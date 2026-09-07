ベルギー王立サッカー協会（RBFA）は、ワールドカップ期間中にバログンの出場停止処分を解除した物議を醸す決定について、FIFAに公式な回答を求めた。 アメリカ代表FWは、前戦で一発退場となっていたにもかかわらず、ベルギーとのラウンド16に出場することが認められた。

FIFAは同選手の1試合の出場停止処分を1年間保留とすることを決め、FWはノックアウトステージの一戦で先発出場した。ベルギーは最終的に4-1で勝利し、共催国を敗退に追い込んだものの、この異例の裁定は欧州サッカー連盟（UEFA）とRBFAから広く批判を浴びた。この決定により、水面下では大きな混乱が生じている。ベルギーはFIFAに対し、「下された決定についての明確な正当化と、今後このような状況がどのように扱われるのかに関する詳細」を正式に求めている。