ベルギー王立サッカー連盟は、前試合で退場した米国代表FWフォラリン・バルゴンが2026年W杯ベスト16のベルギー戦に出場できるようになったことについて、国際サッカー連盟（FIFA）との対立を深めている。
ベルギー連盟は月曜、声明で「FIFAから公式決定や法的説明を受けていない」と強調。今後数時間、数日、数か月も追及を続け、競技の公正を守るためあらゆる法的手段を講じると表明した。
ベルギー王立サッカー連盟は、前試合で退場した米国代表FWフォラリン・バルゴンが2026年W杯ベスト16のベルギー戦に出場できるようになったことについて、国際サッカー連盟（FIFA）との対立を深めている。
ベルギー連盟は月曜、声明で「FIFAから公式決定や法的説明を受けていない」と強調。今後数時間、数日、数か月も追及を続け、競技の公正を守るためあらゆる法的手段を講じると表明した。
ベルギーサッカー協会公式サイトに掲載された声明は以下の通り。
「ベルギー王立サッカー協会は、ここ数時間の出来事について説明する。
メディアを通じてFIFAがフォラリン・バログン選手への自動出場停止処分を解除したと知り、当連盟はFIFAに決定書の写しと手続きの説明、および当連盟の立場を示す書簡を送った。
しかしFIFAからの回答は、その書簡が「上訴」とみなされ、審判官が任命されたという通知だけだった。上訴手続きの完了までわずか数時間しかなく、決定に関する説明は一切なかった。
ベルギー連盟は、FIFA規則では決定理由が当事者に通知されて初めて上訴が受理されると主張。説明を求めただけなのに、FIFAは書簡を上訴と一方的に扱い、不受理を決定した。
その間もFIFAはベルギー側が提出した正当な要請への回答を拒否し続けた。
また、試合前の調整会議ではFIFAがプレゼンから自動出場停止に関する部分を意図的に削除。この項目は直近4試合では毎回含まれていた。協会は口頭・書面で理由を尋ねたが、回答は得られていない。
声明発表時点でもFIFAから決定や説明は一切なく、次戦の選手出場資格に異議を唱えるしかないとしている。
同連盟は、試合の結果如何に関わらず今回の事態を深刻に懸念すると表明し、今後数時間、数日、数か月間も倫理原則と競技の公正性、サッカー全体の利益を守るために尽力すると述べた。
ベルギーサッカー連盟は、メディア報道で停止措置解除を知ったと表明し、FIFAに決定書や理由、法的手続きの開示を正式に請求した。
欧州サッカー連盟（UEFA）も介入し、FIFAの決定は「一線を著しく越える」ものであり、競技の公正性を損なうとして批判した。また、レッドカードによる自動出場停止は不変の原則であり、例外は認められないと強調した。
ベルギーサッカー連盟の強硬措置は、FIFAがフォラリン・バログンへの自動出場停止一時停止を決めたことに対する論争を受けて取られた。この決定は米国で歓迎され、ドナルド・トランプ大統領は「トゥルース・ソーシャル」でFIFAに感謝の手紙を送った。 この決定を「甚大な不正の是正」と称えた。
FIFAは規律規定第27条に基づき、1年間の出場停止処分を「観察期間」付きで一時停止すると発表した。この措置により、この米国代表FWは2026年W杯準々決勝のベルギー戦に出場できるが、観察期間中に再び退場すれば処分が再適用される。
これに対しベルギーサッカー連盟は、この決定が規律規定や大会規定と矛盾すると主張。代表チームの平等原則を脅かし、前例のない先例になると主張し、権利を守るため法的措置も辞さない構えを示した。
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ヴィニシウス・ジュニオール
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