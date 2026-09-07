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ベルギーサッカー協会、フォラリン・バログンを巡るワールドカップ論争でFIFAに説明要求 ジャンニ・インファンティーノ支持も撤回
ベルギーがFIFAに説明を要求
ベルギー王立サッカー協会（RBFA）は、ワールドカップ期間中にバログンの出場停止処分を解除した物議を醸す決定について、FIFAに公式な回答を求めた。 アメリカ代表FWは、前戦で一発退場となっていたにもかかわらず、ベルギーとのラウンド16に出場することが認められた。
FIFAは同選手の1試合の出場停止処分を1年間保留とすることを決め、FWはノックアウトステージの一戦で先発出場した。ベルギーは最終的に4-1で勝利し、共催国を敗退に追い込んだものの、この異例の裁定は欧州サッカー連盟（UEFA）とRBFAから広く批判を浴びた。この決定により、水面下では大きな混乱が生じている。ベルギーはFIFAに対し、「下された決定についての明確な正当化と、今後このような状況がどのように扱われるのかに関する詳細」を正式に求めている。
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透明性と明確なプロセス
RBFAのパスカル・ファン・ダンメ会長は、この状況への対応を強く批判し、世界サッカー統括団体からの連絡不足に不満を示した。連盟は、より大きな明確性を求め続ける姿勢を崩していない。
ファン・ダンメ会長は『BBC』の取材に対し、「出来事から2カ月が経った今も、私たちの疑問には答えが出ていない。関係するすべての当事者にとって透明性と明確性が重要であることを踏まえ、必要な説明を求める。同時に、現行のプロセスにどこで改善の余地があるのかを検討したい。そうすることで、将来的に同様の事案を明確で、一貫性があり、効率的な形で扱えるようにしたい」と述べた。
また、RBFA会長は競技全体にわたる強固なガバナンスの必要性も強調した。さらに、「UEFA、他の各大陸連盟、そして各国協会とともに、私たちは意思決定における透明性、強固なガバナンス、明確なプロセスへのコミットメントを維持している。私たちは、信頼、誠実性、そしてサッカーの未来のために、建設的な協力に引き続き開かれている」と付け加えた。
ワールドカップの歴史的な論争
バログンの出場停止処分を取り消す決定は、大会史上きわめて異例の出来事となった。彼の退場はワールドカップで出された189枚目のレッドカードだったが、その後の出場停止処分を免れた選手は、1962年のブラジル代表ガリンシャに続き、史上2人目となった。大会中に取り消された出場停止処分は、これ以外になかった。
この騒動は、アメリカのドナルド・トランプ大統領とホワイトハウス当局者が、このFWの処分についてFIFAに直接働きかけていたことが明らかになり、さらに深まった。世論の反発にもかかわらず、FIFAは懲戒規定第27条のみを根拠として挙げた。この条項は、統括団体が懲戒措置の適用を一部または全面的に停止することを認めている。
この件の前まで大会で3ゴールを挙げていたバログンは、ベルギー戦で先発出場したが、チームの敗退を防ぐことはできなかった。ベルギーは準々決勝に進出し、最終的にスペインに敗れた。
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インファンティーノへの反対が強まる
この件の余波は今後も続く見通しで、RBFAはこの問題を10月15日の次回FIFA評議会の議題に載せるよう正式に要請した。さらに、この論争は次回のFIFA会長選にも直接的な影響を及ぼしている。
インファンティーノは先日、3月の選挙で再選を目指して立候補すると確認した。2016年から会長職を務めている。しかし、ベルギーは新たな任期に向けた同氏の立候補を支持しないと正式に発表しており、反対の主な理由としてバログンの件への対応を挙げている。
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