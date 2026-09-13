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ベルナルド・シウバ、ラージョ・バジェカーノ粉砕後のレアル・マドリーの攻撃力に驚嘆
ベルナベウがゴールラッシュを祝う
レアル・マドリーはサンティアゴ・ベルナベウでラージョ相手に4-1の快勝を収め、ラ・リーガ制覇へ向けた力強い歩みを続けた。ジョゼ・モウリーニョ監督に先発起用されたシウバは、この一戦で69分間プレー。ホームチームが相手を圧倒するうえで、中盤の切り替えで重要な役割を果たした。元マンチェスター・シティの同選手は、この試合で見せた決定力の高さに明らかに感銘を受けており、相手を仕留めるチームの能力が現在非常に高いレベルで機能していると語った。
大勝の直後、『Realmadrid TV』の取材に応じたシウバは、結果と内容の両方に満足感を示した。「勝ち点3が最も重要なので、とてもうれしい。4得点で素晴らしい勝利だったし、とても満足している。特に前半は良かったが、全体的に試合全体が良かった。次の試合はすぐにやってくるので、今はその準備をしなければならない。このチームの攻撃力と得点力に疑いはない。さらに、ここベルナベウではファンもいる。今日もまた、僕たちは多くを生み出し、チャンスを作ることができた。勝ち点3にとても満足している」
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モウリーニョ体制下の生活への適応
快勝という内容にもかかわらず、シウバは自身のチームへの適応について謙虚な姿勢を崩さなかった。32歳の同選手は今夏、スター選手がそろう陣容に加わり、現在は新たなリーグと新たな指揮官の戦術的要求に対応している最中だ。チームは勝利を重ねているものの、ピッチ上で最大限の影響力を発揮するためには、チームメートそれぞれの動きや好みをなお学んでいる過程にあると認めた。
「新しい経験だ。今もチームメートや僕たちのプレーの仕方を理解しようとしているし、チームを助けるために自分がどこを改善できるのかを見極めている。適応は進んでいるし、とても満足しているよ。セビージャでの試合を別にすれば、チームは全体的にとても良いスタートを切った。3日後には、さらに勝ち点3を取るための非常に重要なアウェーゲームがある」とシウバは説明した。
戦術的な指示と創造の自由
シウバはまた、モウリーニョがマドリーのシステム内で自分に託している具体的な役割についても明かした。ポルトガル代表のシウバに求められているのは、最終ラインと、世界屈指の強力なアタッカーを擁する前線4枚をつなぐ橋渡し役だ。低い位置まで下りてボールを動かしながらポゼッションを循環させることで、シウバはビニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガム、キリアン・エムバペのような選手たちが高い位置を保ち、相手守備の背後のスペースを突けるようにしている。
「主にボールを持っている時は、ビルドアップを大いに助けて、プレーに流動性をもたらすことだ。そうすることで、ドリブル能力を持つ攻撃の選手たちにボールを最高の形で届けられる。ビニ、ジュード、キリアン、そしてディオマンデにとって、いい形でボールが入ることはとても重要なんだ。そのうえで、ボールを持っていない時も、プレスや守備の面で大きく貢献することが求められている。そこでは僕たちにやるべき仕事がたくさんある。チームを助けるために、自分自身のベストな姿になれるよう適応しようとしているし、これからも努力を続けていく」と付け加えた。
- AFP
エルチェへの遠征に向けて
マドリー陣営に祝勝ムードに浸っている時間はほとんどない。チームはすでに次戦に向けた準備のため、トレーニング場に戻っている。週末の先発組が軽めのメニューに取り組む一方で、そのほかの選手たちは、火曜日の夜にマルティネス・バレロでエルチェと対戦する次のアウェーゲームに向けて、鋭さを維持するため高強度のトレーニングを消化した。一方、フェルラン・メンディ、エデル・ミリトン、ロドリゴはそれぞれ回復プロセスを続けており、全体練習には参加しなかった。
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