ベルギー対イタリア

ベルギー

ラメンス 7：試合序盤に2度のセーブを見せた後、止めようのないピオ・エスポージトのシュートで失点。その後は後半アディショナルタイムのPKまで、観客になってもよかったほど出番がなかった。PKではインテルのFWを惑わせてシュートを阻止し、チームメイトと同様に高評価を得た。

カスターニュ 7：同点弾に決定的な役割を果たした。マークを外したカラフィオーリを出し抜き、1-1につながるボールを中央へ折り返した。ガスペリーニの下でプレーしていた頃のように、絶えず攻撃に加わった。

ンゴイ 6：開始早々、イタリアのペナルティーエリア内で決定機を逃す。さらに、ピオ・エスポージトのマークを忘れて完全にフリーにし、0-1の失点を許して評価を下げた。それでも数分後、ドンナルンマの背後へ押し込むだけのボールが届くと、これを決めてベルギーを勝ち越しに導いた（88分 テアテ：採点なし）。

マケレ 6.5：守備でコンビを組む相手ほど目立たないが、ミスは少なく、より強いリーダーシップを発揮した。

デ・カイペル 6.5：サイドバックの姿をした、もう一人のアタッカー。試合を通じて攻め上がり、1-1のゴールでは幸運にも恵まれた。ミランが複数回の移籍市場で獲得を狙った逸材が、今や一流選手へと成長したことを改めて示した。現在はブライトンで圧倒的な活躍を見せており、ミランにとっては大きな後悔の種だ。

デ・ブライネ 7.5：ベルギー代表で見せた姿が、ナポリで見られる同じ選手のものとは思えない。走り、好機をつくり、10歳若かった頃のように高度なプレーを成功させる。決めていてもおかしくなかったゴールを、ドンナルンマに少なくとも2度阻まれた。勝負がすでに大きく傾いたなか、4点目につながる攻撃を始め、最後のパスも出した（88分 ルケバキオ：採点なし）。

ラヴィア 6.5：バレッラとのフィジカル勝負に圧勝。2人分走り、イタリアの中盤が試合を通じて苦しむペースを維持した（76分 ラスキン：採点なし）。

ティーレマンス 6：ベルギー代表にバランスをもたらす存在。自陣ペナルティーエリアで危険なボールをクリアすることもあれば、ドンナルンマからゴールを奪おうとオーバーヘッドキックを試みることもある。貴重な司令塔だ。

モレイラ 7.5：ピッチを駆け回り、周囲に疲れが見えた後半にはさらにギアを上げた。ミランの選手は、相手に仕掛けるときもサイドを駆け抜けるときも止められない。何度もゴールを狙い、惜しい場面をつくった末、終盤にデ・ブライネから届いた押し込むだけの絶好のパスを決めた（88分 トロサール：採点なし）。

デ・ケテラーレ 7：持ち味を生かしたポストプレー役のセンターフォワードに、ますますなじんでいる。攻撃の司令塔となり、常に正確な技術で味方の攻撃を支える。得たチャンスを決めきれない面は少しあるが、飛躍につながる役割を見つけたように映る。

ドク 7.5：イタリアのDF陣には、彼を止めるチャンスが一度もなかった。3-1の場面のように、誰に対しても仕掛けて抜き去る。望むときに一気に加速し、相手を置き去りにした。この日のようなプレーを見せれば、まさにトッププレーヤーだ（90分 ゴッツ：採点なし）。

ファン・ボメル監督 8：ローマで圧倒したときと同じように、ホームでもイタリアを圧倒した。チームは素晴らしいサッカーを披露し、尊大なフランスが見せたものをはるかに上回る運動量と献身性を示した。新たに加わった若く、意欲に満ちた選手たちとともに、ベルギー代表の黄金世代には、オランダ人監督の指揮下で今後数年間もチャンスがある。