マンチーニのイタリア代表監督復帰は、本来であれば代表チームの新時代の幕開けを告げるものとなるはずだった。しかし実際には、スタディオ・オリンピコで厳しい現実を突きつけられる形となった。2023年の突然の退任以来初めて指揮を執ったマンチーニは、主力の欠場が相次ぐ陣容に直面。アレッサンドロ・バストーニは出場停止で不在となり、フェデリコ・ディマルコ、ニコロ・ザニオーロ、ブライアン・クリスタンテといった重要な戦力も負傷で戦列を離れていた。

一方、元ミランMFのマルク・ファン・ボメル新体制で新たな時代のスタートを切ったベルギーも、複数のスター選手を欠いてローマに乗り込んだ。レアンドロ・トロサール、ジェレミー・ドク、アンドレ・オナナの負傷により、ベルギー代表は決してベストメンバーではなかったが、それでも先発イレブンにはセリエA色が色濃く残っていた。チャールズ・デ・ケテラエル、ケビン・デ・ブライネ、ディエゴ・モレイラらが攻撃の創造性を担い、彼らは開催国よりもはるかに早く試合の流れに入っていった。