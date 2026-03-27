ベルゴミ氏：「インテルがスクデットを獲得するか？ナポリにも注目すべきだ。彼らは全勝する可能性がある。ローマ戦が勝敗を分けるだろう」

「カルハノグルとラウタロ・マルティネスは、特にラウタロに関しては、その個性ゆえに不可欠な存在だと考えています。インテルが採用する3-5-2のシステムでは、組み立てからゴールへとつなげていくため、ストライカーを活かすことが非常に重要です。ラウタロがもたらすプレーのスタイルは、他のフォワードには真似できないものです。彼がこれほど長く離脱していたことが、決定的な要因となりました。 彼のパートナーは誰か？トゥラムは好調なスタートを切ったが、スラヴィア・プラハ戦で負傷し、復帰後は以前のようなプレーができなくなってしまった。それが身体的な問題なのか、精神的な問題なのかは分からない。ピオ・エスポジトは在籍しており、ラウタロとは相性が良い。」