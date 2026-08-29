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ベネツィア、バルセロナの逸材トニ・フェルナンデス獲得で400万ユーロの契約に合意 バルセロナは重要な買い戻し条項を確保
ベネツィアが口頭合意に達する
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノは、ヴェネツィアがバルセロナの若手FW獲得に向け、400万ユーロで口頭合意に達したと確認した。契約を1年残すのみだったため、バルセロナ首脳陣は今夏の移籍市場での売却を承認する判断を下した。この取引には、スペインの強豪クラブの長期的な財政的利益を守るため、50％の売却条項も盛り込まれている。
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イタリアのプロジェクトがライバル勢をわずかにリード
フェルナンデスにはアストン・ビラやリーズ・ユナイテッドを含む複数のプレミアリーグクラブに加え、ドイツ・ブンデスリーガからも強い関心と本格的なアプローチが寄せられていた。しかし、成長の次の段階に向けては、イタリア1部で戦うヴェネツィアのスポーティングプロジェクトが最も説得力のある選択肢となった。トップチームで継続的に出場機会を得られる見込みに加え、初めて海外に挑戦する10代の選手にとって、イングランドやドイツへの移籍よりもイタリアへの文化的な適応の方がはるかにしやすいと見なされていた。
バルセロナ、復帰への道筋を確保
バルセロナがこのラ・マシア出身選手の退団を認めたからといって、カタルーニャでの彼の将来への扉が完全に閉ざされたことを意味するわけではない。スポーツディレクターのデコは重要な買い戻し条項の交渉をまとめることに成功しており、このFWがセリエAで飛躍した場合、スペインの強豪は再契約できる。この戦略的な妥協により、フェルナンデスは非常に貴重なトップチームでの経験を得られる一方、将来的にカンプ・ノウへ戻る可能性も維持されている。
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セリエAでの試練が待ち受ける
ヴェネツィアは、イタリア1部での地位確立を目指す戦いの中で、注目の若手新戦力をトップチームに組み込んでいく見通しだ。FWは、今後の秋の代表ウィークを前に移籍手続きが完了すれば、即デビューの可能性がある。セリエAの厳格な戦術的要求に対応していくことは、この若手にとって最高峰のプロレベルで精神面を測る決定的な試金石となる。
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