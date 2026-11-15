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ライブ
SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS ITALYAFP
Simone Gervasio
翻訳者：

ベルギー対イタリア、CMの採点：バストーニは散々、モレイラは止められず。ファン・ボメルがマンチーニに教訓を与える

ベルギー 対 イタリア
ベルギー
イタリア
UEFAネーションズリーグ リーグA

ファン・ボメル率いるベルギー代表とマンチーニ率いるイタリア代表の一戦の採点

ベルギー対イタリア

ベルギー

ラメンス 7：試合序盤に2度のセーブを見せた後、止めようのないピオ・エスポージトのシュートで失点。その後は後半アディショナルタイムのPKまで、観客になってもよかったほど出番がなかった。PKではインテルのFWを惑わせてシュートを阻止し、チームメイトと同様に高評価を得た。

カスターニュ 7：同点弾に決定的な役割を果たした。マークを外したカラフィオーリを出し抜き、1-1につながるボールを中央へ折り返した。ガスペリーニの下でプレーしていた頃のように、絶えず攻撃に加わった。

ンゴイ 6：開始早々、イタリアのペナルティーエリア内で決定機を逃す。さらに、ピオ・エスポージトのマークを忘れて完全にフリーにし、0-1の失点を許して評価を下げた。それでも数分後、ドンナルンマの背後へ押し込むだけのボールが届くと、これを決めてベルギーを勝ち越しに導いた（88分 テアテ：採点なし）。

マケレ 6.5：守備でコンビを組む相手ほど目立たないが、ミスは少なく、より強いリーダーシップを発揮した。

デ・カイペル 6.5：サイドバックの姿をした、もう一人のアタッカー。試合を通じて攻め上がり、1-1のゴールでは幸運にも恵まれた。ミランが複数回の移籍市場で獲得を狙った逸材が、今や一流選手へと成長したことを改めて示した。現在はブライトンで圧倒的な活躍を見せており、ミランにとっては大きな後悔の種だ。

デ・ブライネ 7.5：ベルギー代表で見せた姿が、ナポリで見られる同じ選手のものとは思えない。走り、好機をつくり、10歳若かった頃のように高度なプレーを成功させる。決めていてもおかしくなかったゴールを、ドンナルンマに少なくとも2度阻まれた。勝負がすでに大きく傾いたなか、4点目につながる攻撃を始め、最後のパスも出した（88分 ルケバキオ：採点なし）。

ラヴィア 6.5：バレッラとのフィジカル勝負に圧勝。2人分走り、イタリアの中盤が試合を通じて苦しむペースを維持した（76分 ラスキン：採点なし）。

ティーレマンス 6：ベルギー代表にバランスをもたらす存在。自陣ペナルティーエリアで危険なボールをクリアすることもあれば、ドンナルンマからゴールを奪おうとオーバーヘッドキックを試みることもある。貴重な司令塔だ。

モレイラ 7.5：ピッチを駆け回り、周囲に疲れが見えた後半にはさらにギアを上げた。ミランの選手は、相手に仕掛けるときもサイドを駆け抜けるときも止められない。何度もゴールを狙い、惜しい場面をつくった末、終盤にデ・ブライネから届いた押し込むだけの絶好のパスを決めた（88分 トロサール：採点なし）。

デ・ケテラーレ 7：持ち味を生かしたポストプレー役のセンターフォワードに、ますますなじんでいる。攻撃の司令塔となり、常に正確な技術で味方の攻撃を支える。得たチャンスを決めきれない面は少しあるが、飛躍につながる役割を見つけたように映る。

ドク 7.5：イタリアのDF陣には、彼を止めるチャンスが一度もなかった。3-1の場面のように、誰に対しても仕掛けて抜き去る。望むときに一気に加速し、相手を置き去りにした。この日のようなプレーを見せれば、まさにトッププレーヤーだ（90分 ゴッツ：採点なし）。

ファン・ボメル監督 8：ローマで圧倒したときと同じように、ホームでもイタリアを圧倒した。チームは素晴らしいサッカーを披露し、尊大なフランスが見せたものをはるかに上回る運動量と献身性を示した。新たに加わった若く、意欲に満ちた選手たちとともに、ベルギー代表の黄金世代には、オランダ人監督の指揮下で今後数年間もチャンスがある。

  • イタリア

    ドンナルンマ 7：序盤にデ・ケテラーレのシュートとゴール前の混戦で好セーブを見せ、その後はデ・ブライネのシュートをポストに当てて、バストーニのミスを救った。後半にもデ・ブライネのシュートを防ぐ。唯一、評価に値する選手。終盤にはいら立ちから怒りをあらわにした。少なくとも3度のビッグセーブで、イタリアのさらなる大量失点を防いだ。

    カヨデ 4.5：エスポジトのゴールにつながる貴重なクロスを上げたが、その後はドクに翻弄された。あらゆる手を尽くして止めようとしたものの、成功せず。守備面では改善すべき点が多い。

    スカルヴィーニ 4.5：ドクのゴールにはバストーニとともに責任があり、試合を通じてドクをまったく捕まえられなかった。明らかに対応しきれず交代。とりわけ正面から仕掛けられると、ひどく苦しんだ。（62分から出場のパレストラ 5：投入後、何度か前に出ようとしたが、全体的には積極的に顔を出すよりも姿を消していた）

    バストーニ 4：2-1となるドクのゴールでは、もう一人のセンターバック、スカルヴィーニとともに翻弄され、悲惨な対応を見せた。さらに、デ・ブライネのシュートがポストを叩く原因となった大きなミスを犯し、デ・カイパーの体もつかんだ。相手が倒れなかったため、事なきを得ている。フランス戦では輝いたが、今回はマーク役としての務めをまったく果たせなかった。総じて、相手のレベルが上がるとトップ選手を守るのに苦労する印象だ。常に対応に追われ、4バックではひどく苦しむ。代表では問題となっている。

    カラフィオーリ 5：デ・カイパーの同点ゴールにつながったメヘレのヘディングの場面で、地面に倒れた。試合を通じて信じられないほどぎこちなく、攻撃に貢献できず、守備も悪かった。

    バレッラ 5：ホームチームの中盤を相手に非常に苦しんだ。考える時間をまったく与えられず、ボールを持っても効果的な選択肢を見つけられない。デ・ブライネとの対決は、まったく歯が立たなかった。

    トナーリ 5：最近は神経質で、特にフィジカル面で本来の水準に達していない。彼のような選手にとっては異例のことだ。（62分から出場のシセ 6：シュートがラスキンのハンドを誘い、PKを獲得したが、エスポジトが失敗した）

    ファジョーリ 5：マンチーニから与えられた大きなチャンスを無駄にした。動きは遅く、ぎこちなく、周囲ともかみ合わず、プレーはことごとく失敗。前半終了で見切りをつけられた。（46分から出場のドゥンビア 5：意欲を持ってピッチに入ったが、プレーの質には改善の余地がある）

    ピジッリ 5：唯一の見せ場は前半終了間際、ポスト際をかすめたヘディングシュート。それ以外はピッチをさまよい、行き先もポジションも見いだせなかった。このレベルにはまだ経験不足に映る。（46分から出場のディマルコ 5

    ピオ・エスポジト 6：ボボ・ヴィエリを思わせる生粋のセンターフォワードらしいゴールで、2試合で3得点を記録。その後は彼も目立たなくなった。終盤にはPKを失敗し、フランス戦で兄サルヴァトーレが犯したミスを繰り返した。

    コレオショ 5：運動量はあったが、それ以外はほとんど見せられず。プレー内容を考えれば、長くピッチに残りすぎた。ピジッリと同様、こうした試合で力を発揮する時期はまだ来ていないのかもしれない。（77分から出場のベルガラ：採点なし）

    マンチーニ監督 4.5：全面的な失敗。あるいは予想できたことかもしれない。フランス戦の勝利にサポーターも選手も、そして監督自身も期待を抱いたが、1勝だけで状況が変わるわけではない。このイタリア代表は長年、精神的なバランスを欠き、しばしば信じられないような失速を見せるチームだと証明してきた。それでも重要な一戦で、冗談や笑い、試行錯誤が多すぎた。本人が言うように、今後に生かすべき教訓となるだろう。監督自身にとっても、何より監督自身にとって。

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