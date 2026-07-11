グループステージで重要な役割を果たしたクルトワは負傷で大会を途中離脱した。代表通算115試合に出場するレアル・マドリードの守護神は、代表の将来について率直に語った。

「休息のため、1年間ネーションズリーグを休むのは良いと思います」とクルトワは説明した。「そうすれば、欧州選手権予選や本大会でも再びゴールを守れます。最終判断は代表監督とサッカー連盟が下します。

「ヴィンセント・マンナートや代表監督とも話し合うつもりだ。彼らが私と違う考えなら、自分が『レッド・デビル』であり続けられるかを考えなければならない。おそらく、これが代表での最後の試合になるかもしれない。」