ベニアミーノ・ヴィニョーラは1980年代半ばにユヴェントスでプレーした元MF。TuttoJuve.comのインタビューでユヴェントスの低迷を分析した。「ユヴェントスは平凡なチームで、どんな相手にも苦戦している。欧州での直近の試合も、確かに逆転勝ちしたが、すでに苦戦は明らかだった。私には、スパレッティの試合運びはあまりに混乱しているように見える。終盤にはチームを大幅に組み替え、多くのFWを投入してフォーメーションを変える。最近はそれでうまくいっていたが、これは統制が取れている証しではない」
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翻訳者：
ベニアミーノ・ヴィニョーラ「ユヴェントスは平凡なチーム。ブレーメルとスパレッティの間にはすれ違いがあった」
ブレーメルとスパレッティの間に不協和音
ユヴェントス対ラツィオ戦後のスパレッティとブレーメルの発言について：「まず、試合後にああした発言をしないことだ。私に言わせれば、スパレッティとブレーメルはあんなことを言うべきではなかった。ああしたことを口にする前に、ロッカールームで明確に話しておく必要がある。私がユヴェントスの選手だった頃にあんな話し方をしていたら、ロッカールームに戻ってから大変なことになっていただろう。意思疎通がかみ合わず、新加入の選手や非常に若い選手に責任を押し付けた形だ。厳しい状況にあるのは明らかで、その影響は、そうしたプレッシャーに対応する準備ができていない選手に及んでいる」
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