ベルナベウを離れても、レアル・マドリードはバルセロナの策略からチームを守った。

『AS』紙の編集長ホセ・フェリックス・ディアスは、ビクトル・ムニョスの将来について、レアル・マドリードの立場をこう説明した。 「レアル・マドリードは、オサスナ、ニューカッスル、ビクトル・ムニョスによる3者間取引で1シーズンの買い戻しオプションを確保した。これは、この取引がバルセロナ移籍への布石だと主張する声を否定する」

さらに「レアル・マドリードは移籍に反対したことはない。オサスナと選手自身の決断であり、クラブが買い戻しオプションや優先購入権を行使しないことを決めた後も、この快速FWがプレミアリーグで活躍する可能性を見越し、この条項を盛り込んだ」と続けた。

関連記事：注目選手：ブアディ…サンバダンサーたちからスポットライトを奪うモロッコのマエストロ

さらに続けた。 「2026年W杯スペイン代表として出場する彼にとって重要なのは、新天地で出場機会を確保することだ。その機会をニューカッスルで見出した。代理人のフアンマ・ロペスと本人が移籍先を決める際、彼はそれだけに集中していた」

マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールなどプレミアリーグの複数クラブも問い合わせたが、ニューカッスルが常に最有力だった。