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「ベルナルド・シルバならどのチームにもフィットする！」ロベルト・マルティネス監督がバルセロナ移籍の可能性に言及。ポルトガル代表監督はマンチェスター・シティのレジェンドの「サッカーの知性」を絶賛した。
ロベルト・マルティネス監督、シルバの適応力を称賛
ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は、シルバがバルセロナに完璧な補強になると断言した。土曜日のチリ戦（2-1）後、監督は移籍の可能性とハンス・フリック率いる新プロジェクトへの適性を問われ、こう語った。
マルティネス監督は31歳のシルバを絶賛し、次のように語った。「ベルナルド・シルバは世界中のどのチームにも適応できる素晴らしい選手だ。彼はどんなシステムやスタイルにもフィットし、周囲のレベルを引き上げる」
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プレイヤーを支える知性
シルバはたゆまぬ働きと卓越した技術で称賛されるが、マルティネス監督は彼の精神面を強調した。ポルトガル代表監督は、シルバが他の創造的なMFと一線を画すのは戦術的な柔軟性と状況判断力だとし、複数のポジションで試合をコントロールできると指摘した。
「重要なのはポジションではなく、彼のサッカーIQと、どんな場面でもボールを支配する技術だ。バルサにフィットするのは確実だ」とマルティネス監督は語った。
シルバは選択肢を広げておく
去就を巡り憶測が飛び交う中、シティのスターは慎重に判断している。エティハドとの契約更新を見送り、多くのクラブからオファーを受けるシルバ。バルセロナは依然として憧れの移籍先だが、アトレティコ・マドリードの破格のオファーも検討している。同クラブは獲得へ猛アプローチを続けている。
本人は最近「バルサは選択肢の一つだが、まだ決めていない。求められていると感じられるクラブを探している。それが大切だ。決まれば皆も知るだろう」と語った。
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注目は最終調整へ
移籍の噂が絶えないシルバだが、ポルトガル代表としてワールドカップに向けた準備ではプロ意識を示している。チリ戦の前半に出場し、マルティネス監督は「どのチームでもレベルを向上させられる」と技術とリーダーシップを評価した。
代表チームは水曜にナイジェリアと最終調整し、その後アメリカへ出発する。大会では過密日程が待ち受ける。初戦は6月17日、ヒューストンでコンゴ民主共和国と対戦し、世界制覇へ挑む。