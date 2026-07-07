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Ryan Tolmich

翻訳者：

ベルギー戦の米国代表選手評価：プリシッチ、デスト、フリーゼが苦戦。ワールドカップはまたもベスト16敗退。

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アメリカ合衆国 対 ベルギー
ベルギー

夏に積み上げた好感も、今回のワールドカップで米国が示した最悪のパフォーマンスにより、すべて水の泡となった。

シアトル発――米国男子代表のワールドカップの戦いは、一瞬で崩れたわけではない。月曜日のシアトルでの試合で幕を閉じたが、いくつかの局面を経て、ゆっくりと確実に崩れていった。

16強戦でベルギーに1－4で敗れたこの一戦は、それまでの4試合とは別物だった。それまでは容赦なかった米国代表も、この試合では圧倒された。 それまでの試合ではエネルギーに満ちていたチームは、この試合では活力を失っていた。何よりも、それまでミスの少なかった守備が、この試合では至る所でミス連発だった。

最初のミスは早かった。アレックス・フリーマンのクリアーが中途半端になり、DF数人がペナルティエリア内でボールをただ見守るばかり。ニコラス・ラスキンが拾って中央へ送ると、チャールズ・デ・ケテラールが開始9分で簡単に押し込んだ。

31分、マリク・ティルマンのフリーキックで追いついた直後、デ・ケテラールは反対サイドからヘディングで再びリードを奪った。後半もベルギーはペースを落とさず、マット・フリースのミスをハンス・ヴァナケンが押し込み3点目。 ロメル・ルカクがアディショナルタイムに決めたターンからのシュートは、4－1とするだけのゴールだった。

米国代表にとっては何もかもうまくいかない試合だった。熱心なシアトルの観客の後押しも空回りした。 クリスチャン・プリシッチは全力を尽くしたが、時折力みすぎるところがあり、怪我で早々に退場するまではベストのプレーには程遠かった。セルジーノ・デストは今大会最悪の試合を展開し、かねてより弱点と指摘されてきた守備陣とゴールキーパーのマット・フリーゼは批判派に格好の材料を与えてしまった。交代選手もほとんど貢献できなかったが、実のところ、そのうちの何人かは試合の行方が決まってから投入された。

米国代表にとっては悪夢だった。数週間かけてつかんだ支持も、24時間の“悪役”も、すべてが崩れ去った。今後、原因を巡る議論が続くはずだ。 この日重要なのは結果だけだった。結果は不十分で、この大会自体も不十分だったと言わざるを得ない。グループリーグとラウンド32での活躍にもかかわらず、米国はまたもベスト16で崩れ去った。強豪欧州チーム、残酷な失点、そして大きな実力差がそれを示した。

厳しすぎるか？ そうかもしれない。しかし、月曜日の試合は、ワールドカップという舞台がいかに過酷で容赦のないかを改めて示した。今回の試合は、一瞬にして、そして同時に、多くの苦痛の瞬間を伴いながら、徐々に崩れていったのだ。

GOALがシアトルのUSMNT選手を採点する。

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    マット・フリース（4/10）：

    前半は米国代表で最も活躍したが、後半の致命的なミスが試合を決めた。

    アントニー・ロビンソン（5/10）：

    攻撃面でほとんど貢献できなかった。

    ティム・リーム（4/10）：

    1失点目はボールウォッチング、2失点目はダンクシュートを決められた。好調だっただけに厳しい別れとなった。

    クリス・リチャーズ（4/10）：

    最後の失点でボールを失うまでは、2人のセンターバックの中で良いプレーを見せていた。結果的には大きな問題ではなかったが、影響はあった。

    アレックス・フリーマン（6/10）：

    1点目はヘディングでクリアできた可能性があり、2点目はプレスがかかりきらなかった。それでもベルギー代表のプレスには対応し、彼がボールを持つことで引き起こされた。

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    中盤

    タイラー・アダムス（6/10）：

    周囲が崩れる中、明らかに怒りを露わに。最善を尽くしたが、至る所の混乱をカバーできなかった。

    ウェストン・マッケニー（6/10）：

    他の多くの選手と同じく、大会ワーストの出来。攻守でベルギーを脅かせなかった。

    マリク・ティルマン（6/10）：

    得点は取ったが、それ以外の貢献はほとんどなく、ボールに触れる機会も少なかった。

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    攻撃

    クリスチャン・プリシッチ（4/10）：

    何もかもうまくいかない試合だった。前半は判断が裏目に出、後半は体力が持たず早々に交代した。

    セルジーノ・デスト（3/10）：

    1点目のクリアミス、2点目のクロスを許し、攻撃でも貢献できず、ハーフタイムに交代は妥当。

    フォラリン・バログン（5/10）：

    起用を巡る議論の割に目立った活躍はなし。前半に1度わずかなチャンスがあったが、シュートはバーの上へ。

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ジオ・レイナ（6/10）：

    ハーフタイムの交代は必須だった。ボールを持ったときの落ち着きは助けになったが、不十分だった。

    セバスティアン・バーハルター（6/10）：

    ペナルティエリア外から放った強烈なシュートはわずかに枠を外れ、右に数センチずれていれば試合の流れが変わっていたかもしれない。

    リカルド・ペピ（5/10）：

    期待された交代も、大きな効果はなし。

    ハジ・ライト（評価なし）：

    出場時間が短く評価不能。

    マックス・アルフステン（評価なし）：

    ワールドカップ初出場も、期待した展開にはならなかった。

    マウリシオ・ポチェッティーノ（4/10）：

    失点は個々のミスが原因だったが、USMNTはほぼすべての面で劣っていた。大舞台が重すぎたのかは不明だが、準備責任者はポチェッティーノだった。