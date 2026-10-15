あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
cm grafica tresoldi club brugge 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ベルゴミ「トレゾルディはいい選手だ。だが、1点はPK、1点はプレゼントされたようなもの、残る1点は押し込んだだけだ」

ニコロ・トレソルディ
G. Bergomi
イタリア
インテル

インテルの元DFが、インテル戦でハットトリックを達成したクラブ・ブルッヘの22歳FWについて語る

ベッペ・ベルゴミは、インテルとイタリア代表の元DF。 ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューで、インテル対ブルージュの3-4の試合を振り返り、特にニコロ・トレソルディのパフォーマンスを分析した。22歳のイタリア系ドイツ人FWは、ベルギーのチームが挙げた4得点のうち3点を決めている。「彼は力のある選手だ。ただ、ゴールを分析すると、1点はPK、1点はプレゼントされたもので、もう1点は押し込んだだけだ。力のある選手だとは認めるが、あの得点だけでなく、パフォーマンスを分析しよう」


  • ベルゴミはさらにこう語る。「私はこの若者の実力を知っている。彼はこれからイタリアとドイツのどちらを代表するか決めなければならない。実力はあるが、どちらを選ぶかは分からない。ただ、一つ気になるのは、彼自身が心の中で何を感じているかということだ。それは本人にしか分からない。私に言えるのは、『あちらに行けばもっと試合に出られるかもしれない』と考え、好条件だけを理由に選ばない方がいいということだ。自分の心と向き合い、気持ちに従って選んでほしい」


    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
次の試合
BOL

BOL

セリエ A

2026年10月17日

INT

INT