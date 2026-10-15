ベルゴミはさらにこう語る。「私はこの若者の実力を知っている。彼はこれから、イタリア代表とドイツ代表のどちらでプレーするかを決めなければならない。実力はあるが、どちらを選ぶかは分からない。ただ、私には一つ疑問がある。彼自身は心の中でどう感じているのか。それは本人にしか分からない。私に言えるのは、『あちらに行けばもっと試合に出られるかもしれない』と考え、チャンスだけを理由に選ばないほうがいいということだ。自分の心と向き合い、心に従って選んでほしい」



