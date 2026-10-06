まるで主役交代を思わせる一夜、オリセがスタッド・ド・フランスの空気を一変させた。60分にウスマン・デンベレに代わって途中出場した24歳は、わずか10分でベルギー守備陣を切り裂いた。終盤に2ゴール1アシストを記録し、ドディ・ルケバキオに先制を許していた緊迫の一戦を、4-1の快勝へと変えた。デジレ・ドゥエ、ラヤン・シェルキとともに、オリセはジネディーヌ・ジダン監督の下でフランスをよみがえらせた若き革命の先頭に立った。

あまりの圧倒的なパフォーマンスに、フランスのサポーターはスタンドから「オリセ、バロンドール」と合唱し始めた。これは2025年の受賞以前にデンベレへ向けられていたのと同じ反応である。バイエルンのFWは、ジダンが指揮を執って以降、数字の上でも異例の存在となっており、新指揮官の下で最初の4試合で4ゴール2アシストを記録している。