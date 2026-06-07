ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は、シルバがバルセロナに完璧な補強になると断言した。土曜日のチリ戦（2-1）後、監督は移籍の可能性とハンス・フリック率いる新プロジェクトへの適性を問われ、こう語った。

マルティネス監督は31歳のシルバを絶賛し、次のように語った。「ベルナルド・シルバは世界中のどのチームにも適応できる素晴らしい選手だ。彼はどんなシステムやスタイルにもフィットし、周囲のレベルを引き上げる」