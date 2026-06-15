ベルギーにとって、2026年ワールドカップは「敗北の世代」の最後のチャンスだ。デ・ブライネ、ルカク、ヴィツェルといったベテランへの懸念は消えない。

多くの選手にとって「リベンジ」は脳裏に刻まれている。特に今回で代表を退く選手たちにとってはなおさらだ。彼らはいつも「あと一歩」で優勝を逃してきた。才能は揃っているが、肝心な場面でチームとして機能できなかった。 2014年以降、W杯や欧州選手権で彼らは何度も栄冠目前まで進んだ。 2014年ブラジル大会と2018年ロシア大会では、わずかな差でアルゼンチンに準々決勝で敗れ、フランスに準決勝で同じスコアで負けた。 さらにEURO2016とEURO2021でも優勝候補ながらウェールズ、イタリアに敗退。2024年もフランスに敗れ、悔しい結果が続いている。