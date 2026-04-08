ベリンガムとピーターシュ……レアル・マドリードのシステムに合うのは？

「ティアゴ・ピエタルシュか、ジュード・ベリンガムか」。レアル・マドリードのサポーターは悩む。ベリンガムが怪我から復帰し、チームに合流したからだ。

この疑問が浮上したのは、ビリンガムが負傷離脱した直近の数試合でピエタルシュが活躍したためだ。

特に昨日バイエルン戦でアルビロア監督がビリンガムをベンチに残しティアゴを先発させたことで、比較の声は強まった。

スコアを挽回してバイエルンの猛攻に対抗するため、アルベロア監督はビリンガムを投入し、ピエタルシュに代えてピッチに送り出した。