懸念）、またはコモが注目する若手セサル・パラシオスなどの移籍が後押しされるだろう。