ラツィオの新指揮官は、左サイドバックの技術力と身体能力に非常に強い印象を受けている。 DAZNの取材に対し、ガットゥーゾは26歳の同選手について、レアル・マドリーを代表できるだけの原石だとの見解を示した。

「私は以前から、タバレスはレアル・マドリーにふさわしいと言ってきた」とガットゥーゾは語った。「この選手はレアル・マドリーにいるべきだ。必要なものをすべて持っている。スピードがあり、右足も左足も使える」

こうした絶賛にもかかわらず、このイタリア人指揮官は、タバレスがキャリアを通じて直面してきたメンタル面の障壁についても強調した。ガットゥーゾは、このDFの実現されていないポテンシャルを、突然大金を手にして浪費してしまうことになぞらえ、こう述べている。「まるで幼くして両親を亡くし、多額の遺産を受け取ったのに、5年ですべてが煙のように消えてしまった人のようだ」

それでもガットゥーゾは、タバレスの本来の限界値を引き出す鍵は、自信と集中力を築くことにあると確信している。「本人も自分に才能があることは分かっているし、その資質があればレアル・マドリーで10年から12年プレーできたはずだ」と付け加えた。「彼に理解させなければならないだけだ。彼は普通ではなく、試合後は回復するための時間が必要だが、いい青年だ。彼の頭の中に入り込み、理解させる必要がある」