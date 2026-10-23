ベッペ・ベルゴミは、インテルとイタリア代表でプレーした元DFで、現在は解説者を務める。ヨーロッパリーグのリーグフェーズ第3節でレンヌと2-2で引き分けたユヴェントスの苦境について、スカイの取材にこう語った。「良い試合ではなかった。前半は苦しんだ。すぐに先制したが、その後については、システムを変え続けることは、時間を確保する助けにならないと思う」とTuttiJuve.conが伝えた。「今日は3-5-2で、マッケニーがポジションを入れ替えるなど、その役割は少し特殊だったが、基本的には3-5-2だった」