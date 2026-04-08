ベリンガムとピーターシュ……レアル・マドリードのシステムに合うのは？

「ティアゴ・ピエタルシュか、ジュード・ベリンガムか」。レアル・マドリードのサポーターは悩む。ベリンガムが怪我から復帰し、チームに合流したからだ。
この疑問が浮上したのは、ビリンガムが負傷離脱した直近の数試合でピエタルシュが活躍したためだ。
特に昨日バイエルン戦でアルビロア監督がビリンガムをベンチに残しティアゴを先発させたことで、比較の声は強まった。
スコアを挽回してバイエルンの猛攻に対抗するため、アルベロア監督はビリンガムを投入し、ピエタルシュに代えてピッチに送り出した。
「ティアゴ・ピエタルシュか、ジュード・ベリンガムか」。レアル・マドリードのサポーターは悩む。ベリンガムが怪我から復帰し、チームに合流したからだ。
この疑問が浮上したのは、ビリンガムが負傷離脱した直近の数試合でピエタルシュが活躍したためだ。
特に昨日バイエルン戦でアルビロア監督がビリンガムをベンチに残しティアゴを先発させたことで、比較の声は強まった。
スコアを挽回してバイエルンの猛攻に対抗するため、アルベロア監督はビリンガムを投入し、ピエタルシュに代えてピッチに送り出した。
シャビ・アロンソの解任を受け、レアル・マドリードの監督に就任したアルバロ・アルベロアは、クラブのアカデミー出身選手たちの才能を熟知している。そのため多くの若手選手にチャンスを与える方針を示した。
18歳のティアゴ・ピタルシュは、中盤の負傷者続出という危機を好機と捉え、与えられたチャンスを最大限に活かした。
ジュード・ベリンガムの欠場とダニ・セバイオスの不調を受け、チームは彼を起用。中盤でボールを追い、質の高いプレーを見せた。
マンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグ1回戦2試合で、彼は中盤で存在感を示した。
ピタルシュは高いボール支配力、守備から攻撃への素早い切り替え、正確なパスが特徴で、中盤の対決でも度胸を示す。
ヒートマップを見ると、彼はレアル・マドリードのペナルティエリア前や中盤でプレーし、サイドもカバーしている。
ボールを失わず、中盤の要として機能。チームメートから信頼されるパスを受け、将来を期待される選手だ。
レアル・マドリードのジュード・ベリンガムは、守備と攻撃の両面で高い能力を示し、キリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニオールとの連携でもチームに不可欠だ。
複数のポジションをこなす柔軟性と、攻撃的なポジションでの高い決定力が光る。
さらにシュートやフィニッシュも正確で、2023年夏加入以来、チームに不可欠な存在であることを証明し続けている。
レアル・マドリードでの両選手を比較すると、正確なパス、攻撃への貢献、守備のすべてでベリンガムが上回っている。
今季のベリンガムは公式戦31試合に出場し、2049分プレーして6得点4アシストを記録。
一方、ピタルシュは10試合510分でアシスト1。
ベリンガムは攻撃的MFで18試合、セントラルMFで7試合、左サイドMFで6試合と3ポジションで起用された。
一方、ピータシュは9試合でセンターMF、1試合で左MFとして出場した。
サッカー統計サイト「Sofa Score」の評価でも、ベリンガムは攻撃、パス精度、ドリブル対応、シュート、地上・空中での守備インターセプトで優る。
ボールロスト率で上回るのはピーターシュだけだ。ラ・リーガでは彼の1試合平均ロスト数は7回、ベリンガムは8.4回である。
ベリンガムの数値が高いのは、攻撃参加の多さと出場試合数（20試合対5試合）の差による。
ベリンガムとピーターシュがレアル・マドリードの出場可能リストに入った。直近の試合で才能が加わったチームで、このイングランド人選手の復帰がプラスかマイナスか議論されている。
さらに、どちらがチームに適しているかの議論も続いている。
ベリンガムのポジションの幅広さと、ピータシュの若さながら中盤で発揮する能力を考慮すると、アルベロア監督には複数の選択肢がある。
1つ目は、攻撃力と経験で優るベリンガムを起用する案だ。この場合、中盤が充実するためピータシュはベンチ外となる可能性が高い。
2つ目は両者を同時に起用する案だ。ベリンガムは攻撃的MFとして優れ、ヴィニシウスやムバペを後方から支援できる。
一方、ピータシュは守備に秀でたセントラルMFとして機能し、攻撃のスターとボール支配・守備を司る選手という補完関係を作れる。
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