代表チームに復帰、19ヶ月ぶり。フェデリコ・キエーザが再びアズーリのユニフォームを身にまとうことになった。ガットゥーゾ監督は、木曜日にベルガモで行われる北アイルランド戦に向けた28名の招集メンバーに彼を名を連ねることを決定した。この試合は、メキシコ・アメリカ・カナダで開催されるワールドカップに向けた2試合の親善試合の初戦となる見込みだ。 リヴァプールのFWは代表メンバーに名を連ねているが、ボローニャとウディネーゼで好調なシーズンを送ったにもかかわらず、ベルナルデスキとザニオーロは招集外となり、テレビの前で応援することになる。監督のこの決定は、決して当然のものではなく、ある意味では意外なものでもあり、特に昨秋に起きた出来事を踏まえると尚更だ。 状況をより明確に把握するためには、10月に巻き戻す必要がある。当時、キエーザはイタリア代表からの招集を受けたが、応じないことを選んだ。その理由は？ 肉体的にも精神的にも、コンディションが整っていないと感じていたからだ。この言い訳は、モルドバとノルウェーとの試合に向けて彼を招集したかったガットゥーゾ監督との話し合いの後、11月にも用いられた。
翻訳者：
ベラスコの厳しい姿勢とガットゥーゾの不人気な決断：なぜキエーザを代表に招集するのが正しいのか
ガットゥーゾとの合意による決定
この発言によりキエーザは批判の的となったが、代表監督とも意見は一致していた。「キエーザの問題は単純だ。私は選手たちとよく話し、彼らにプレッシャーをかける。フェデとは毎週長い話し合いをしているし、私としては彼に自分の考えを伝えている。だが、選手の発言には敬意を払わなければならない。 彼は100％のコンディションではないと感じており、100％の状態でプレーしたいと思っている」と語った。ガットゥーゾが、せいぜい2試合という「勝つか負けるか」の局面で彼を招集したのは正しかったのだろうか？イタリアサッカーの未来にとって極めて重要な2試合のために、代表招集を2度も断った選手を招集するのは妥当な判断だったのだろうか？
強硬な姿勢のベラスコ
「ノー」というのがフリオ・ベラスコ監督の答えだ。パリ五輪で金メダルを獲得したイタリア代表の指揮官によれば、招集を拒否する選手に居場所はないという。「過去に代表入りを断った選手は、今回も除外される。自分で治療を決めてから戻ってくるなどということは許されない。 それは我々が医師と相談して決めることだ」。もちろん、これはフェデリコ・キエーザを指しているわけではないが、彼の言葉はまさに的を射ている。10月と11月の招集拒否を受けて、元ユヴェントスおよびフィオレンティーナの選手がアズーリのユニフォームを着ることを望まない人は多い。 さらに、リヴァプールでの今シーズンは端役のような存在だった。31試合に出場し、3ゴール、3アシスト、総出場時間は600分強、1試合平均21分という成績だ。
ガットゥーソの言う通りだ
キエーザの代表招集は不評だが、ガットゥーゾ監督はこれに対し反論する構えだ。責任を問われる場面で、リノ（ガットゥーゾ監督）は決して逃げたことはない。彼を招集した以上、選択肢がなかったからではなく、彼がチームに付加価値をもたらすと確信しているのだ。そして、その言葉を信じるに足る理由がある。 51試合の出場数を誇る、現在リヴァプールで背番号14を背負う彼は、2024年欧州選手権の決勝トーナメント1回戦（スイス戦での敗退）以来、アズーリのユニフォームを着ていないが、ラスパドーリ（45）、レテギ（26）、 キーン（24）、スカマッカ（22）、ピオ・エスポジト（5）を上回っている。このグループの中では、ドンナルンマ（79）とバレラ（68）に次ぐ、代表通算出場数3位の選手だ。経験豊富でチームメイトからも信頼され、一発勝負の重要性を熟知し、現在の状況がいかにデリケートであるかを理解している。 チーム内で他に類を見ない特徴を持つフォワードであり、マージーサイドでの経験を通じて、特にメンタル面で成長を遂げた。ベンチから出場しても、そのプレーの強度と質の高さで確実に存在感を示せる。今年のリヴァプールでの活躍がそれを証明している。今のイタリア代表では先発の座は得られないかもしれないが、切り札となる可能性を秘めている。