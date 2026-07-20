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ベルギーは、2026年ワールドカップで好成績を残したにもかかわらず、ルディ・ガルシア監督を解任した。
18か月にわたる時代の終わり
ガルシア監督とRBFAは、7月31日までの契約を更新しない。ガルシアは2025年2月1日、テデスコの後任として就任。彼の指導下でレッドデビルズはUEFAネーションズリーグ・リーグA残留と2026年W杯出場権を獲得し、同大会ではベスト8進出した。
在任期間は18か月。連盟は次期予選を見据え、新体制への移行を決断した。
- AFP
ワールドカップの道のりを振り返って
フランス人選手にとって最後の試合は、負傷と審判の判定に泣いた。スペインとの準々決勝で2－1で敗れ、キャプテンのユーリ・ティエレマンスは欠場、要のケヴィン・デ・ブライネも終盤に途中交代した。 退任に際し、ガルシア監督はこの機会と、選手やスタッフと築いた関係に感謝を述べた。
「ベルギーサッカー連盟（RBFA）と話し合い、18か月の旅をここで終えることにしました。私はベルギー代表をUEFAネーションズリーグ・リーグA、そして世界トップ8に残して去ります」とガルシアは語った。
「素晴らしい選手たち、スポーツディレクターのヴィンセント・マンナート氏、そしてこのワールドカップを通じて私たちを支えてくれたファンの皆さんに感謝したい。私がその端緒を築く一助となれたことを誇りに思う世代交代を、ベルギーが今後も成功裏に進めていけることを願っている」
マンナート、ガルシアの活躍を称賛
RBFAスポーツディレクターのヴァンサン・マナールト氏は、在任期間が短かったものの、フランス人監督が代表チームに好影響を与えたと語った。マナールト氏は、チームが苦境にあった時期に経験豊富なリーダーシップが求められ、ガルシア氏が招聘されたと強調した。
「ルディ・ガルシアは、ベルギーの『レッドデビルズ』再建に重要な役割を果たした。スポーツ面でも財政面でも困難な状況下で代表監督に就任し、献身と経験でチームの結束を取り戻し、直近のFIFAワールドカップで好結果につながった」とマナールト氏は語った。
- Getty Images Sport
未来を見据えて
ガルシア監督の退任は、ベルギーサッカーにとって象徴的なタイミングだった。主要大会で「黄金世代」のメンバーが最後のプレーを終えた可能性が高いからだ。ベルギー代表は今年後半、ネイションズリーグでフランスとイタリアをホームに迎える。マナールト氏は後任探しをすでに開始したと明かした。
マナールト氏は「チームと共に新監督の任命など、新たなサイクルへの準備を進めている」と語った。
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