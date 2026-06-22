ベルギーのジェレミー・ドクが父親に――『レキップ』紙は不快な発言との関与を否定

ローテン・テウフェルはインスタグラムで「ジェレミー・ドクとご家族に第一子プレイズが誕生したことを心よりお祝い申し上げます」と投稿した。24歳のドクはチームドクターの許可と付き添いで、この特別な瞬間に妻に寄り添うためロンドンへ向かった。

この決断には批判も寄せられた。ジャーナリストのフランス・ピエロン氏は「出産で父親は役立たずだ。君にはW杯に出場するチャンスがある」と発言し、怒りを買った。 そんなチャンスを逃すなんて、何百人の選手たちが同じ立場なら何でもするだろう」と語った。