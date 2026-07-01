前節で両チームとも5得点を挙げていたが、前半を支配したのはセネガルだった。クルトワが弾いたクロスをサールが拾い、先制機を迎えたがポストに阻まれた。

前半中盤、サールは再びポストに阻まれたが、ハビブ・ディアラがリバウンドを押し込み先制。ベルギーはマキシム・デ・カイパーのロングシュートがモリー・ディアウにセーブされたのが唯一のチャンスだった。

ハーフタイムにルカクを投入したガルシア監督だったが、流れは変わらなかった。サールが再びロングボールに反応し、クルトワを破って2点目。

ガルシア監督はケヴィン・デ・ブライネとジェレミー・ドクを投入したが、チームに与える効果は限定的だった。クルトワがサディオ・マネのシュートをセーブした後、終了4分前にルカクがトーマス・ムニエのクロスをニアポストに押し込み、ベルギーが1点を返した。

その3分後、ディアウがトロサールのクロスを処理しきれず、ティエレマンスが空いたゴールにヘディング。ベルギーが逆転した。

延長では両チームとも決定機を逃したが、ロスタイムにVARの判定でティエレマンスが得たPKを彼が沈め、大逆転劇の幕が閉じた。

GOALがシアトルでのベルギー代表選手を採点する。