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Tom Maston

翻訳者：

ベルギー対セネガル戦の選手評価：危機を乗り越えて！デ・ブライネらの貧弱なパフォーマンスが罰せられず、ティエレマンスがW杯の逆転劇を締めくくった。

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ベルギー 対 セネガル

ベルギーは水曜日のワールドカップラウンド32で、セネガルに0-2とリードを許しながらも3-2で逆転勝利した。これは大会屈指の劇的な逆転劇となった。 「レッドデビルズ」は85分間0－2とリードを許したが、ロメル・ルカクとユーリ・ティエレマンスの連続ゴールで同点に。さらに延長ロスタイムにティエレマンスがPKを決め、ベスト16進出を決めた。

前節で両チームとも5得点を挙げていたが、前半を支配したのはセネガルだった。クルトワが弾いたクロスをサールが拾い、先制機を迎えたがポストに阻まれた。

前半中盤、サールは再びポストに阻まれたが、ハビブ・ディアラがリバウンドを押し込み先制。ベルギーはマキシム・デ・カイパーのロングシュートがモリー・ディアウにセーブされたのが唯一のチャンスだった。

ハーフタイムにルカクを投入したガルシア監督だったが、流れは変わらなかった。サールが再びロングボールに反応し、クルトワを破って2点目。

ガルシア監督はケヴィン・デ・ブライネとジェレミー・ドクを投入したが、チームに与える効果は限定的だった。クルトワがサディオ・マネのシュートをセーブした後、終了4分前にルカクがトーマス・ムニエのクロスをニアポストに押し込み、ベルギーが1点を返した。

その3分後、ディアウがトロサールのクロスを処理しきれず、ティエレマンスが空いたゴールにヘディング。ベルギーが逆転した。

延長では両チームとも決定機を逃したが、ロスタイムにVARの判定でティエレマンスが得たPKを彼が沈め、大逆転劇の幕が閉じた。

GOALがシアトルでのベルギー代表選手を採点する。

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    ティボ・クルトワ（5/10）：

    クロスを処理しきれずサールに先制点を与えそうになった。2失点は防ぎようがなかったが、2-0の場面でマネのシュートをセーブし、ベルギーの流れをつないだ。

    ティモシー・カスタニュ（4/10）：

    マネをほとんど抑えられず、アル・ナスルFWへのプレスが甘く先制点につながった。デ・カイパー交代後は左SBとしてやや持ち直した。

    ブランドン・メシェル（4/10）：

    スピード不足で常に他より深く下がり、2点目ではサールをオフサイドトラップから逃がした。警告を受けた。

    アーサー・シアート（5/10）：

    先制点につながる空中戦でサールに敗れ、2点目でもついていけなかった。いくつかの重要なセーブはあったが、評価は分かれる。

    マキシム・デ・カイパー（3/10）：

    守備は散々で、タッチも不安定、最終パスも不正確。前半にディアウに好セーブを強いた場面があったが、それ以外は極めて不甲斐なかった。

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    中盤

    ハンス・ヴァナケン（5/10）：

    中盤で堅実かつ整然としたプレーを見せたが、ボール保持時にはリスクを冒す場面はほとんどなかった。後半の半ばを待たずに交代した。

    ユーリ・ティエレマンス（7/10）：

    試合の大半は自分のペースで進めず、前線へのパスやクロスの精度も低かった。しかしヘディングで同点弾をマークした瞬間から中盤での存在感が急上昇。ニアポストへの巧みなランでPKを獲得し、自ら沈めた。

    ケヴィン・デ・ブライネ（3/10）：

    キャリア初期の輝きはなく、前半にバーを大きく越えるシュートがすべてを象徴した。60分前に交代。

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    攻撃

    レアンドロ・トロサール（7/10）：

    序盤は活発だったが、チームは彼にボールを届けられず。2度目の水分補給前にティエレマンスと衝突し苛立ちを露わにしたが、直後にキャプテンへ同点アシスト。延長でも決定機を演出したが、オナナと交代。

    シャルル・デ・ケテラール（3/10）：

    前線で存在感を示せず、試合の流れから取り残された。ハーフタイムにルカクと交代。

    ジェレミー・ドク（4/10）：

    数回は危険なドリブルを見せたが、決定機は作れなかった。55分でベンチに下げられたのは意外だ。

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ロメル・ルカク（7/10）：

    後半開始時に投入され、ニアポストへの走り込みで2-1と逆転。以降は活気づき、セネガル守備を苦しめた。

    ニコラス・ラスキン（5/10）：

    デ・ブルイネに代わって出場したが、中盤でのプレーは目立たず。

    ドディ・ルケバキオ（7/10）：

    右サイドで脅威となり、同点弾直前にカーブシュートで惜しい場面を作った。延長ではクロスバーを叩くシュートで追加点を逃した。

    ディエゴ・モレイラ（7/10）：

    60分を少し過ぎてヴァナケンの代役として投入され、左サイドに活力をもたらした。自信に満ちていた。

    トーマス・ムニエ（7/10）：

    右サイドを突破しルカクのゴールをアシスト。延長でも脅威を与え続けた。

    アマドゥ・オナナ（6/10）：

    ロスタイムが長引き、約20分間プレー。中盤で巧みにボールをさばいた。

    ルディ・ガルシア（6/10）：

    チームは試合の大半で低調だったが、彼の交代策は物議を醸したものの結果的には成功した。運が良かったのかは誰にも断言できない。

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