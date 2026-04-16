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ベルナルド・シルバがマンチェスター・シティ退団を正式発表、感慨のメッセージを投稿。
伝説の選手がエティハドに別れを告げる
シルバがマンチェスター・シティを退団。9年間で多数のタイトルを獲得し、クラブ史上屈指の選手となった。2017年にモナコから加入した31歳の彼は、今シーズン限りで契約満了によりチームを去る。
自身の決断をSNSで明かしたシルバはこう綴った。「シティの皆さん、9年前に私は少年の夢を追ってここに来ました。成功と偉業を求め、この街とクラブは期待以上のものを与えてくれました。共に勝ち取ったタイトルは永遠の宝です。 センチュリオンズ、国内4冠、トレブル、4連覇、そしてそれ以上のもの……悪くなかったね。」
- AFP
マンチェスターでの家族と思い出
エティハドで獲得した6度のプレミアリーグ優勝、チャンピオンズリーグ、2度のFAカップ、5度のリーグカップ、クラブワールドカップなどのタイトルに加え、シルバはこの街との個人的な絆を強調した。彼はマンチェスターでプロとして成功し、私生活も充実させたことに感謝し、特に妻と娘に謝辞を述べた。
シルバは続けた。「数か月後、私はこの街を去ります。マンチェスターは私がタイトルを勝ち取り、結婚し、家族を築いた場所です。イネス、カルロタ、ありがとう。ファン各位、長年の支援に感謝します。 選手として私はいつも情熱を込めてプレーし、皆さんがピッチで誇りを感じ、チームに代表されている実感を持ち続けてほしいと願ってきました。その思いが伝わっていたなら幸いです。私はマンチェスター・シティの選手としてここに来ましたが、去るときはもう一人の『あなたたち』の一員、生涯のマンチェスター・シティサポーターとして去ります。この若いチームをこれからも応援し続けてください。彼らは将来、皆さんに多くの素晴らしい思い出を届けてくれると確信しています。」
グアルディオラとスタッフ
このMFは、チームを黄金期に導いたペップ・グアルディオラ監督やスタッフへの感謝も忘れなかった。さまざまな戦術の下で中心選手として活躍し、長期にわたって在籍できたのはシティ・フットボール・アカデミーの環境あってこそだと振り返った。
彼はこう語った。「クラブ、ペップ、スタッフ、そして9年間共に戦ったチームメイトに感謝する。たくさんの思い出をありがとう。この長い旅に私を加えてくれてありがとう。トレーニング場で毎日育んだ雰囲気のおかげで、私は家にいるように大きな家族の一員を感じられた。残りの数週間を楽しもう。今シーズンに残されたすべてのために戦おう。」
- AFP
シティのタイトル獲得の中心人物
シルバは今シーズンもマンチェスター・シティの要として全大会44試合に出場し、3ゴール5アシストを記録している。カラバオ・カップを制したチームは国内3冠を狙う。 FAカップ準決勝サウサンプトン戦への出場も確実視される。シティは現在プレミアリーグ2位。アーセナルとは6ポイント差で1試合を残している。両チームは今週末直接対決し、優勝争いは依然として混沌としている。