フランス人選手にとって最後の試合は、負傷と審判の判定に泣いた。スペインとの準々決勝で2－1で敗れ、キャプテンのユーリ・ティエレマンスは欠場、要のケヴィン・デ・ブライネも終盤に途中交代した。 退任に際し、ガルシア監督はこの機会と、選手やスタッフと築いた関係に感謝を述べた。

「ベルギーサッカー連盟（RBFA）と話し合い、18か月の旅をここで終えることにしました。私はベルギー代表をUEFAネーションズリーグ・リーグA、そして世界トップ8に残して去ります」とガルシアは語った。

「素晴らしい選手たち、スポーツディレクターのヴィンセント・マンナート氏、そしてこのワールドカップを通じて私たちを支えてくれたファンの皆さんに感謝したい。私がその端緒を築く一助となれたことを誇りに思う世代交代を、ベルギーが今後も成功裏に進めていけることを願っている」