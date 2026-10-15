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cm grafica tresoldi club brugge 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ベルゴミ「トレゾルディはいい選手だが、1点はPK、1点はプレゼントされたゴール、もう1点は押し込んだだけだ」

ニコロ・トレソルディ
インテル
イタリア
セリエ A

元インテルDFが、インテル戦でハットトリックを決めたクラブ・ブルッヘの23歳FWについて語る

ベッペ・ベルゴミは、インテルとイタリア代表でプレーした元DF。 ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューでインテル対ブルージュの3-4の試合を振り返り、特にニコロ・トレソルディのプレーを分析した。23歳のイタリア系ドイツ人FWは、ベルギーのチームが挙げた4ゴールのうち3ゴールを決めている。「彼は実力がある。ただ、ゴールを分析すると、1点はPK、1点はもらったゴールで、もう1点は押し込んだだけだ。実力があることは認めるが、あのゴールだけにとらわれず、プレーを分析しよう」


  • ベルゴミはさらにこう語った。「私は、これからイタリアとドイツのどちらの代表としてプレーするか決めなければならない、この若者の実力を知っている。優れた選手だが、どちらを選ぶかは分からない。ただ、一つ疑問がある。この若者は心の中で何を感じているのか。それは本人にしか分からない。私に分かるのは、『あちらに行けばもっとプレーできるかもしれない』と考えて、チャンスだけを理由に選ばないほうがいいということだ。自分の心と向き合い、心に従って選んでほしい」


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