ジュゼッペ・ベルゴミは、「Yes Cup」の会場で、自身の古巣であるインテルに加え、ミランやナポリも巻き込まれたスクデット争いについて語った。元ディフェンダーで、現在はコメンテーターを務める「ザイオ」のコメントは以下の通りだ。
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ベルゴミ氏：「インテルがスクデットを獲得するか？ナポリにも注目すべきだ。彼らは全勝する可能性がある。ローマ戦が勝敗を分けるだろう」
スクデット
「今シーズンの終盤戦がどうなるかは誰にも分からない。まだ何が起こるか分からない状況だ。誰が精神的にも肉体的にもより良い状態にあるか、見ものだ。日程を見ると、ナポリは全勝できる可能性がある。ホームでミランと、アウェイでコモと対戦するからだ。 もしこのリーグの状況を踏まえてチームを組むとしたら、フィジカルの強いミッドフィルダー、スピードのあるフォワード、そして組織的な守備を選ぶだろう。ナポリはこれらすべてを兼ね備えており、最もバランスの取れた戦力を擁している。しかし、多くの負傷者が出ている。もしミランがナポリ戦で敗れていなければ、まだ上位に食い込んでいただろう。インテルがどう反応するか、特定の選手がどう回復するかを把握する必要がある。ローマ戦が勝敗を分けることになるだろう」
～の間
「カルハノグルとラウタロ・マルティネスは、特にラウタロに関しては、その個性ゆえに不可欠な存在だと考えています。インテルが採用する3-5-2のシステムでは、組み立てからゴールへとつなげていくため、ストライカーを活かすことが非常に重要です。ラウタロがもたらすプレーのスタイルは、他のフォワードには真似できないものです。彼がこれほど長く離脱していたことが、決定的な要因となりました。 彼のパートナーは誰か？トゥラムは好調なスタートを切ったが、スラヴィア・プラハ戦で負傷し、復帰後は以前のようなプレーができなくなってしまった。それが身体的な問題なのか、精神的な問題なのかは分からない。ピオ・エスポジトは在籍しており、ラウタロとは相性が良い。」