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Bernardo Silva Manchester CityGetty Images

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ベルナルド・シルバがデビッド・シルバを抜いてクラブ史上最多タイトルを獲得し、マンチェスター・シティの歴史に名を刻んだ

ベルナルド・シウヴァ
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
ダビド・シルバ
バーンリー
バーンリー 対 マンチェスター・シティ

ベルナルド・シルバは、デビッド・シルバを抜いてクラブのプレミアリーグ史上最多勝利数を記録し、マンチェスター・シティの象徴としての地位を確固たるものにした。このポルトガル人MFは、水曜日の夜に行われたバーンリーとの激戦を1-0で制した試合で、この歴史的な記録を達成した。

  • 新たな支配の時代

    ターフ・ムーアでの勝利は、ペップ・グアルディオラ率いるチームにとって単なる3ポイント以上の価値があった。この試合でベルナルド・シルバはプレミアリーグ通算215勝目をマークし、エティハドで10年間活躍した元チームメイト、ダビド・シルバの214勝を抜き、クラブ記録を更新した。マンチェスター・シティ公式もこれを発表している。

    2017年のモナコ加入以来、彼の貢献度が示された形だ。現在、このポルトガル人は単独トップ、スペイン人シルバが2位。200勝到達は205勝の元GKエデルソンだけだ。


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    最終的な勝者

    シルバの数字は驚異的だ。マンチェスター・シティで453試合出場し、299試合がプレミアリーグ。31歳の彼はプレミアで72％の勝率を誇り、グアルディオラ監督の右腕としての信頼を示している。


  • 歴代ランキングを駆け上がる

    この夜、シティのキャプテンには二重の喜びがあった。バーンリー戦に出場し、クラブ通算試合数で8位に浮上したからだ。453試合目の出場を果たしたベルナルドは、レジェンドのマイク・サマービーを抜いた。

    加入7年で彼はクラブ最多出場選手となった。万能性と献身性を武器に、トリッキーなウインガーからチームの要であるセントラルミッドフィールダーへ成長した。

  • Manchester City v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    数々の栄冠

    この勝利は、マンチェスターでのシルバの輝かしいキャリアの一部に過ぎない。8シーズンで主要タイトル19冠、うちプレミアリーグ6回制覇は、リーグ屈指のエリート選手としての証だ。プレミアリーグで彼より多く優勝した選手はわずか5人。

    現在、彼はケヴィン・デ・ブライネ、ジョン・ストーンズと並びクラブ史上最多タイのタイトル数を誇る。契約最終盤でもチームの中心としてさらに栄冠を狙い、最高峰の優勝者としてマンチェスターを去る可能性が高い。ファンが彼のキャリアを祝うのはシーズン終了後になるが、歴史に名を残すことはすでに確定だ。

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