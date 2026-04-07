ベリンガムが危機に…「神童」はどのようにしてレアルのスターたちの足元をすくったのか？

スペイン紙『アス』によると、ピタルシュは現在まさに「若さは貴重な宝」という言葉そのものを体現している。チームでのデビューからわずか50日――具体的には去る2月17日の「ダ・ロース」での試合――しか経っていないこの選手が、もはやチームに欠かせない存在となっているのだ。これは当時、誰も想像できなかったことだった。 しかし、この選手とベルナベウの融合がすべてを変え、シーズンの決定的な局面でチームに「アドレナリン」を注入し、クラブはこれまでの苦難を乗り越えてベスト8進出を果たした。

レアル・マドリードは、バイエルンという巨人と対戦するにあたり、純粋な実力主義に基づいて臨むことになる。数字が証明しているように、チームはティアゴがいることでより良くなるし、彼自身もチームの一員として成長しているからだ。

アルビロア監督は前回の「ソン・ムイクス」戦において、今夜の試合に向けて主力選手たち、特にティアゴとヴィニシウス・ジュニオールに最高のコンディションを確保させるため、彼らを休ませるという合理的な決断を下した。これは、この2人がバイエルン・ミュンヘン戦に先発出場することを裏付けるものだ。