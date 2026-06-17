ベルナルド・シルバは、マンチェスター・シティでグアルディオラの理念を体現した選手だった。創造性と戦術的規律を兼備し、クラブの輝かしい時代を支えた。 9シーズンで460試合に出場し76ゴール77アシストを記録。6度のプレミアリーグ制覇など20タイトル獲得に貢献し、チャンピオンズリーグ優勝も経験した。グアルディオラ体制で最多出場を誇り、戦術の要となった。

バルセロナ移籍が報じられた直後、彼はレアル・マドリード行きを決断。モウリーニョ新体制の下、中盤再建の鍵となる。 ルカ・モドリッチ、トニ・クロースの退団で弱った中盤を立て直し、チームに輝きを取り戻す鍵になると期待される。

関連記事：マエストロのような頭脳を持つチェスプレイヤー…オリシがフランスの退屈を打ち破る