ベッペ・ベルゴミは『ラ・レプッブリカ』の取材に、ジョヴァンニ・マラゴーがパオロ・マルディーニに代表を託した決定について語った。元インテル主将のマルディーニはマラゴー代替候補の一人だったが、今後、代表監督を選ぶ幹部陣に加わる可能性もある。以下が彼の発言である。
翻訳者：
ベルゴミ：「マルディーニが最適だ。力になれるなら助けるよ。グアルディオラ？ もう十分稼いでいるし……」
「候補に名を連ねられ光栄です。マラゴとは互いに敬意を抱いています。ミラノ・コルティナ大会で聖火を運んだのは彼のおかげ。あれは生涯最高の瞬間でした。パオロが断っていたら私が候補になっていただろうし、誇りに思います。それでもマルディーニが最適任者です。 マラゴと話をしたか？ えへへ、その質問には曖昧にさせてください。パオロには経験があり、すでにトップレベルの経営者としての実績もあります。重要な価値観と能力を兼ね備えています。私は彼を心から尊敬しており、私が一緒にプレーした中で最も優れたイタリア人選手だと思います。彼は新しい役職に就くことになりますが、きっと違いを生み出してくれるでしょう」。
レオナルド？ 賢明な人事だ。仕事は山積みだが、二人で取り組めば乗り切れる。マルディーニは現実的、レオは夢想家。この組み合わせは興味深い。彼らはユース部門をうまく活用しなければならない。イタリアの育成システムは機能している。2010年と2007年生まれの世代が有望だと聞いている。 共通の指針を示し、同じ理念で各代表チームをクラブのトップチームのように運営すべきだ。最近観たU-11大会ではスペインのチームが優勝し、全員が似たプレースタイルだった。イタリアにも才能は多い。それを無駄にせず、若者に失敗させる勇気が必要だ」
新監督選びに正解はない。信じるサッカーと望む変化で変わる。私はグアルディオラが気になる。パオロが味方ならペップと話す力もある。直感的には挑戦する価値がある。 私はロマンチックなサッカーを支持している。彼らは巨額報酬を得てきたが、代表監督は挑戦の場となるはずだ。他の候補者が適任でないという意味ではない」。
マンチーニは監督として完璧で、復帰への意欲も強い。ビジョンと眼力があり、もう一度チャンスを与える価値がある。コンテは短期間でピッチでもロッカールームでもチームを築ける。要求は厳しいが、それに見合うものを与えてくれる。 ピオリ？ マルディーニは彼をよく知っている。2人はミランでスクデットを獲った。彼も良い選択肢だ。ただし、代表を率いることは誇りであるべきで、金が最優先になってはいけない。ファブレガスのようなタイプも気に入っている。彼が率いるコモは研究すべきモデルで、若手を育てる術を知っている。彼がフリーでないのが残念だ」。
「もしパオロから連絡があれば、彼のような人物の話には耳を傾けるだろう。スカイでのテレビ解説の仕事も好きだが、アズーリのユニフォームは私のキャリアを象徴するものだ。82年から98年まで、4回のワールドカップに出場した。もし力になれるなら、断るつもりはない」。
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