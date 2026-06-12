ロマーノ氏によると、ベルナルド・シルバのレアル・マドリード移籍は合意済みで、契約も承認された。契約期間は2年＋1年延長オプション。交渉は36時間前に始まり、すぐに成立した。モウリーニョ監督の要望で、本人了承も得ている。

シルバはこれまで、特にバルセロナ移籍報道に対し明確な態度を示さなかった。

彼は以前、「夢か？ どこに行くか分からないので答えられない。バルセロナも選択肢だが、まだ決めていない。どうなるか分からない」と語っていた。



