ベルギーがW杯敗退。イブラヒモビッチが批判。「すべてルディ・ガルシアのせいだ。恥を知れ。ラメンスは過大評価だ。ペンダースを起用すべきだった」

元スウェーデン代表FWで米国テレビ番組のコメンテーターは、ガルシア監督を批判し、敗退の責任は彼にあると指摘した。





「この敗北は監督の責任だ。ベルギーが負けたのは彼の決断が原因だ。ペンダースがベンチにいたのに、なぜラメンスを投入したのか？ 所属クラブがマンチェスター・ユナイテッドとストラスブールだからという理由か？ 代表のゴールキーパーはそうやって選ぶものではない。ペンダースの方がはるかに優れている。ラメンスはこのレベルでは過大評価されている。誰もがそれを目の当たりにした。恥ずべきことだ。 代表監督とGKコーチは恥じるべきだ」





これに対しガルシア監督は「クルトワは残りたいと言ったが足でのロングキックが蹴れなかった。W杯では100％の選手しか使わない」と反論した。