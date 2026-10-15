ベッペ・ベルゴミはインテルとイタリア代表の元DFで、ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューでインテル対ブルージュの3-4の一戦を振り返り、特にインテルの守備陣のパフォーマンスを分析した。「個々の選手について話すのは好きではない。問題は、インテルが代役を補充できないまま、マンツーマンでマークできる選手を2人失ったことだ。アチェルビとデ・フライだ。マンツーマンでマークできたのは、この2人だけだった。夏にはストーンズを獲得したが、イングランド人の彼はそういうタイプの選手ではない。だから、この守備陣は基本的に、広いスペースで動きながら守らなければならない。状況を読むのはうまいが、守備陣を守ってやる必要がある。アカンジやバストーニ、ビセックの問題ではない……。全員が優れた選手で、代表選手でもある。だが、広いスペースを守るのは誰にとっても難しい。だからこそ、バランスを見つけなければならないという話に戻る。より積極的で攻撃的なサッカーを目指す中で、クリスティアンが取り組んでいることだ」
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ベルゴミ「アチェルビとデ・フライが唯一のマーク役だったが、インテルは2人の代役を用意しなかった」
マルティネスについて
ベルギー勢との試合で重大なミスを犯したインテルのGKマルティネスについて：「実際には、別の問いをキヴとGKコーチに投げかけるべきだ。彼に何を求めているのか？ 守備ラインが高い位置にあるから、彼も高い位置を取り、飛び出してリスクを冒さなければならないのか。それとも、ああしたプレーは彼自身の判断なのか？ ミスは誰の目にも明らかだ。昨年はゾマーも同じようなミスをした。だが、評価を下すのは難しい。ミスによって良いプレーまで忘れてはならないからだ。まさにクラブ・ブルージュ戦では、1-1のゴールにつながる攻撃を始めたのは彼だった。それ以外にも素晴らしいセーブを見せている。だから私は常にペポを擁護する。私にとって、彼は良いGKだ」
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