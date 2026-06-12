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ベルナルド・シルバがレアル・マドリードへの移籍に合意。ジョゼ・モウリーニョ監督はベルナベウ復帰後、衝撃的な初補強に近づいている。
シルバ、迅速な交渉を経てマドリード移籍へ
レアル・マドリードは、短期間で進んだ交渉の末、シルバの獲得で合意した。 ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、交渉開始からわずか36時間でクラブと選手側が合意に達した。契約満了でマンチェスター・シティを退団するシルバは、スペインでの新天地へ移る。2度目の指揮を執るモウリーニョ監督は、シルバを最優先ターゲットとしていた。
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ロマーノ氏が合意を認めた。シルバ氏は先に憶測に言及していた。
ロマーノ氏によると、ベルナルド・シルバのレアル・マドリード移籍は合意済みで、契約も承認された。契約期間は2年＋1年延長オプション。交渉は36時間前に始まり、すぐに成立した。モウリーニョ監督の要望で、本人了承も得ている。
シルバはこれまで、特にバルセロナ移籍報道に対し明確な態度を示さなかった。
彼は以前、「夢か？ どこに行くか分からないので答えられない。バルセロナも選択肢だが、まだ決めていない。どうなるか分からない」と語っていた。
マドリードがライバルに勝利
レアル・マドリードがシルバの獲得に成功したと報じられた。同選手にはバルセロナやアトレティコ・マドリードも興味を示していたため、レアルにとっては大きな勝利だ。シルバはマンチェスター・シティとの契約延長を拒否し、フリーエージェントで加入する見込み。移籍金は発生せず、豊富な経験を持つ選手を無償で獲得できる。
シルバは9年間在籍したシティで6度のプレミアリーグ制覇と1度のチャンピオンズリーグ制覇に貢献し、153ゴールに関与した。影響力のあるMFとして評価されながらの移籍となる。
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代表戦への注力は変わらない
報道によると、2026年ワールドカップ後に正式発表される見込みだ。シルバはまずポルトガル代表に集中し、その後去就を決める。移籍が確定すれば、彼はベルナベウでモウリーニョ率いる再建プロジェクトに加わる。欧州屈指の経験と実績を誇るMFには、大きな期待が寄せられる。