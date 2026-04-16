ベルナルド・シルバがマンチェスター・シティ退団を正式発表、感慨のメッセージを投稿。

エティハドで獲得した6度のプレミアリーグ優勝、チャンピオンズリーグ、2度のFAカップ、5度のリーグカップ、クラブワールドカップなどのタイトルに加え、シルバはこの街との個人的な絆を強調した。彼はマンチェスターでプロとして成功し、私生活も充実させたことに感謝し、特に妻と娘に謝辞を述べた。

シルバは続けた。「数か月後、私はこの街を去ります。マンチェスターは私がタイトルを勝ち取り、結婚し、家族を築いた場所です。イネス、カルロタ、ありがとう。ファン各位、長年の支援に感謝します。 選手として私はいつも情熱を込めてプレーし、皆さんがピッチで誇りを感じ、チームに代表されている実感を持ち続けてほしいと願ってきました。その思いが伝わっていたなら幸いです。私はマンチェスター・シティの選手としてここに来ましたが、去るときはもう一人の『あなたたち』の一員、生涯のマンチェスター・シティサポーターとして去ります。この若いチームをこれからも応援し続けてください。彼らは将来、皆さんに多くの素晴らしい思い出を届けてくれると確信しています。」



