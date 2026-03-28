UEFAネーションズリーグの導入により、現代サッカーにおいて大陸を跨ぐ親善試合は稀なものとなった。欧州各国が互いに試合を行うことに追われる中、ベルギーが北米のチームと対戦する機会は、ルディ・ガルシア監督にとって戦術的な新鮮な刺激となる。ベルギーが欧州以外のFIFAランキングトップ30に入るチームと対戦したのは、2024年以来のことである。

米国代表はポチェッティーノ監督の下でまだチームとしてのアイデンティティを確立しつつある段階だが、カタールでのベルギー代表の成績を上回る、直近のワールドカップでの実績を誇る。米国代表は2022年にベスト16に進出したのに対し、ベルギー代表の「黄金世代」はグループステージ敗退という残念な結果に終わった。この一戦は、ベルギーサッカー協会が、欧州予選グループの予測可能な流れから脱却し、様々なプレースタイルを持つ相手と対戦してチームを試すという、意図的な取り組みの表れである。



