前節で両チームとも5得点を挙げていたが、前半を支配したのはセネガルだった。クルトワが弾いたクロスをサールが拾い、先制機を迎えたがポストに阻まれた。

前半中盤、サールは再びポストに阻まれたが、ハビブ・ディアラが素早く反応してリバウンドを押し込んだ。セネガルはハーフタイムまでリードを保つにふさわしいプレーを見せ、ベルギーが同点に迫ったのは、マキシム・デ・カイパーのロングシュートをモリー・ディアウが飛びついてセーブした場面が最も近いものだった。

ハーフタイムにルカクを投入したガルシア監督だったが、流れは変わらなかった。サールが再びロングボールに反応し、クルトワを破って2点目。

ガルシア監督はデ・ブライネとドクを投入したが、チームに与える効果は限定的だった。クルトワがマネのシュートを止め、試合終了4分前、ルカクがムニエのクロスをニアポストに押し込み1点を返した。

その3分後、ディアウがトロサールのクロスを処理しきれず、ティエレマンスが空いたゴールにヘディング。ベルギーが逆転した。

延長では両チームとも決定機を逃したが、ロスタイムにVARの判定でティエレマンスへのファウルが認められ、ベルギーにPKが与えられる。ティエレマンスがディアウの逆を突いてネットを揺らし、劇的な逆転劇を完結させた。

GOALがシアトルでのベルギー代表選手を採点する。