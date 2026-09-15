Getty Images Sport
翻訳者：
ベルナベウ行きは運命づけられている！ アーセナルの期待外れ選手が最高級の賛辞、ラツィオ指揮官ジェンナーロ・ガットゥーゾがセリエAでの躍進の中でDFを「レアル・マドリーにふさわしい」と評価
イタリアで調子を取り戻す
タヴァレスは2021年、アーセナルに大きな期待を背負ってベンフィカから加入したが、ミケル・アルテタ監督の下では定位置を確保できずに苦しんだ。その後は期限付き移籍が続き、このポルトガル人フルバックはマルセイユ、ノッティンガム・フォレスト、そして最終的にラツィオへと渡った。
当初はスタディオ・オリンピコへの一時的な移籍だったが、イタリアのクラブは昨年、この移籍を完全移籍に切り替えた。マウリツィオ・サッリが双方合意の上で退任した厳しい前シーズンを経て、ガットゥーゾの就任がチームに新たな活力をもたらしている。
ラツィオは現在のセリエAシーズンで無敗スタートを切り、3勝1分けを記録して優勝争いで序盤の主導権を握っている。タヴァレスはこの復調の中心的存在となっており、その試合のうち1試合を除くすべてで先発出場し、ガットゥーゾの戦術システムにおける重要な歯車としての地位を確立している。
- Getty Images Sport
ガットゥーゾがレアル・マドリーについて重大な主張
ラツィオの新指揮官は、左サイドバックの技術力と身体能力に非常に強い印象を受けている。 DAZNの取材に対し、ガットゥーゾは26歳の同選手について、レアル・マドリーを代表できるだけの原石だとの見解を示した。
「私は以前から、タバレスはレアル・マドリーにふさわしいと言ってきた」とガットゥーゾは語った。「この選手はレアル・マドリーにいるべきだ。必要なものをすべて持っている。スピードがあり、右足も左足も使える」
こうした絶賛にもかかわらず、このイタリア人指揮官は、タバレスがキャリアを通じて直面してきたメンタル面の障壁についても強調した。ガットゥーゾは、このDFの実現されていないポテンシャルを、突然大金を手にして浪費してしまうことになぞらえ、こう述べている。「まるで幼くして両親を亡くし、多額の遺産を受け取ったのに、5年ですべてが煙のように消えてしまった人のようだ」
それでもガットゥーゾは、タバレスの本来の限界値を引き出す鍵は、自信と集中力を築くことにあると確信している。「本人も自分に才能があることは分かっているし、その資質があればレアル・マドリーで10年から12年プレーできたはずだ」と付け加えた。「彼に理解させなければならないだけだ。彼は普通ではなく、試合後は回復するための時間が必要だが、いい青年だ。彼の頭の中に入り込み、理解させる必要がある」
序盤のつまずきを乗り越えて
ワールドカップ優勝経験者からのこの称賛は、タヴァレスがプレミアリーグで過ごした苦しい日々と鮮やかな対照をなしている。800万ポンドでアーセナルに移籍したものの、その挑戦はすぐに暗転。守備面での安定感を欠いたことで、エミレーツ・スタジアムでの序列を落とした。
しかし、イタリアで長くプレーしてきた経験が、切実に必要としていた安定の土台をもたらした。現在はラツィオで3シーズン目を迎えており、タヴァレスは自身の特長を受け入れてくれる環境の中で、プレーを磨く時間も得ながら、ついに落ち着き先を見つけたようだ。
- sportphoto24
ヴェネツィア戦が待つ
タヴァレスは今週末、ラツィオが昇格組ヴェネツィアとのアウェー戦に臨む中、この好調ぶりを維持したいところだ。好スタートを維持し、トップ4の座をより確かなものにすることが、いま自信に満ちたガットゥーゾ監督率いるチームにとっての当面の最優先事項となっている。
このポルトガル人DFがこの高いパフォーマンス水準を保ち、指揮官の助言に耳を傾けることができれば、彼を初めて欧州のトップリーグへと導いたその計り知れないポテンシャルに、ついに見合う存在になれるかもしれない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。