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ベルナルド・シルバのマンチェスター・ユナイテッド移籍は「あり得ない」。シティのレジェンドはフリーエージェントになるが、実現の可能性はゼロだ。
バット、シルバの物議を醸す他クラブ移籍を否定
シルバはプレミアリーグ屈指のMFとして評価されているが、マンチェスターのライバルへ移籍する可能性は否定されている。元ユナイテッドのバットは、31歳の彼を獲得したいクラブは多いだろうが、オールド・トラッフォードへの移籍はあり得ないと語る。
シルバは今夏フリーで移籍するものの、シティへの忠誠心が強く、グアルディオラ監督の下で獲得した主要タイトルを危険にさらすことはない。
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ポルトガルのスター選手はシティに「敬意を抱きすぎている」
パディ・パワーとのインタビューで、バットはシルバの性格と実力を絶賛しつつ、移籍はあり得ないと断言した。シティのMFは「驚異的」で、どのチームにも理想的な補強になると語った――ユナイテッドを除いて。
「彼は誰もが欲しがる選手だ。誰からも愛される、好感の持てるチームメイトに見える。本当に素晴らしいサッカー選手であり、人間としても素晴らしい」とバットは語った。
「世界中のどのクラブも彼のような選手を欲しがるだろう。だが、彼がマンチェスター・ユナイテッドに来ることは決してない。シティへの敬意が厚すぎるし、戦術的にも合わない。そのポジションにはブルーノがいるからだ」
ストーンズ獲得のチャンスを逃したユナイテッドの内幕が明らかに
シティの主力選手を話題にした際、バット氏はマンチェスター・ユナイテッドが以前、ジョン・ストーンズを獲得する機会を逃していたと明かした。ストーンズがグアルディオラ監督の下で守備の要となるずっと前、ユナイテッドは彼に「ドリーム・シアター」への移籍を打診していた。
「私がユナイテッドにいた頃、シティに移籍する前に獲得できるチャンスがあった」と彼は説明した。「彼に加入を打診した。シティで輝いた彼は、毎週コンディションを保ち、中盤に飛び出すプレーが魅力的だった。」
リオ・ファーディナンドと似たタイプだが、中盤への飛び出しはリオより上手い。守備に戻るスピードはリオが上だ。それでも素晴らしいキャリアを築き、どこへ行っても活躍するだろう」
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フリーエージェントが迫るシルバは、選択肢を検討中。
夏の移籍市場を前に、シルバの去就はまだ注目されている。欧州の複数トップクラブが動向を注視。マンチェスター・ユナイテッドは争奪戦から脱落した模様で、本人はラ・リーガ移籍が噂され、バルセロナとレアル・マドリードが候補に挙げられる。一方、ユナイテッドはブルーノ・フェルナンデスを補完するMFの獲得に注力している。