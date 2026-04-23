ベルナルド・シルバがデビッド・シルバを抜いてクラブ史上最多タイトルを獲得し、マンチェスター・シティの歴史に名を刻んだ

この夜、シティのキャプテンには二重の喜びがあった。バーンリー戦に出場し、クラブ通算試合数で8位に浮上したからだ。453試合目の出場を果たしたベルナルドは、レジェンドのマイク・サマービーを抜いた。

加入7年で彼はクラブ最多出場選手となった。万能性と献身性を武器に、トリッキーなウインガーからチームの要であるセントラルミッドフィールダーへ成長した。