ベルギーはFIFAのフォラリン・バログンに関する決定に異議を申し立てる。怒ったベルギーサッカー連盟（RBFA）が、衝撃的なレッドカード判定についての最新情報を発表した。

RBFAの声明は、FIFA懲戒規定だけでなく、この裁定がワールドカップ大会規定自体と矛盾すると主張した。同連盟は、自動出場停止の原則が大会を通じて全参加国に周知されており、当日になって解釈の余地が残るものではなかったと強調した。

声明はさらに、「この決定は第10.5条の『2026 FIFAワールドカップ競技規則』と直接矛盾する…… この自動的な出場停止については、2026年5月12日付の「2026 FIFAワールドカップ通達第16号」でもすべての参加協会に再確認されている。」

同連盟は、この規則が各試合前の調整会議で再確認され、ワークショップ資料にも記載されていると強調。フェアプレーのために「あらゆる選択肢を検討している」と結んだ。