快勝という内容にもかかわらず、シウバは自身のチームへの適応について謙虚な姿勢を崩さなかった。32歳の同選手は今夏、スター選手がそろう陣容に加わり、現在は新たなリーグと新たな指揮官の戦術的要求に対応している最中だ。チームは勝利を重ねているものの、ピッチ上で最大限の影響力を発揮するためには、チームメートそれぞれの動きや好みをなお学んでいる過程にあると認めた。

「新しい経験だ。今もチームメートや僕たちのプレーの仕方を理解しようとしているし、チームを助けるために自分がどこを改善できるのかを見極めている。適応は進んでいるし、とても満足しているよ。セビージャでの試合を別にすれば、チームは全体的にとても良いスタートを切った。3日後には、さらに勝ち点3を取るための非常に重要なアウェーゲームがある」とシウバは説明した。