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ベルギーはFIFAのフォラリン・バログンに関する決定に異議を申し立てる。怒ったベルギーサッカー連盟（RBFA）が、衝撃的なレッドカード判定についての最新情報を発表した。
RBFA、FIFAの驚くべき決定を強く非難
FIFAがフォラリン・バログン選手への1試合出場停止処分を一時停止したことを受け、RBFAは驚きを表明した。バログンは米国がボスニア・ヘルツェゴビナに勝利した試合で退場し、通常なら次戦も出場できないはずだった。しかしFIFAの介入で、彼はシアトルの決勝トーナメントに出場できることになった。
RBFAは声明で「FIFAは懲戒規定第27条により処分の執行停止を決定したが、同規定は委員会にその権限を認めている」と説明した。 しかし、同規定第66条4項はレッドカードによる退場を次戦出場停止と定めており、今大会の他のレッドカードもすべて同じ扱いだった。」
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ブリュッセルも規制や判例を引用している。
RBFAの声明は、FIFA懲戒規定だけでなく、この裁定がワールドカップ大会規定自体と矛盾すると主張した。同連盟は、自動出場停止の原則が大会を通じて全参加国に周知されており、当日になって解釈の余地が残るものではなかったと強調した。
声明はさらに、「この決定は第10.5条の『2026 FIFAワールドカップ競技規則』と直接矛盾する…… この自動的な出場停止については、2026年5月12日付の「2026 FIFAワールドカップ通達第16号」でもすべての参加協会に再確認されている。」
同連盟は、この規則が各試合前の調整会議で再確認され、ワークショップ資料にも記載されていると強調。フェアプレーのために「あらゆる選択肢を検討している」と結んだ。
UEFAが誠実性の危機について警告
欧州サッカー連盟（UEFA）もFIFAが規則を損なったと非難した。UEFAは声明で「昨日、フォラリン・バログン選手へのレッドカードによる1試合出場停止を1年間猶予した決定は一線を越えた」と批判した。
声明はさらに「サッカーも他のスポーツ同様、公正・誠実・透明性を支える規則が基盤にある。多くの規則には解釈の余地があるが、今回は異なる。レッドカードによる1試合の自動出場停止は裁量の対象ではなく、追加の決定も不要だ。 これは規則に明記された原則であり、例外は許されない。しかも、複数の選手がすでに同じ処分を履行している大会の真っ最中である。規則の確実性が守られなくなれば、試合の公正性と大会の信頼性は損なわれる。」
- AFP
ルディ・ガルシアとウェイン・ルーニーの反応
ベルギー代表のルディ・ガルシア監督は皮肉を交え、この措置の不条理さを批判した。ガルシア監督は「7月5日が米国のエイプリルフールかと思った」と冗談を飛ばした。一方、元イングランド代表キャプテンのウェイン・ルーニーはより直接的に批判した。ルーニーは「まったくの恥さらしだ」と述べ、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長の指導力を疑問視した。
「これは絶対的な不名誉だ。本当にそう思う」とルーニーはBBCに語った。「処分を保留にするならレッドカードを取り消すべきだ。それが正しい判断で、そうすれば彼はプレーできる。1年間の出場停止なんてあり得ない。インファンティーノは恥じるべきだ。スポーツマンシップが問われている。 もし私が米国の対戦相手なら、間違いなく怒る。すべてが間違っている。今夜イングランドやメキシコの選手としてプレーしレッドカードを受けた場合、次の試合に出られると思うか？ どこまでが許されるのか？」
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