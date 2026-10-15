ベッペ・ベルゴミは、インテルとイタリア代表でプレーした元DF。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューでインテル対クラブ・ブルッヘの3-4の試合を振り返り、特にベルギーのチームが挙げた4得点のうち3点を決めた、23歳のイタリア・ドイツ系FWニコロ・トレソルディのパフォーマンスを分析した。「彼は実力がある。ただ、得点を見てみると、1点はPK、1点は相手からプレゼントされたもので、もう1点は押し込んだだけだ。彼に実力があることは認めるが、あのゴールだけでなく、パフォーマンスを分析しよう」
Getty Images / Calciomercato
翻訳者：
ベルゴミ「トレゾルディはいい選手だ。だが、1点はPKで決め、1点はプレゼントされたもの。もう1点は押し込んだだけだ」
ベルゴミはさらにこう語る。「私はこの若者の実力を知っている。彼はこれから、イタリア代表とドイツ代表のどちらでプレーするかを決めなければならない。実力はあるが、どちらを選ぶかは分からない。ただ、私には一つ疑問がある。彼自身は心の中でどう感じているのか。それは本人にしか分からない。私に言えるのは、『あちらに行けばもっと試合に出られるかもしれない』と考え、チャンスだけを理由に選ばないほうがいいということだ。自分の心と向き合い、心に従って選んでほしい」
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