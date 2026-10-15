ベルゴミはさらにこう語る。「私はこの若者の実力を知っている。彼はこれからイタリアとドイツのどちらを代表するか決めなければならない。実力はあるが、どちらを選ぶかは分からない。ただ、一つ気になるのは、彼自身が心の中で何を感じているかということだ。それは本人にしか分からない。私に言えるのは、『あちらに行けばもっと試合に出られるかもしれない』と考え、好条件だけを理由に選ばない方がいいということだ。自分の心と向き合い、気持ちに従って選んでほしい」



