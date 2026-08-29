ベネツィア、バルセロナの逸材トニ・フェルナンデス獲得で400万ユーロの契約に合意　バルセロナは重要な買い戻し条項を確保

バルセロナがこのラ・マシア出身選手の退団を認めたからといって、カタルーニャでの彼の将来への扉が完全に閉ざされたことを意味するわけではない。スポーツディレクターのデコは重要な買い戻し条項の交渉をまとめることに成功しており、このFWがセリエAで飛躍した場合、スペインの強豪は再契約できる。この戦略的な妥協により、フェルナンデスは非常に貴重なトップチームでの経験を得られる一方、将来的にカンプ・ノウへ戻る可能性も維持されている。