ベリンガム、お気に入りの相手に爆発的な活躍へ

本日金曜夜、サンティアゴ・ベルナベウで2025-2026ラ・リーガ第31節が行われ、レアル・マドリードがジローナと対戦する。
レアル・マドリードは22勝3分5敗の勝ち点69で2位。首位の座を追う。
前節マヨルカに敗れ、首位バルセロナとは7ポイント差。今夜勝って巻き返したい。
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スペイン紙『アス』によると、イングランド代表のジュード・ビリンガムはバイエルン・ミュンヘン戦での活躍を受け、67日ぶりに先発復帰する見込みだ。彼はジローナを特に得意とし、過去4試合で4得点を挙げている。
アルビロア監督は「今夜だけでなく今後ともチームに大きく貢献する」と期待を寄せ、バイエルン戦での起用は先発復帰前の最終テストだったと明かした。
直近の出場では、身体的・技術的な成長を示し、機敏さと知性を兼ね備えたプレーでバイエルンを圧倒した。 空中戦でも優位に立ち、パス成功率は94％に達した。この数字はコーチ陣に完全な準備完了を示した。
直近のアトレティコ・マドリード戦（16分）、マヨルカ戦（31分）で徐々に時間を伸ばし、バイエルン戦では完成度を高めた。この試合が能力とフィットネスを証明し、本来のレベルへ戻ったことを示した。
ジローナはイングランド人スターにとって特別な相手だ。彼はジローナ戦4試合で4得点を挙げており、バルセロナやセビージャ戦と同じ得点数ながら試合数が少ない分、効率は高い。
シーズン終盤の重要な時期に活躍が期待される中、この記録はベリンガムをベストコンディションに戻そうとするコーチ陣の意欲をさらに高めている。
ベリンガムの復帰は重要だが、アルビロアには戦術的な課題も生じる。不在中にアルダ・ギュルラーらが活躍し、フェディ・バルベルデの安定感やオーレリン・チュアミニの守備力も加わり、ポジションを確保しなければならないからだ。
戦術の選択肢が増えた今、中盤の最適なバランスを見極めることが課題だ。監督はこれを「嬉しい悩み」と表現しつつ、今後もベリンガムが不可欠な戦力であると強調した。
ベリンガムは怪我に悩まされ、不安定なシーズンを送った。クラブワールドカップ後に肩の手術を受け、シーズン準備に影響が出た。 10～12月は5得点4アシストと好調だったが、ラージョ戦でハムストリングを痛め9試合を欠場した。
結果として13試合を欠場し、コンディションは低下。それでも段階的に復帰し、バイエルン・ミュンヘン戦で存在感を示した。 現在は先発復帰目前で、終盤の重要な試合でチームを牽引する覚悟だ。