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ベルギーはラミン・ヤマルを止める「計画はない」としながらも、ルディ・ガルシア監督はスペインのワールドカップ無敗記録を止めるため、スター選手たちが「戦い抜き、確実に仕留める」と語った。
ガルシアはヤマルではなくスペイン代表全体を標的にしている。
ロサンゼルスでのワールドカップ準々決勝スペイン戦を前に、ベルギーは下馬評で劣勢だ。しかしガルシア監督は、特定の選手をマークする戦術は取らないと明言した。ヤマルが大会で注目されているものの、ガルシアはスペインの真の強みはチーム全体の質にあると見る。
ユーロ2024王者のスペインは今大会まだ無失点で、優勝候補として臨む。ガルシア監督は難しさを認めつつ、スペインのスタイルを崩し、ボールを奪ったら攻撃力を最大限に活かすと語った。
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ガルシアがベルギーの戦略を概説する
ガルシア監督は、ベルギーの戦術的焦点は特定の選手ではなくスペイン代表全体にあると説明した。スペインの得意なプレーを封じつつ、自分たちも脅威を与えられると選手に自信を持たせたいという。
「ラミーヌ・ヤマル対策というものは存在しない。選手一人ひとりに対策が必要になるからだ」とガルシア監督はRTBFの取材に語った。「必要なのは『対スペイン』の戦略だけだ。相手の強みを封じ、ボール支配率は上回られるだろうが、我々にも強みがある。
ボールを奪い返したら、すぐにプレスをかけて相手を追い詰めたい。みんなは私たちの敗退を予想しているが、だからこそ勝つ条件は整っている。この準々決勝に全力で挑めることを願っている。私の血管にはアンダルシアの血が流れているが、心はベルギーにある。」
スペインの好調にもかかわらず、ベルギーは自分たちを信じている。
ガルシアは、スペインのポゼッション重視のスタイルでも、ベルギーには対抗できる攻撃力があると強調した。スペインは以前より強くなったが、統計は破られるためにあると主張した。
「自分たちを信じなければならない。スペインは優勝候補で、欧州選手権のディフェンディングチャンピオンだ。メンバーは変わっておらず、彼らは一緒にプレーすることに慣れている」とガルシアは続けた。「彼らは今大会でまだ失点していないが、我々との試合で少なくとも1点は失う時が来るだろう。我々は彼らを大いに尊敬している。遠くまで進むには、強豪を倒さなければならない。この大会では難易度がさらに高まる。
「選手個々の特徴は把握している。彼らは以前よりさらに堅い集団だ。統計は覆されるためにある。耐えるだけでなく存在感を示したい。得点は取れる。大会2位の攻撃力だ。死守するつもりだ。準々決勝を超える価値があるチームだと証明したい」
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ベルギーは優勝候補を倒す狙い
ベルギーは、ワールドカップでまだ失点ゼロのスペイン代表という難関に直面している。ガルシア監督率いるチームが準決勝に進むには、守備の規律を保ちつつ、攻撃の効率性を発揮することが不可欠だ。
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