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ベラスコの厳しい姿勢とガットゥーゾの不人気な決断：なぜキエーザを代表に招集するのが正しいのか

リヴァプールのこのFWは、2024年の欧州選手権以来、イタリア代表のユニフォームを着ていないが、彼の招集はガットゥーゾ監督にとって大きな戦力となる。

代表チームに復帰、19ヶ月ぶり。フェデリコ・キエーザが再びアズーリのユニフォームを身にまとうことになった。ガットゥーゾ監督は、木曜日にベルガモで行われる北アイルランド戦に向けた28名の招集メンバーに彼を名を連ねることを決定した。この試合は、メキシコ・アメリカ・カナダで開催されるワールドカップに向けた2試合の親善試合の初戦となる見込みだ。 リヴァプールのFWは代表メンバーに名を連ねているが、ボローニャとウディネーゼで好調なシーズンを送ったにもかかわらず、ベルナルデスキとザニオーロは招集外となり、テレビの前で応援することになる。監督のこの決定は、決して当然のものではなく、ある意味では意外なものでもあり、特に昨秋に起きた出来事を踏まえると尚更だ。 状況をより明確に把握するためには、10月に巻き戻す必要がある。当時、キエーザはイタリア代表からの招集を受けたが、応じないことを選んだ。その理由は？ 肉体的にも精神的にも、コンディションが整っていないと感じていたからだ。この言い訳は、モルドバとノルウェーとの試合に向けて彼を招集したかったガットゥーゾ監督との話し合いの後、11月にも用いられた。


  • ガットゥーゾとの合意による決定

    この発言によりキエーザは批判の的となったが、代表監督とも意見は一致していた。「キエーザの問題は単純だ。私は選手たちとよく話し、彼らにプレッシャーをかける。フェデとは毎週長い話し合いをしているし、私としては彼に自分の考えを伝えている。だが、選手の発言には敬意を払わなければならない。 彼は100％のコンディションではないと感じており、100％の状態でプレーしたいと思っている」と語ったガットゥーゾが、せいぜい2試合という「勝つか負けるか」の局面で彼を招集したのは正しかったのだろうか？イタリアサッカーの未来にとって極めて重要な2試合のために、代表招集を2度も断った選手を招集するのは妥当な判断だったのだろうか？

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  • 強硬な姿勢のベラスコ

    「ノー」というのがフリオ・ベラスコ監督の答えだ。パリ五輪で金メダルを獲得したイタリア代表の指揮官によれば、招集を拒否する選手に居場所はないという。「過去に代表入りを断った選手は、今回も除外される。自分で治療を決めてから戻ってくるなどということは許されない。 それは我々が医師と相談して決めることだ」。もちろん、これはフェデリコ・キエーザを指しているわけではないが、彼の言葉はまさに的を射ている。10月と11月の招集拒否を受けて、元ユヴェントスおよびフィオレンティーナの選手がアズーリのユニフォームを着ることを望まない人は多い。 さらに、リヴァプールでの今シーズンは端役のような存在だった。31試合に出場し、3ゴール、3アシスト、総出場時間は600分強、1試合平均21分という成績だ。 

  • ガットゥーソの言う通りだ

    キエーザの代表招集は不評だが、ガットゥーゾ監督はこれに対し反論する構えだ。責任を問われる場面で、リノ（ガットゥーゾ監督）は決して逃げたことはない。彼を招集した以上、選択肢がなかったからではなく、彼がチームに付加価値をもたらすと確信しているのだ。そして、その言葉を信じるに足る理由がある。 51試合の出場数を誇る、現在リヴァプールで背番号14を背負う彼は、2024年欧州選手権の決勝トーナメント1回戦（スイス戦での敗退）以来、アズーリのユニフォームを着ていないが、ラスパドーリ（45）、レテギ（26）、 キーン（24）、スカマッカ（22）、ピオ・エスポジト（5）を上回っている。このグループの中では、ドンナルンマ（79）とバレラ（68）に次ぐ、代表通算出場数3位の選手だ。経験豊富でチームメイトからも信頼され、一発勝負の重要性を熟知し、現在の状況がいかにデリケートであるかを理解している。 チーム内で他に類を見ない特徴を持つフォワードであり、マージーサイドでの経験を通じて、特にメンタル面で成長を遂げた。ベンチから出場しても、そのプレーの強度と質の高さで確実に存在感を示せる。今年のリヴァプールでの活躍がそれを証明している今のイタリア代表では先発の座は得られないかもしれないが、切り札となる可能性を秘めている。

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