シティの主力選手を話題にした際、バット氏はマンチェスター・ユナイテッドが以前、ジョン・ストーンズを獲得する機会を逃していたと明かした。ストーンズがグアルディオラ監督の下で守備の要となるずっと前、ユナイテッドは彼に「ドリーム・シアター」への移籍を打診していた。

「私がユナイテッドにいた頃、シティに移籍する前に獲得できるチャンスがあった」と彼は説明した。「彼に加入を打診した。シティで輝いた彼は、毎週コンディションを保ち、中盤に飛び出すプレーが魅力的だった。」

リオ・ファーディナンドと似たタイプだが、中盤への飛び出しはリオより上手い。守備に戻るスピードはリオが上だ。それでも素晴らしいキャリアを築き、どこへ行っても活躍するだろう」



