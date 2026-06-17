ジョゼ・モウリーニョが3年契約でレアル・マドリードに復帰し、同クラブが水曜日にベルナルド・シルバを獲得したことで、現代サッカー界で最も影響力のある2人の監督、モウリーニョとペップ・グアルディオラのスタイルを色濃く反映するユニークな選手たちが再び注目されている。 どちらか一方の下で才能を開花させた選手もいれば、両者の指導スタイルの共通点を体現した選手もいる。
翻訳者：
ベルナルドだけではない。グアルディオラとモウリーニョの下で輝いたスターたち
1. ベルナルド・シルバ
ベルナルド・シルバは、マンチェスター・シティでグアルディオラの理念を体現した選手だった。創造性と戦術的規律を兼備し、クラブの輝かしい時代を支えた。 9シーズンで460試合に出場し76ゴール77アシストを記録。6度のプレミアリーグ制覇など20タイトル獲得に貢献し、チャンピオンズリーグ優勝も経験した。グアルディオラ体制で最多出場を誇り、戦術の要となった。
バルセロナ移籍が報じられた直後、彼はレアル・マドリード行きを決断。モウリーニョ新体制の下、中盤再建の鍵となる。 ルカ・モドリッチ、トニ・クロースの退団で弱った中盤を立て直し、チームに輝きを取り戻す鍵になると期待される。
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2. アリエン・ロッベン
アリエン・ロベンはキャリアの要所でモウリーニョとグアルディオラの下でプレーした。 モウリーニョ率いるチェルシー（2004-2007年）ではプレミアリーグ2回、リーグカップ、FAカップを獲得。モウリーニョは堅守突破のためにロベンを重用した。
チェルシー時代は怪我で出場が限られたものの、バイエルンではさらに完成された選手に成長。
グアルディオラのポゼッション戦術は、彼に高い戦術規律とオフザボールの動きを要求したが、ロベンは期待に応え、国内での圧倒的支配とチャンピオンズリーグでの躍進に貢献した。
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3. ケビン・デ・ブライネ
ケヴィン・デ・ブライネは、マンチェスター・シティでペップ・グアルディオラの下でプレーして飛躍的に成長した。しかし2013年のチェルシーではジョゼ・モウリーニョ監督の下、出場機会が限られた。モウリーニョは「守備への貢献が不足していた」と理由を説明した。 その結果、デ・ブライネはヴォルフスブルクへ移籍し、ヨーロッパ屈指のプレイメーカーに成長。2016年にマンチェスター・シティでグアルディオラ監督の下に加わり、その才能を完全に開花させた。
グアルディオラは攻撃の自由を与え、デ・ブライネは2度のPFA年間最優秀選手賞に輝いた。 創造性と広い視野、精度の高いパスでシティの国内・欧州制覇を支え、2025年夏ナポリへ移籍するまでグアルディオラの戦術と完全にフィットした。
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4. サミュエル・エトー
サミュエル・エトーは、2人の監督の下で異なる形で成功を収めた。バルセロナでは2009年、グアルディオラ率いるチームで三冠達成の立役者となった。 チャンピオンズリーグ決勝での得点など輝かしい記録を残しながらも、戦術的不一致からグアルディオラは彼の退団を望んだ。それでも、この成功はエトオをバルセロナのレジェンドに押し上げた。
一方、2009年にモウリーニョ率いるインテル・ミラノへ移籍すると、エトーは理想的な環境を手に入れた。 モウリーニョはエトーの役割を再定義し、守備的なポジションで起用した。2010年のチャンピオンズリーグでは、インテルがグアルディオラ率いるバルセロナを破った。 モウリーニョの下では、献身的なプレーでチームを歴史的3冠へ導き、戦術適応力を示した。
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5. チャビ・アロンソ
シャビ・アロンソは、レアル・マドリードでモウリーニョのカウンター戦術、バイエルンでグアルディオラのポゼッション戦術の両方で成功した稀有な選手だ。 モウリーニョは守備から速攻へ移る際、アロンソの知性とロングパスを活かし、2012年のリーガ・エスパニョーラ優勝では深い位置でゲームを組み立て、チームは得点を量産した。
一方、バイエルンではグアルディオラの複雑なポジショニングに対応し、中盤の司令塔として試合のペースをコントロールした。
両者のスタイルは異なるが、アロンソはスムーズに適応し、高い戦術理解度と適応力を示した。
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6. ズラタン・イブラヒモヴィッチ
バルセロナでグアルディオラ監督の下でプレーしたズラタン（2009-2010年）の期間は、緊張に満ちていた。 デビューシーズンに21得点を挙げながら、戦術を巡る対立から関係は急速に悪化した。イブラヒモビッチは「グアルディオラが自分の強みを活かせなかった」と批判し、カンプ・ノウを早期に去った。
その後、モウリーニョの下でプレーしたイブラヒモビッチは、自身のスタイルを高く評価する監督のもとで花開いた。インテルとマンチェスター・ユナイテッドで共にタイトルを獲得し、成功を収めた。
イブラヒモビッチはモウリーニョについて「才能を最大限引き出す環境を作った」とたびたび称賛している。
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7. セスク・ファブレガス
バルセロナでは、グアルディオラ監督（2011-2014）の下、ファブレガスは攻撃的MFやフェイクストライカーなど複数のポジションでプレーした。戦術の柔軟性により才能を発揮したが、中盤ではシャビやイニエスタに存在感を奪われた。
チェルシーではモウリーニョ監督（2014-2015）の下、ボランチとして起用され、正確なパスと創造性で2015年のプレミアリーグ制覇に貢献した。 また、ディエゴ・コスタには多くの決定機を供給し、モウリーニョの実用的な戦術に順応した。
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モウリーニョとグアルディオラの下でプレーした選手は他にも多い。
ペドロ：バルセロナ時代、グアルディオラの「名もなき戦士」として集団プレスで輝き、2011年CL決勝で得点。チェルシーではモウリーニョの下で戦術的に活躍。
アレクシス・サンチェス：バルセロナではグアルディオラのプレッシング戦術で輝き、マンチェスター・ユナイテッドでは成績が落ちてもモウリーニョに創造性とフィジカルを期待された。
クラウディオ・ピサロ：バイエルンではグアルディオラの下で経験を生かし活躍したが、チェルシーでのモウリーニョ下ではプレミア適応できず短期間で終了。
エイドゥル・グディオンセン：攻撃の柔軟性を生かし、モウリーニョ率いるチェルシーの2冠に貢献。その後、グアルディオラの下ではバルセロナの欧州制覇を支えた。
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戦で「レ・ブル」を救う マキシウェル：戦術理解度に優れたサイドバック。モウリーニョ率いるインテルで国内タイトル獲得に貢献し、グアルディオラの下では2011年チャンピオンズリーグ制覇の一員となった。
ネイサン・アキー：モウリーニョ時代はチェルシーで出場機会が限られたが、グアルディオラの下で成長し、マンチェスター・シティ三冠の守備の要となった。
ピエール・エミール・ホイベルグ：バイエルンでグアルディオラから複雑なプレーの基礎を学び、規律と精神力でトッテナムではモウリーニョの信頼するMFに。
バスティアン・シュヴァインシュタイガー：グアルディオラ時代にはバイエルンの中盤で影響力のあるリーダーであり続けたが、マンチェスター・ユナイテッドのモウリーニョ監督の下では怪我の影響で出場が制限され、両者の対立が退団につながった。
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