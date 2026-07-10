ベルギーはラミン・ヤマルを止める「計画はない」としながらも、ルディ・ガルシア監督はスペインのワールドカップ無敗記録を止めるため、スター選手たちが「戦い抜き、確実に仕留める」と語った。

ガルシア監督は、ベルギーの戦術的焦点は特定の選手ではなくスペイン代表全体にあると説明した。スペインの得意なプレーを封じつつ、自分たちも脅威を与えられると選手に自信を持たせたいという。

「ラミーヌ・ヤマル対策というものは存在しない。選手一人ひとりに対策が必要になるからだ」とガルシア監督はRTBFの取材に語った。「必要なのは『対スペイン』の戦略だけだ。相手の強みを封じ、ボール支配率は上回られるだろうが、我々にも強みがある。

ボールを奪い返したら、すぐにプレスをかけて相手を追い詰めたい。みんなは私たちの敗退を予想しているが、だからこそ勝つ条件は整っている。この準々決勝に全力で挑めることを願っている。私の血管にはアンダルシアの血が流れているが、心はベルギーにある。」