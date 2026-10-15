あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Grafica Calciomercato Acerbi Inter disperato 2025 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ベルゴミ「アチェルビとデ・フライが唯一のマーク役だったが、インテルは2人の代役を用意しなかった」

インテル
セリエ A

元DFがインテルの守備陣の問題について語る

ベッペ・ベルゴミはインテルとイタリア代表の元DFで、ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューでインテル対ブルージュの3-4の一戦を振り返り、特にインテルの守備陣のパフォーマンスを分析した。「個々の選手について話すのは好きではない。問題は、インテルが代役を補充できないまま、マンツーマンでマークできる選手を2人失ったことだ。アチェルビとデ・フライだ。マンツーマンでマークできたのは、この2人だけだった。夏にはストーンズを獲得したが、イングランド人の彼はそういうタイプの選手ではない。だから、この守備陣は基本的に、広いスペースで動きながら守らなければならない。状況を読むのはうまいが、守備陣を守ってやる必要がある。アカンジやバストーニ、ビセックの問題ではない……。全員が優れた選手で、代表選手でもある。だが、広いスペースを守るのは誰にとっても難しい。だからこそ、バランスを見つけなければならないという話に戻る。より積極的で攻撃的なサッカーを目指す中で、クリスティアンが取り組んでいることだ」

  • マルティネスについて

    ベルギー勢との試合で重大なミスを犯したインテルのGKマルティネスについて：「実際には、別の問いをキヴとGKコーチに投げかけるべきだ。彼に何を求めているのか？　守備ラインが高い位置にあるから、彼も高い位置を取り、飛び出してリスクを冒さなければならないのか。それとも、ああしたプレーは彼自身の判断なのか？　ミスは誰の目にも明らかだ。昨年はゾマーも同じようなミスをした。だが、評価を下すのは難しい。ミスによって良いプレーまで忘れてはならないからだ。まさにクラブ・ブルージュ戦では、1-1のゴールにつながる攻撃を始めたのは彼だった。それ以外にも素晴らしいセーブを見せている。だから私は常にペポを擁護する。私にとって、彼は良いGKだ」


    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
次の試合
BOL

BOL

セリエ A

2026年10月17日

INT

INT