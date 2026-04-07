ティアゴ・ビタルシュは、本日火曜日の夜に行われるUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝、バイエルン・ミュンヘン戦において、レアル・マドリードの先発メンバーを率いる準備を進めている。18歳のこの若者は、もはや「レアル」の戦力において欠かせない存在となっており、その人気ぶりは、ベルナベウ・スタジアム内で「ティアゴと他の10人」というスローガンが掲げられるほどだ。
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ベリンガムが危機に…「神童」はどのようにしてレアルのスターたちの足元をすくったのか？
かけがえのない宝物
スペイン紙『アス』によると、ピタルシュは現在まさに「若さは貴重な宝」という言葉そのものを体現している。チームでのデビューからわずか50日――具体的には去る2月17日の「ダ・ロース」での試合――しか経っていないこの選手が、もはやチームに欠かせない存在となっているのだ。これは当時、誰も想像できなかったことだった。 しかし、この選手とベルナベウの融合がすべてを変え、シーズンの決定的な局面でチームに「アドレナリン」を注入し、クラブはこれまでの苦難を乗り越えてベスト8進出を果たした。
レアル・マドリードは、バイエルンという巨人と対戦するにあたり、純粋な実力主義に基づいて臨むことになる。数字が証明しているように、チームはティアゴがいることでより良くなるし、彼自身もチームの一員として成長しているからだ。
アルビロア監督は前回の「ソン・ムイクス」戦において、今夜の試合に向けて主力選手たち、特にティアゴとヴィニシウス・ジュニオールに最高のコンディションを確保させるため、彼らを休ませるという合理的な決断を下した。これは、この2人がバイエルン・ミュンヘン戦に先発出場することを裏付けるものだ。
ベリンガムの疎外
ティアゴはトップチームでの10試合目（うち5試合はチャンピオンズリーグ）に臨み、新たな局面を迎えている。チャンピオンズリーグは選りすぐりの選手たちだけが参加する大会であり、カマヴィンガやアルダ・ギュルラーといった選手たちを抑えて先発出場を果たすのは今回で7回目となる。 むしろギュルルの立場は、この「ダイヤモンド」がベンチに控えていることに左右されるようになっており、ベリンガムが完全復帰したとしても状況は変わらない。なお、ティアゴが先発出場した試合でチームが敗れたのは、ヘタフェ戦での1度きりである。
ティアゴの短いキャリアには、大きな注目を集める出来事が続いた。トップチームからわずか14人の選手しか招集されなかった夜にバライドス戦での勝利に貢献したのを皮切りに、エルチェへの大勝、「ダービー」での勝利、 そして最大の偉業であるマンチェスター・シティ撃破に至る。この一戦で彼は、相手の脅威を封じ、カマヴィンガをポジションから追い出すことで正式に地位を確立し、マドリードの敗北を待ち望む世界中の視線の中でも動じなかった。 しかしチームはサッカーにおける「不滅」を証明し、本拠地でシティを撃破した。この活躍がきっかけとなり、クラブは来シーズンから彼をトップチームに正式に昇格させる決定を下した。
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ワールドカップの扉
それ以来、ティアゴの才能はもはや議論の余地がない。彼はボール運びを助ける「ジョーカー」的な選手であり、試合の状況に応じて素早いプレーや突破を行う卓越した能力に加え、ラストパスやシュートにも秀でている。 この活躍は、彼を「アトラスの黒人」代表として招致しようと懸命に努力しているモロッコ代表の注目を集めた。しかし、選手の立場は明確かつ断固としており、スペイン代表でプレーすることを望んでおり、そのことを決して隠そうとはしていない。
ティアゴがスペイン代表に招集されるのは時間の問題であり、それがワールドカップの招集リストであれ、それ以降であれ、特に彼が年代別代表で順調にステップアップを続けていることを考えれば、 そして今日、「サンティアゴ・ベルナベウ」では、ジョード・ビリンガムが100％のコンディションではないことも追い風となり、彼は先発として注目を集めることになるだろう。 コーチ陣はビリンガムの体力をミュンヘンでの第2戦に温存することを望んでおり、レアル・マドリードは準々決勝のバイエルン・ミュンヘン戦に、「若き」ティアゴを絶対に出場させないという方針の下で臨むことになる。