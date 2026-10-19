ユヴェントス対ラツィオ戦後のスパレッティとブレーメルの発言について：「まず、試合後にああした発言をしないことだ。私に言わせれば、スパレッティとブレーメルはあんなことを言うべきではなかった。ああしたことを口にする前に、ロッカールームで明確に話しておく必要がある。私がユヴェントスの選手だった頃にあんな話し方をしていたら、ロッカールームに戻ってから大変なことになっていただろう。意思疎通がかみ合わず、新加入の選手や非常に若い選手に責任を押し付けた形だ。厳しい状況にあるのは明らかで、その影響は、そうしたプレッシャーに対応する準備ができていない選手に及んでいる」