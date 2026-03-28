ベルトラン：「バレンシアに残りたいが、おそらくフィオレンティーナに戻らなければならないだろう」

ベルトランは、メスタージャに残りたいという思いを隠さなかった。彼はここで、自分にとって理想的な居場所を見つけたと感じている。「ここでは、また自分らしさを取り戻せた。自分の本質や情熱を取り戻したかったんだ。スペインでは、自分の強みを最大限に活かすことができる」。街にもサポーターにも、すぐに親近感を抱いた。「メスタージャは僕を愛してくれていると言えるよ。 選手はピッチ上で人々を代表しなければならない。私は常にそうありたいと心がけている。負けは嫌いだ。だから常に全力を尽くす」。