ベルナベウを離れても、レアル・マドリードはバルセロナの策略からチームを守った。

レアル・マドリードは、ベルナベウ以外で好パフォーマンスを見せ、バルセロナが興味を示していた若手選手との契約延長に成功した。
その選手とは、昨夏カスティージャからオサスナへ移籍し5年契約を結んだ若手ウイングのビクトル・ムニョスだ。
スペイン紙「AS」によると、売却条項約1000万ユーロを保持し、完全放出ではないという。
レアル・マドリードは、ベルナベウ以外で好パフォーマンスを見せ、バルセロナが興味を示していた若手選手との契約延長に成功した。
その選手とは、昨夏カスティージャからオサスナへ移籍し5年契約を結んだ若手ウイングのビクトル・ムニョスだ。
スペイン紙「AS」によると、売却条項約1000万ユーロを保持し、完全放出ではないという。
『AS』紙の編集長ホセ・フェリックス・ディアスは、ビクトル・ムニョスの将来について、レアル・マドリードの立場をこう説明した。 「レアル・マドリードは、オサスナ、ニューカッスル、ビクトル・ムニョスによる3者間取引で1シーズンの買い戻しオプションを確保した。これは、この取引がバルセロナ移籍への布石だと主張する声を否定する」
さらに「レアル・マドリードは移籍に反対したことはない。オサスナと選手自身の決断であり、クラブが買い戻しオプションや優先購入権を行使しないことを決めた後も、この快速FWがプレミアリーグで活躍する可能性を見越し、この条項を盛り込んだ」と続けた。
関連記事：注目選手：ブアディ…サンバダンサーたちからスポットライトを奪うモロッコのマエストロ
さらに続けた。 「2026年W杯スペイン代表として出場する彼にとって重要なのは、新天地で出場機会を確保することだ。その機会をニューカッスルで見出した。代理人のフアンマ・ロペスと本人が移籍先を決める際、彼はそれだけに集中していた」
マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールなどプレミアリーグの複数クラブも問い合わせたが、ニューカッスルが常に最有力だった。
さらに彼は「バルセロナもビクトル・ムニョスの獲得の可能性を探っていた」と付け加えた。 バルセロナが最初に問い合わせたが、選手と代理人はレアル・マドリードとの争いには加わらないと即座に判断した。レアル・マドリードは彼を指導し、トップレベルへ導いたクラブであり、オサスナでの飛躍もその基礎があったからこそだ。
関連記事：動画：モロッコが原因…ブラジルのレジェンドが放送中に有名女性アナウンサーを侮辱
さらに「2025年夏の契約には買戻し権と優先購入権があり、レアル・マドリードが主導権を握っていた。この2か月、移籍金について話されることは一度もなかった」と語った。
スペイン人記者は「スポーツディレクターのブラオロ・バスケスが率いるオサスナは、カスティーリャの若手を獲得するため再びバルディペーサスに注目している」と強調した。
関連記事：動画：W杯のジョークがトラブルに…アンリがナイジェリア国民に謝罪
さらにMFセサル・パラシオス争奪戦ではコモと競合し、DFバルデピニャスにも注目しているという。 これはビクトル・ムニョス獲得の成功を受けての選択肢で、クラブは1年以内に支払った500万ユーロの3倍を回収できると見込んでいる。