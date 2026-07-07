ベルギー戦の米国代表選手評価：プリシッチ、デスト、フリーゼが苦戦。ワールドカップはまたもベスト16敗退。

シアトル発――米国男子代表のワールドカップの戦いは、一瞬で崩れたわけではない。月曜日のシアトルでの試合で幕を閉じたが、いくつかの局面を経て、ゆっくりと確実に崩れていった。

16強戦でベルギーに1－4で敗れたこの一戦は、それまでの4試合とは別物だった。それまでは容赦なかった米国代表も、この試合では圧倒された。 それまでの試合ではエネルギーに満ちていたチームは、この試合では活力を失っていた。何よりも、それまでミスの少なかった守備が、この試合では至る所でミス連発だった。

最初のミスは早かった。アレックス・フリーマンのクリアーが中途半端になり、DF数人がペナルティエリア内でボールをただ見守るばかり。ニコラス・ラスキンが拾って中央へ送ると、チャールズ・デ・ケテラールが開始9分で簡単に押し込んだ。

31分、マリク・ティルマンのフリーキックで追いついた直後、デ・ケテラールは反対サイドからヘディングで再びリードを奪った。後半もベルギーはペースを落とさず、マット・フリースのミスをハンス・ヴァナケンが押し込み3点目。 ロメル・ルカクがアディショナルタイムに決めたターンからのシュートは、4－1とするだけのゴールだった。

米国代表にとっては何もかもうまくいかない試合だった。熱心なシアトルの観客の後押しも空回りした。 クリスチャン・プリシッチは全力を尽くしたが、時折力みすぎるところがあり、怪我で早々に退場するまではベストのプレーには程遠かった。セルジーノ・デストは今大会最悪の試合を展開し、かねてより弱点と指摘されてきた守備陣とゴールキーパーのマット・フリーゼは批判派に格好の材料を与えてしまった。交代選手もほとんど貢献できなかったが、実のところ、そのうちの何人かは試合の行方が決まってから投入された。

米国代表にとっては悪夢だった。数週間かけてつかんだ支持も、24時間の“悪役”も、すべてが崩れ去った。今後、原因を巡る議論が続くはずだ。 この日重要なのは結果だけだった。結果は不十分で、この大会自体も不十分だったと言わざるを得ない。グループリーグとラウンド32での活躍にもかかわらず、米国はまたもベスト16で崩れ去った。強豪欧州チーム、残酷な失点、そして大きな実力差がそれを示した。

厳しすぎるか？ そうかもしれない。しかし、月曜日の試合は、ワールドカップという舞台がいかに過酷で容赦のないかを改めて示した。今回の試合は、一瞬にして、そして同時に、多くの苦痛の瞬間を伴いながら、徐々に崩れていったのだ。

GOALがシアトルのUSMNT選手を採点する。