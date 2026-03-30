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ベルナルド・シルバがマンチェスター・シティに退団の意向を正式に伝えた
エティハドでの一つの時代の終わり
『Caught Offside』によると、この31歳の選手は、契約満了となる今夏に退団することをクラブに正式に伝えた。これにより、プレミアリーグでの9年間にわたる、数々のタイトルに彩られたキャリアに幕が下ろされることになる。 この決断は、契約延長に向けた交渉が一時中断されたと報じられていた不透明な時期を経て下されたものだ。イングランドでの在籍期間中にプレミアリーグ優勝6回、チャンピオンズリーグ制覇を含む計16のタイトルを獲得した元モナコ所属の彼は、紛れもないクラブのレジェンドとして去ることになる。彼の退団は、長期的な安定性についてすでに疑問視されていた中盤に、大きな穴を残すことになるだろう。
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クラブは中盤の大幅な再構築を計画している
シルバの離脱は、ロッカールームにとって大きな打撃だとされている。彼はチーム内で生まれながらのリーダーであり、グアルディオラ監督の戦術的右腕と見なされているからだ。2024年のバロンドール受賞者であるロドリもレアル・マドリードへの移籍が噂されていることから、シティはすでに、この伝説的な中盤の2人組が去った後の体制に備え始めている。 報道によると、クラブは今後数ヶ月のうちに中盤の戦力を刷新する理想的な候補として、ニューカッスルのサンドロ・トナリとノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンをリストアップしているという。
シルバのバルセロナ移籍への夢と世界中のクラブからの関心を集める
31歳の同選手はかねてよりラ・リーガ移籍の噂が絶えず、彼の最優先事項は依然としてバルサでプレーすることだとされている。代理人のホルヘ・メンデス氏は、欧州の複数のビッグクラブに打診を行っており、アトレティコ・マドリード、ユヴェントス、ナポリも交渉のテーブルに乗っていると考えられ、各クラブは移籍の実現可能性を模索している。しかし、スポティファイ・カンプ・ノウへの移籍が確実視されているわけではない。 バルセロナの財政的制約が依然として障壁となっており、現在の戦力層の厚さを考慮すると、ボール扱いの得意なミッドフィルダーをさらに補強する必要があるのかという内部的な疑問も存在する。シルバは移籍を実現させるため、報酬の減額を受け入れる意向であると報じられているが、カタルーニャのクラブは新たなストライカーや守備陣の補強など、他のポジションを優先する可能性がある。
欧州以外では、サウジ・プロリーグが大きな関心を示しており、複数のクラブが、このポルトガル代表選手に巨額の年俸を提示し、中東における最新の大型補強選手として迎え入れようとしている。同様に、メジャーリーグサッカー（MLS）も現実的な選択肢となっている。
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優勝争いの佳境における騒動への対処
シルバの退団報道が浮上したタイミングは、すでに重大な局面を迎えているシーズン終盤にさらなるプレッシャーを加える形となった。シティはプレミアリーグ首位のアーセナルに9ポイント差をつけられており、4月19日にエティハドで行われる直接対決は、優勝の望みを繋ぐために絶対に勝たなければならない一戦となっている。さらに、リヴァプールとのFAカップ準々決勝も控えているため、グアルディオラ監督は、信頼する右腕を取り巻くメディアの騒動を巧みに乗り切り、今シーズンをタイトル獲得で締めくくる必要がある。 シーズンがどのような結末を迎えようとも、エティハドにおける移行期はすでに本格的に始まっている。