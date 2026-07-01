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Youri Tielemans Belgium HICGetty/GOAL
Tom Maston

翻訳者：

ベルギー対セネガル戦の選手評価：危機を乗り越えて！ケビン・デ・ブライネらによる惨憺たるプレーが罰せられることなく終わった中、ユーリ・ティエレマンスがワールドカップでの見事な巻き返しを締めくくった

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ベルギー 対 セネガル

ベルギーは水曜日のワールドカップラウンド32で、0－2から3－2でセネガルを逆転した。 「レッドデビルズ」は85分間攻められ0－2とリードを許したが、ロメル・ルカクとユーリ・ティエレマンスの連続ゴールで同点に。さらに延長ロスタイムにティエレマンスがPKを決め、ベスト16進出を決めた。

前節で両チームとも5得点を挙げていたが、前半を支配したのはセネガルだった。クルトワが弾いたクロスをサールが拾い、先制機を迎えたがポストに阻まれた。

前半中盤、サールは再びポストに阻まれたが、ハビブ・ディアラが素早く反応してリバウンドを押し込んだ。セネガルはハーフタイムまでリードを保つにふさわしいプレーを見せ、ベルギーが同点に迫ったのは、マキシム・デ・カイパーのロングシュートをモリー・ディアウが飛びついてセーブした場面が最も近いものだった。

ハーフタイムにルカクを投入したガルシア監督だったが、流れは変わらなかった。サールが再びロングボールに反応し、クルトワを破って2点目。

ガルシア監督はデ・ブライネとドクを投入したが、チームに与える効果は限定的だった。クルトワがマネのシュートを止め、試合終了4分前、ルカクがムニエのクロスをニアポストに押し込み1点を返した。

その3分後、ディアウがトロサールのクロスを処理しきれず、ティエレマンスが空いたゴールにヘディング。ベルギーが逆転した。

延長では両チームとも決定機を逃したが、ロスタイムにVARの判定でティエレマンスへのファウルが認められ、ベルギーにPKが与えられる。ティエレマンスがディアウの逆を突いてネットを揺らし、劇的な逆転劇を完結させた。

GOALがシアトルでのベルギー代表選手を採点する。

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    ティボ・クルトワ（5/10）：

    クロスを処理しきれずサールに先制のチャンスを与えた。2失点は防ぎようがなかったが、2-0の場面でマネのシュートをセーブし、ベルギーの流れをつないだ。

    ティモシー・カスタニュ（4/10）：

    マネをほとんど抑えられず、アル・ナスルFWへのプレスが甘く先制点につながった。デ・カイパー交代後は左SBとしてやや持ち直した。

    ブランドン・メシェル（4/10）：

    スピード不足で常に他より深く下がり、2点目ではサールをオフサイドにできなかった。警告を受けた。

    アーサー・シアート（5/10）：

    先制点につながる空中戦でサールに敗れ、2点目でもついていけなかった。いくつかの重要な守備はあったが、評価は分かれる。

    マキシム・デ・カイパー（3/10）：

    守備は散々で、タッチも不安定、最終パスも不正確。前半にディアウに好セーブを強いた場面はあったが、それ以外は極めて不甲斐なかった。

    • 広告
  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    中盤

    ハンス・ヴァナケン（5/10）：

    中盤で堅実かつ整然としたプレーを見せたが、ボール保持時にはリスクを冒す場面はほとんどなかった。後半の半ばを待たずに交代した。

    ユーリ・ティエレマンス（7/10）：

    試合の大半は自分のペースを作れず、前線へのパスやクロスの精度も低かった。しかしヘディングで同点弾を奪取し、そこから中盤での存在感が急上昇。ニアポストへの巧みなランでPKを獲得し、自ら沈めた。

    ケヴィン・デ・ブライネ（3/10）：

    キャリア初期の輝きはなく、前半にバーを大きく越えるシュートがすべてを象徴した。60分前に交代。

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    攻撃

    レアンドロ・トロサール（7/10）：

    序盤は活発だったが、チームは彼にボールを届けられず。2度目の水分補給前にティエレマンスと衝突し苛立ちを露わにしたが、直後にキャプテンへ同点アシスト。延長でも決定機を演出したが、オナナと交代。

    シャルル・デ・ケテラール（3/10）：

    前線で存在感を示せず、試合の流れから取り残された。ハーフタイムにルカクと交代。

    ジェレミー・ドク（4/10）：

    数回は危険なドリブルを見せたが決定機は作れず、55分で交代したのは意外だった。

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ロメル・ルカク（7/10）：

    後半開始時に投入され、ニアポストへの飛び込みで2-1と逆転するまで試合に絡めなかった。以降は活気づき、セネガル守備陣を苦しめた。

    ニコラス・ラスキン（5/10）：

    デ・ブルイネに代わって出場したが、中盤でのプレーは目立たず。

    ドディ・ルケバキオ（7/10）：

    右サイドで脅威となり、同点弾直前にカーブシュートで惜しい場面を作った。延長ではクロスバーを叩き、決め切るべきだった。

    ディエゴ・モレイラ（7/10）：

    60分を少し過ぎてヴァナケンの代役として投入され、左サイドに活力をもたらした。自信に満ちていた。

    トーマス・ムニエ（7/10）：

    右サイドを突破しルカクのゴールをアシスト。延長でも脅威を与え続けた。

    アマドゥ・オナナ（6/10）：

    ロスタイムが長引き、約20分間プレー。中盤で巧みにボールをさばいた。

    ルディ・ガルシア（6/10）：

    チームは試合の大半で低調だったが、彼の交代策は物議を醸したものの結果的には成功した。運が良かったのかは不明だ。

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