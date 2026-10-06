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ライブ
imago-sport-1084198678.jpgSebastian Frej
Adhe Makayasa
翻訳者：

ベナンDFモハメド・ティジャニが明かす、アルゼンチンとの別れの一戦で「神」リオネル・メッシを止めるための笑える戦術プラン不足

リオネル・メッシ
モハメド・ティジャーニ
アルゼンチン 対 ベナン
アルゼンチン
ベナン
親善試合

リオネル・メッシは国際舞台で最後の花道に向けて準備を進めているが、次の対戦相手は彼を止めることよりも、その偉大さを目撃することに関心があるようだ。ベナン代表DFモハメド・ティジャニは、自分たちのチームには伝説的な背番号10に対処するための戦術的なプランがまったくないと認め、ファンを驚かせた。

  • アンダードッグが歴史的なエキシビションマッチを受け入れる

    ベナン代表DFティジャニは、エスタディオ・モヌメンタルでメッシを封じるための戦術的なプランは自分たちにないと率直に認めた。29歳のセンターバックは、現在のFIFAランキングで世界89位のベナン代表が南米の強豪と対戦するにあたり、実力差があることは否定できないと認めた。アフリカの挑戦者は、引いて守る戦い方を徹底するのではなく、むしろその司令塔を巡る祝祭的な雰囲気を受け入れたい考えだ。

  • imago-sport-1084198717.jpgSebastian Frej

    「メッシをマークする必要はない」

    公式練習を前にコンビニの外で取材に応じた元ラージョ・バジェカーノの主力は、ベテランFWを厳しくマークするような指示はチームに出ていないと強調した。アルゼンチンメディア『C5N』から、ラ・プルガをどう抑えるつもりかと問われたティジャニは、ためらうことなくこう答えた。「メッシをマークする必要はない。この試合を楽しむつもりだ。メッシ対策の特別なプランはない。ただこの試合を楽しめばいい。それだけだ」

  • アウェー応援団が象徴的な称賛を浴びせる

    アウェー側陣営のホーム主将への敬意は、ピッチ上の通常のライバル関係をはるかに超えている。別次元でプレーしていると広く見なされるこの象徴的存在の伝説的地位を強調し、ティジャニは次のように付け加えた。「メッシ、あなたは神だ。私にとって、彼は世界最高だ。本当にそう思っている」

    この思いはベナン代表のチームドクターもインタビュー中に強く同調してこう口にし、さらに強調された。「彼は世界最高だ。フットボールの神だ」

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  • Argentina Training SessionGetty Images Sport

    歴史的な別れの舞台が新時代の到来に先立つ

    ブエノスアイレスで行われるこのエキシビションマッチは、ラ・プルガの国際キャリアに幕を下ろす一戦となる。その後は2028年シーズン終了まで、再びインテル・マイアミに集中することになる。アルゼンチン代表を率いるリオネル・スカローニ監督は、中盤の司令塔を欠いた状態で、次の主要大会サイクルに向けて速やかに世代交代を進めなければならない。レ・ゲパールにとっては、世界の強豪を相手に自らの力を試すことが、今後のアフリカネーションズカップ予選に向けた極めて貴重な経験となる。

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