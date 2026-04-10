ベリンガム、お気に入りの相手に爆発的な活躍へ

スペイン紙『アス』によると、イングランド代表のジュード・ビリンガムはバイエルン・ミュンヘン戦での活躍を受け、67日ぶりに先発復帰する見込みだ。彼はジローナを特に得意とし、過去4試合で4得点を挙げている。

アルビロア監督は「今夜だけでなく今後ともチームに大きく貢献する」と期待を寄せ、バイエルン戦での起用は先発復帰前の最終テストだったと明かした。

直近の出場では、身体的・技術的な成長を示し、機敏さと知性を兼ね備えたプレーでバイエルンを圧倒した。 空中戦でも優位に立ち、パス成功率は94％に達した。この数字はコーチ陣に完全な準備完了を示した。

直近のアトレティコ・マドリード戦（16分）、マヨルカ戦（31分）で徐々に時間を伸ばし、バイエルン戦では完成度を高めた。この試合が能力とフィットネスを証明し、本来のレベルへ戻ったことを示した。