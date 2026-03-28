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ベルギー代表のスター選手、ケビン・デ・ブライネは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるアメリカ代表とのワールドカップ前テストマッチに向け、相手チームが「攻撃的な」戦い方をしてくると予想している
アトランタで因縁のライバルが激突
デ・ブルイネは、新体制の下で「星条旗軍」がピッチに持ち込むであろう激しいプレーについて、決して甘く見ていない。「ワールドカップは大きな大会であり、彼らには多大なプレッシャーがかかるため、自国に対して準備万端であることを示したいと願っているはずだ」とデ・ブルイネは語った。 「だから、彼らはアグレッシブにくるだろう。予選ではローブロックを敷くチームと多く対戦してきたが、今回はその逆になるかもしれない。だからこそ、我々がどう対応するかを試す良い機会になるはずだ」
- AFP
ネーションズリーグの連鎖を断ち切る
UEFAネーションズリーグの導入により、現代サッカーにおいて大陸を跨ぐ親善試合は稀なものとなった。欧州各国が互いに試合を行うことに追われる中、ベルギーが北米のチームと対戦する機会は、ルディ・ガルシア監督にとって戦術的な新鮮な刺激となる。ベルギーが欧州以外のFIFAランキングトップ30に入るチームと対戦したのは、2024年以来のことである。
米国代表はポチェッティーノ監督の下でまだチームとしてのアイデンティティを確立しつつある段階だが、カタールでのベルギー代表の成績を上回る、直近のワールドカップでの実績を誇る。米国代表は2022年にベスト16に進出したのに対し、ベルギー代表の「黄金世代」はグループステージ敗退という残念な結果に終わった。この一戦は、ベルギーサッカー協会が、欧州予選グループの予測可能な流れから脱却し、様々なプレースタイルを持つ相手と対戦してチームを試すという、意図的な取り組みの表れである。
ポチェッティーノ監督、「親善試合」というレッテルを否定
米国代表陣営からの発言により、この試合の緊張感はさらに高まっている。ポチェッティーノ監督は、選手たちに求める心構えについて率直に語っており、サイクル（代表サイクル）のこの段階における、これほど重要な試合を「親善試合」と呼ぶのは不適切だと示唆している。彼は、チームがピッチ上の1分1秒を、スポーツ界最大の舞台に向けた試練として捉えることを望んでいる。
ポチェッティーノ監督は、こうした試合を「親善試合」と呼ぶべきではなく、「非公式戦」と呼ぶべきだと提案した。親善試合といえば友人と対戦するものだ。しかし、アトランタでの試合は全くそうではないからだ。両チームとも、目前に迫ったワールドカップへの準備が整っていることを示すために勝利を渇望している。 米国代表にとっては、トップクラスのチームと互角に戦えることを証明するチャンスであり、ベルギーにとっては、この夏直面する気候や試合の激しさに適応する機会となる。
- AFP
レッド・デビルズの戦術的進化
ベルギーの予選の道のりは比較的平坦で、ウェールズ、リヒテンシュタイン、カザフスタン、北マケドニアといった相手との対戦が中心だった。これらの試合で本大会出場権は確保できたものの、ハイプレスやハイインテンシティを要する準備としてはほとんど役立たなかった。ポチェッティーノ監督率いるチームと対戦することは、デ・ブライネが最近のスケジュールで欠けていたと指摘するまさにその「攻撃的な」刺激をもたらすことになる。
アトランタでのこの試合は、ガルシア監督が戦術を磨き上げるための重要な実験の場となる。ワールドカップが目前に迫る中、低位置でのブロックを固めて守り続けるような相手に対処する能力は極めて重要だ。デ・ブライネが指摘したように、このスタイルの変化こそが、非ヨーロッパ型の戦術システムへの適応に苦戦した過去の大会での過ちを繰り返さないために、レッドデビルズに必要なものなのである。