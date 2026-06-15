またこの時が来た。過去10～15年で最も強力な代表の一つと目されながら、過大な期待に飲み込まれてきたチームが、ついにデビューする。 今夜21時、シアトルでベルギーのワールドカップが始まる。2022年はグループリーグ敗退に終わったが、今回は大きく刷新されたチームだ。 ヴェルトンゲン、アルデルヴァイレルト、カラスコ、アザールは代表を去った。残ったクルトワ、ヴィツェル、デ・ブライネ、ルカクが世代交代を進め、新たな歴史を刻む。
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ベルギーにとって、2026年ワールドカップは「敗北の世代」の最後のチャンスだ。デ・ブライネ、ルカク、ヴィツェルといったベテランへの懸念は消えない。
多数の受賞
多くの選手にとって「リベンジ」は脳裏に刻まれている。特に今回で代表を退く選手たちにとってはなおさらだ。彼らはいつも「あと一歩」で優勝を逃してきた。才能は揃っているが、肝心な場面でチームとして機能できなかった。 2014年以降、W杯や欧州選手権で彼らは何度も栄冠目前まで進んだ。 2014年ブラジル大会と2018年ロシア大会では、わずかな差でアルゼンチンに準々決勝で敗れ、フランスに準決勝で同じスコアで負けた。 さらにEURO2016とEURO2021でも優勝候補ながらウェールズ、イタリアに敗退。2024年もフランスに敗れ、悔しい結果が続いている。
古参と新参
ナポリでの苦い経験からリベンジを誓うルディ・ガルシア監督は、初陣となるワールドカップに向けても、依然として主力の知識と経験に頼るメンバーを選んだ。 クルトワ、ムニエ、デ・ブライネ、ヴィツェル、ティエレマンス、ヴァナケン、そしてナポリで苦戦したルカク（昨年8月の重傷が尾を引く）らが名を連ねる。 一方で、今シーズンクラブで躍進した3人のFW――ストラスブールのモレイラ、リールのパルド、マンチェスター・シティのドク――や、サエレマエカーズ、ラスキン、ンゴイ、セイスらがチームにどのような新風をもたらすかも注目だ。
もし期待が低かったら……
エジプト、イラン、ニュージーランドと同じグループは、十分に勝ち抜ける可能性がある。ノックアウトステージでは予測不能な展開になりかねないワールドカップでも、まずはこのグループで手応えをつかみたい。しかし今回は、かつてほどベルギーへの期待が高くないこと――主力選手の多くが問題の多かったシーズンを過ごしてきたこと――が、あえて控えめな姿勢でスタートを切ることで、すべての人を驚かせる最大の秘訣になるのかもしれない。彼ら自身でさえも。