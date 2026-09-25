AFP
翻訳者：
ベルギーがマンチーニ率いるイタリアの復帰戦に水を差し、ネーションズリーグで2-0勝利
マンチーニ第2期政権、悲惨なスタート
マンチーニのイタリア代表監督復帰は、本来であれば代表チームの新時代の幕開けを告げるものとなるはずだった。しかし実際には、スタディオ・オリンピコで厳しい現実を突きつけられる形となった。2023年の突然の退任以来初めて指揮を執ったマンチーニは、主力の欠場が相次ぐ陣容に直面。アレッサンドロ・バストーニは出場停止で不在となり、フェデリコ・ディマルコ、ニコロ・ザニオーロ、ブライアン・クリスタンテといった重要な戦力も負傷で戦列を離れていた。
一方、元ミランMFのマルク・ファン・ボメル新体制で新たな時代のスタートを切ったベルギーも、複数のスター選手を欠いてローマに乗り込んだ。レアンドロ・トロサール、ジェレミー・ドク、アンドレ・オナナの負傷により、ベルギー代表は決してベストメンバーではなかったが、それでも先発イレブンにはセリエA色が色濃く残っていた。チャールズ・デ・ケテラエル、ケビン・デ・ブライネ、ディエゴ・モレイラらが攻撃の創造性を担い、彼らは開催国よりもはるかに早く試合の流れに入っていった。
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イタリア守備陣のミスが重なる中、ゴッツが得点
イタリアは立ち上がりに好材料ものぞかせた。開始7分、シャルル・デ・ケテラエルの角度のあるシュートに対し、ジャンルイジ・ドンナルンマが鋭い片手セーブで早々に見せ場を作った。反対側では、ニコロ・バレッラの巧みな浮き球パスを受けたフランチェスコ・ピオ・エスポージトがポストの根元を直撃したが、最終的にFWにはオフサイドの判定が下された。モイーズ・キーンもミドルレンジからベルギーのGKを脅かしたものの、ホームのイタリアが見せていた序盤の勢いは20分にしぼんだ。守備のミスからベルギーに先制点を献上。デビュー戦となったアレッサンドロ・ロマーノのパスミスをインターセプトされると、ケビン・デ・ブライネが絶妙なスルーパスを送り、ミカ・ゴッツが仕留めた。
前半が進むにつれ、アッズーリを試合に踏みとどまらせるため、ドンナルンマは最高のパフォーマンスを強いられた。ディエゴ・コッポラが軽率にボールを失った場面では、イタリアのGKがデ・ケテラエルとニコラス・ラスキンを立て続けのスーパーセーブで阻止。さらに、ネットを揺らすかと思われたゴッツのヘディングにも驚異的な反応で食らいつき、追加点を許さなかった。
ルケバキオが試合の流れに反して追加点を挙げる
後半はイタリアがはるかに高い切迫感を示してスタートし、再開からわずか数秒で同点に迫った。ニコロ・カンビアーギのクロスにモイーズ・キーンが至近距離から合わせたボレーを、センネ・ラメンスが見事なセーブで阻止した。ベルギーのGKはその直後にもフランチェスコ・ピオ・エスポジトのニアへのシュートを止め、アズーリが相手を押し込む展開となった。しかし、流れが完全にイタリアへ傾いたかに見えた69分、ベルギーがカウンターで致命的な一撃を見舞った。ドディ・ルケバキオが自陣でボールを受けると、イタリアの中盤を突破して内側へ切れ込み、最後はエリア外から左足で正確なシュートをファー下隅へ流し込んだ。
このゴールで勝負は事実上決着し、継続的な攻勢の時間帯にチームを後押ししていたローマの観衆は静まり返った。マンチーニは対応として新たな顔ぶれを投入し、モモ・ゾマとイッサ・ドゥンビアに代表デビューの機会を与えたが、その戦術的変更も規律の取れたベルギー守備陣を崩すには至らなかった。
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アズーリは終盤のポスト直撃に泣く
イタリアは最後まで諦めず、終盤には試合に戻る道を見いだそうと何度もチャンスを作った。ダビデ・フラッテージはダニエル・マルディーニのCKにあとわずかで合わせるところまで迫り、リッカルド・カラフィオーリの強烈なシュートもポストをわずかに外れた。ホームのイタリアにとって最も悔しい場面は終了間際に訪れた。CKがファーにいたジョルジョ・スカルヴィーニのもとにこぼれると、このDFはゴールまで数ヤードの位置から決めたかに見えたが、強烈なシュートはクロスバーの下側を叩いて跳ね返された。多くの努力を見せながらも、このレベルで必要とされる決定力を欠いたイタリアの一夜を象徴する場面だった。
イタリアはUEFAネーションズリーグのグループA1に属しており、次戦は月曜日にアウェーでトルコと対戦する。トルコもホームでフランスに0-1で敗れた直後で、その決勝点はキリアン・エンバペによるものだった。
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