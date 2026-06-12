Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
GFX Jose Mourinho Bernardo SilvaGetty/GOAL
Yosua Arya

翻訳者：

ベルナルド・シルバがレアル・マドリードへの移籍に合意。ジョゼ・モウリーニョ監督はベルナベウ復帰後、衝撃的な初補強に近づいている。

移籍情報
ベルナルド・シウヴァ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
ジョゼ・モウリーニョ

レアル・マドリードがマンチェスター・シティのベルナルド・シルバの獲得を目前に控えている。2年契約（3年目の延長オプション付き）で合意、ジョゼ・モウリーニョが移籍を後押しした。

  • シルバ、迅速な交渉を経てマドリード移籍へ

    レアル・マドリードは、短期間で進んだ交渉の末、シルバの獲得で合意した。 ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、交渉開始からわずか36時間でクラブと選手側が合意に達した。契約満了でマンチェスター・シティを退団するシルバは、スペインでの新天地へ移る。2度目の指揮を執るモウリーニョ監督は、シルバを最優先ターゲットとしていた。

    • 広告
  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    ロマーノ氏が合意を認めた。シルバ氏は先に憶測に言及していた。

    ロマーノ氏によると、ベルナルド・シルバのレアル・マドリード移籍は合意済みで、契約も承認された。契約期間は2年＋1年延長オプション。交渉は36時間前に始まり、すぐに成立した。モウリーニョ監督の要望で、本人了承も得ている。

    シルバはこれまで、特にバルセロナ移籍報道に対し明確な態度を示さなかった。

    彼は以前、「夢か？ どこに行くか分からないので答えられない。バルセロナも選択肢だが、まだ決めていない。どうなるか分からない」と語っていた。


  • マドリードがライバルに勝利

    レアル・マドリードがシルバの獲得に成功したと報じられた。同選手にはバルセロナやアトレティコ・マドリードも興味を示していたため、レアルにとっては大きな勝利だ。シルバはマンチェスター・シティとの契約延長を拒否し、フリーエージェントで加入する見込み。移籍金は発生せず、豊富な経験を持つ選手を無償で獲得できる。

    シルバは9年間在籍したシティで6度のプレミアリーグ制覇と1度のチャンピオンズリーグ制覇に貢献し、153ゴールに関与した。影響力のあるMFとして評価されながらの移籍となる。

  • Portugal v Slovenia: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    代表戦への注力は変わらない

    報道によると、2026年ワールドカップ後に正式発表される見込みだ。シルバはまずポルトガル代表に集中し、その後去就を決める。移籍が確定すれば、彼はベルナベウでモウリーニョ率いる再建プロジェクトに加わる。欧州屈指の経験と実績を誇るMFには、大きな期待が寄せられる。