「候補に名を連ねられ光栄です。マラゴとは互いに敬意を抱いています。ミラノ・コルティナ大会で聖火を運んだのは彼のおかげ。あれは生涯最高の瞬間でした。パオロが断っていたら私が候補になっていただろうし、誇りに思います。それでもマルディーニが最適任者です。 マラゴと話をしたか？ えへへ、その質問には曖昧にさせてください。パオロには経験があり、すでにトップレベルの経営者としての実績もあります。重要な価値観と能力を兼ね備えています。私は彼を心から尊敬しており、私が一緒にプレーした中で最も優れたイタリア人選手だと思います。彼は新しい役職に就くことになりますが、きっと違いを生み出してくれるでしょう」。





レオナルド？ 賢明な人事だ。仕事は山積みだが、二人で取り組めば乗り切れる。マルディーニは現実的、レオは夢想家。この組み合わせは興味深い。彼らはユース部門をうまく活用しなければならない。イタリアの育成システムは機能している。2010年と2007年生まれの世代が有望だと聞いている。 共通の指針を示し、同じ理念で各代表チームをクラブのトップチームのように運営すべきだ。最近観たU-11大会ではスペインのチームが優勝し、全員が似たプレースタイルだった。イタリアにも才能は多い。それを無駄にせず、若者に失敗させる勇気が必要だ」