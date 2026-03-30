ベルナルド・シルバがマンチェスター・シティに退団の意向を正式に伝えた

31歳の同選手はかねてよりラ・リーガ移籍の噂が絶えず、彼の最優先事項は依然としてバルサでプレーすることだとされている。代理人のホルヘ・メンデス氏は、欧州の複数のビッグクラブに打診を行っており、アトレティコ・マドリード、ユヴェントス、ナポリも交渉のテーブルに乗っていると考えられ、各クラブは移籍の実現可能性を模索している。しかし、スポティファイ・カンプ・ノウへの移籍が確実視されているわけではない。 バルセロナの財政的制約が依然として障壁となっており、現在の戦力層の厚さを考慮すると、ボール扱いの得意なミッドフィルダーをさらに補強する必要があるのかという内部的な疑問も存在する。シルバは移籍を実現させるため、報酬の減額を受け入れる意向であると報じられているが、カタルーニャのクラブは新たなストライカーや守備陣の補強など、他のポジションを優先する可能性がある。

欧州以外では、サウジ・プロリーグが大きな関心を示しており、複数のクラブが、このポルトガル代表選手に巨額の年俸を提示し、中東における最新の大型補強選手として迎え入れようとしている。同様に、メジャーリーグサッカー（MLS）も現実的な選択肢となっている。