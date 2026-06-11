ベルナルド・シルバのレアル・マドリード移籍が濃厚に。これによりブライム・ディアス、マスタンツォーノ、ニコ・パスの将来にどのような影響が生まれるのか。

バルセロナでもアトレティコ・マドリードでもなく、ベルナルド・シルバの行き先はレアル・マドリードになる可能性がある。





この報道は突如として浮上した。スペイン紙『AS』は、バルサやアトレティコとの交渉が停滞している裏にジョゼ・モウリーニョ監督の呼びかけがあると伝えている。





かつてマンチェスター・シティに所属した彼の去就は、セリエAの強豪にも影響を与えそうだ。