ベッペ・ベルゴミは、インテルとイタリア代表の元DF。 ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューで、インテル対ブルージュの3-4の試合を振り返り、特にニコロ・トレソルディのパフォーマンスを分析した。22歳のイタリア系ドイツ人FWは、ベルギーのチームが挙げた4得点のうち3点を決めている。「彼は力のある選手だ。ただ、ゴールを分析すると、1点はPK、1点はプレゼントされたもので、もう1点は押し込んだだけだ。力のある選手だとは認めるが、あの得点だけでなく、パフォーマンスを分析しよう」
Getty Images / Calciomercato
翻訳者：
ベルゴミ「トレゾルディはいい選手だ。だが、1点はPK、1点はプレゼントされたようなもの、残る1点は押し込んだだけだ」
ベルゴミはさらにこう語る。「私はこの若者の実力を知っている。彼はこれからイタリアとドイツのどちらを代表するか決めなければならない。実力はあるが、どちらを選ぶかは分からない。ただ、一つ気になるのは、彼自身が心の中で何を感じているかということだ。それは本人にしか分からない。私に言えるのは、『あちらに行けばもっと試合に出られるかもしれない』と考え、好条件だけを理由に選ばない方がいいということだ。自分の心と向き合い、気持ちに従って選んでほしい」
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