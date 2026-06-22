24歳の彼はロンドンへ飛び、その重要な瞬間を共有した。早ければ火曜日にもチームに合流する見込みだ。ベルギーサッカー協会が月曜夜に発表した。ドクはチームと共にグループリーグ最終戦の準備を行う。
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ベルギーのジェレミー・ドクが父親に――『レキップ』紙は不快な発言との関与を否定
ローテン・テウフェルはインスタグラムで「ジェレミー・ドクとご家族に第一子プレイズが誕生したことを心よりお祝い申し上げます」と投稿した。24歳のドクはチームドクターの許可と付き添いで、この特別な瞬間に妻に寄り添うためロンドンへ向かった。
この決断には批判も寄せられた。ジャーナリストのフランス・ピエロン氏は「出産で父親は役立たずだ。君にはW杯に出場するチャンスがある」と発言し、怒りを買った。 そんなチャンスを逃すなんて、何百人の選手たちが同じ立場なら何でもするだろう」と語った。
『レキップ』紙がドクに謝罪
ピエロン氏が勤務するテレビ局を擁するスポーツ紙『レキップ』は、その後、この発言から距離を置いた。同紙は「グループの価値観に著しく反する」として、該当のサッカー選手と視聴者に謝罪した。
一方、2児の父であるドイツ代表ナディエム・アミリは合宿所で「父親なら誰もがその瞬間がどれほど特別か分かる。妻も彼を必要としている」とドクに理解を示した。
ドクは「誰も第一子の誕生を見逃したくはない」と語った。予定通りなら、彼はノックアウトステージと重なるはずだった。現在グループ3位のベルギーがノックアウトステージに進めるかは、土曜のニュージーランド戦の結果次第だ。