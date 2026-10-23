ベッペ・ベルゴミは、インテルとイタリア代表でプレーした元DFで、現在は解説者を務める。ヨーロッパリーグのリーグフェーズ第3節でレンヌと2-2で引き分けたユヴェントスの苦境について、スカイの取材にこう語った。「良い試合ではなかった。前半は苦しんだ。すぐに先制したが、その後については、システムを変え続けることは、時間を確保する助けにならないと思う」とTuttiJuve.conが伝えた。「今日は3-5-2で、マッケニーがポジションを入れ替えるなど、その役割は少し特殊だったが、基本的には3-5-2だった」
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翻訳者：
ベルゴミ「ユヴェントスは戦術システムを変え続けているが、それはプラスにならない」
ベルゴミは続ける。「このチームで3-5-2を選ぶなら、2人のFWに代わる選択肢がない。ニコ・ゴンサレスもある程度はその役割をこなせるが、6人のサイドの選手を諦めなければならない。だから、今日は試合を立て直し、後半の戦い方を変えるための策だったと思う。PKの後、ユヴェントスは少し勢いを得て、観客もチームを後押しし、違う姿が見られた。ただ、前半は依然として苦しんでいるように見えた」
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