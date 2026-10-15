ベルゴミはさらにこう語った。「私は、これからイタリアとドイツのどちらの代表としてプレーするか決めなければならない、この若者の実力を知っている。優れた選手だが、どちらを選ぶかは分からない。ただ、一つ疑問がある。この若者は心の中で何を感じているのか。それは本人にしか分からない。私に分かるのは、『あちらに行けばもっとプレーできるかもしれない』と考えて、チャンスだけを理由に選ばないほうがいいということだ。自分の心と向き合い、心に従って選んでほしい」



