ベルギーサッカー協会公式サイトに掲載された声明は以下の通り。

「ベルギー王立サッカー協会は、ここ数時間の出来事について説明する。

メディアを通じてFIFAがフォラリン・バログン選手への自動出場停止処分を解除したと知り、当連盟はFIFAに決定書の写しと手続きの説明、および当連盟の立場を示す書簡を送った。

しかしFIFAからの回答は、その書簡が「上訴」とみなされ、審判官が任命されたという通知だけだった。上訴手続きの完了までわずか数時間しかなく、決定に関する説明は一切なかった。

ベルギー連盟は、FIFA規則では決定理由が当事者に通知されて初めて上訴が受理されると主張。説明を求めただけなのに、FIFAは書簡を上訴と一方的に扱い、不受理を決定した。

その間もFIFAはベルギー側が提出した正当な要請への回答を拒否し続けた。

また、試合前の調整会議ではFIFAがプレゼンから自動出場停止に関する部分を意図的に削除。この項目は直近4試合では毎回含まれていた。協会は口頭・書面で理由を尋ねたが、回答は得られていない。

声明発表時点でもFIFAから決定や説明は一切なく、次戦の選手出場資格に異議を唱えるしかないとしている。

同連盟は、試合の結果如何に関わらず今回の事態を深刻に懸念すると表明し、今後数時間、数日、数か月間も倫理原則と競技の公正性、サッカー全体の利益を守るために尽力すると述べた。