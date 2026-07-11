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ベルギー代表のケビン・デ・ブライネとティボ・クルトワは、ワールドカップ敗退を受け、ベテラン選手たちが引退を検討する中で、自身の将来が不透明だと語った。
W杯敗退後、ベルギー代表のスターは去就を保留している。
ベルギーはスペインに2-1で敗れ、ワールドカップを去った。デ・ブルイネとクルトワの2枚看板は、大会後代表継続について明言を避けた。
代表通算124試合に出場したデ・ブライネは、2025年末にハムストリングの手術を受けた影響などで、トップレベルのサッカーの肉体的負担を痛感している。一方、クルトワは太腿四頭筋の故障で途中交代を余儀なくされ、大会を去った。
- Getty Images Sport
デ・ブルイネ、肉体的負担でサバティカル希望
ベルギーの敗退後、デ・ブルイネはここ数シーズンの肉体的負担に触れ、代表から「一休み」すると語った。
「ここ2、3年は厳しい時期を過ごし、大手術も受けた」とデ・ブルイネはスポルザに語った。「僕は35歳。ここに立ち、毎日全力を尽くし、この若いチームの手本となれることを誇りに思う。」
代表での最後の試合になるかとの質問には「そうは思わないが、今は少し休みたい。今年は忙しかったので、この先は様子を見たい」と語った。
交代騒動でクルトワの将来は不透明に
グループステージで重要な役割を果たしたクルトワは負傷で大会を途中離脱した。代表通算115試合に出場するレアル・マドリードの守護神は、代表の将来について率直に語った。
「休息のため、1年間ネーションズリーグを休むのは良いと思います」とクルトワは説明した。「そうすれば、欧州選手権予選や本大会でも再びゴールを守れます。最終判断は代表監督とサッカー連盟が下します。
「ヴィンセント・マンナートや代表監督とも話し合うつもりだ。彼らが私と違う考えなら、自分が『レッド・デビル』であり続けられるかを考えなければならない。おそらく、これが代表での最後の試合になるかもしれない。」
- AFP
重要な協議がベルギーの将来を左右する
デ・ブルイネは代表続行を決める前に休養を取る。クルトワはガルシア監督らと話し合い、その結果で代表継続か引退かが決まる。
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