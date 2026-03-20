ベラスコの厳しい姿勢とガットゥーゾの不人気な決断：なぜキエーザを代表に招集するのが正しいのか

キエーザの代表招集は不評だが、ガットゥーゾ監督はこれに対し反論する構えだ。責任を問われる場面で、リノ（ガットゥーゾ監督）は決して逃げたことはない。彼を招集した以上、選択肢がなかったからではなく、彼がチームに付加価値をもたらすと確信しているのだ。そして、その言葉を信じるに足る理由がある。 51試合の出場数を誇る、現在リヴァプールで背番号14を背負う彼は、2024年欧州選手権の決勝トーナメント1回戦（スイス戦での敗退）以来、アズーリのユニフォームを着ていないが、ラスパドーリ（45）、レテギ（26）、 キーン（24）、スカマッカ（22）、ピオ・エスポジト（5）を上回っている。このグループの中では、ドンナルンマ（79）とバレラ（68）に次ぐ、代表通算出場数3位の選手だ。経験豊富でチームメイトからも信頼され、一発勝負の重要性を熟知し、現在の状況がいかにデリケートであるかを理解している。 チーム内で他に類を見ない特徴を持つフォワードであり、マージーサイドでの経験を通じて、特にメンタル面で成長を遂げた。ベンチから出場しても、そのプレーの強度と質の高さで確実に存在感を示せる。今年のリヴァプールでの活躍がそれを証明している。今のイタリア代表では先発の座は得られないかもしれないが、切り札となる可能性を秘めている。