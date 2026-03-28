ルーカス・ベルトランの将来は、まだ不透明なままだ。現在フィオレンティーナからバレンシアへ完全移籍しているこのアルゼンチン人FWは、スペイン紙『AS』のロングインタビューで自身の状況について率直に語り、スペインでの環境との強い絆を改めて強調した。
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ベルトラン：「バレンシアに残りたいが、おそらくフィオレンティーナに戻らなければならないだろう」
再発見された選手
ベルトランは、メスタージャに残りたいという思いを隠さなかった。彼はここで、自分にとって理想的な居場所を見つけたと感じている。「ここでは、また自分らしさを取り戻せた。自分の本質や情熱を取り戻したかったんだ。スペインでは、自分の強みを最大限に活かすことができる」。街にもサポーターにも、すぐに親近感を抱いた。「メスタージャは僕を愛してくれていると言えるよ。 選手はピッチ上で人々を代表しなければならない。私は常にそうありたいと心がけている。負けは嫌いだ。だから常に全力を尽くす」。
紫色の未来……本人の意思とは裏腹に
好印象はあるものの、契約上の事情が計画を複雑にしている。実際、このレンタル移籍には買い取りオプションが含まれておらず、最終的な決定権はフィオレンティーナにある。「残り9試合だ。その後は様子を見よう。買い取り条項がないため、フィレンツェに戻るのが最も可能性の高いシナリオだ。それは僕次第ではない。バレンシアがどうしたいか、そしてフィオレンティーナがどう考えているかが重要だ。僕は残りたいと思っている。」