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ベルギー戦で圧巻の10分間を見せ、ジネディーヌ・ジダン率いるフランスを救ったマイケル・オリセ。「バロンドール」チャントには照れた様子で反応せず
オリーズがジダンの劇的逆転勝利をけん引
まるで主役交代を思わせる一夜、オリセがスタッド・ド・フランスの空気を一変させた。60分にウスマン・デンベレに代わって途中出場した24歳は、わずか10分でベルギー守備陣を切り裂いた。終盤に2ゴール1アシストを記録し、ドディ・ルケバキオに先制を許していた緊迫の一戦を、4-1の快勝へと変えた。デジレ・ドゥエ、ラヤン・シェルキとともに、オリセはジネディーヌ・ジダン監督の下でフランスをよみがえらせた若き革命の先頭に立った。
あまりの圧倒的なパフォーマンスに、フランスのサポーターはスタンドから「オリセ、バロンドール」と合唱し始めた。これは2025年の受賞以前にデンベレへ向けられていたのと同じ反応である。バイエルンのFWは、ジダンが指揮を執って以降、数字の上でも異例の存在となっており、新指揮官の下で最初の4試合で4ゴール2アシストを記録している。
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高まる期待の中でも謙虚さを保つ
圧倒的な称賛とホームの観衆から熱狂的な歓迎を受けたにもかかわらず、オリーズはその注目を明らかに居心地悪そうに受け止めていた。ピッチ上でTF1から「バロンドール」コールについて直接問われると、このウインガーは個人に焦点を当てた話題をすぐに打ち切った。『話すことは何もない』とぶっきらぼうに答え、そのままトンネルへ向かった。これはRMC Sportが伝えた。
試合を振り返ると、彼は規律の取れたベルギーを相手に難しい立ち上がりをどう乗り越えたかに話題を向けた。『最後は良いプレーができた。前半は難しかった。低いブロックを敷く相手に対しては、いつだって難しい。それでも僕たちは続け、最後には良い形になった』と語った。
新指揮官の下で進む戦術面での進歩
その分析は、特に終盤の反撃に転じる前にフランスが乗り越えなければならなかった戦術的な障害を率直に評価した点において、彼のプレーにおける成熟の深まりを映し出していた。彼はこの好転について、ジダンの下での新たな戦略的ビジョンによるものだと直接的に評価し、チーム全体がそれを完全に受け入れていることを強調した。
オリーズは、最近のパフォーマンスが進歩の明確な証拠だと指摘し、こう述べた。「ジネディーヌ・ジダンはアイデアをもたらし、僕たちはそれに従っている。4試合で良いプレーができたし、このまま続けていく。ここでフランス代表としてプレーできるのは喜びだ。質の高い選手がたくさんいる」
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フランスが重要な大一番を前に首位を維持
スタッド・ドゥ・フランスでは劇的な展開が繰り広げられた。フランスは当初、主導権を握るベルギーをなかなか脅かせなかったが、ジダンによる巧みな戦術修正によって、流れは開催国に大きく傾いた。フランスは現在、ネーションズリーグのグループ首位を維持しているものの、イタリアの直近の勝利によって強いプレッシャーを受け続けており、準々決勝進出の早期決定も阻まれている。この大一番の行方は、11月の次回代表ウィンドーで決着を迎える見通しだ。フランスはまずイタリアとの厳しいアウェー戦に臨み、その後、グループ最終戦でトルコをホームに迎える。
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