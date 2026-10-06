アウェー側陣営のホーム主将への敬意は、ピッチ上の通常のライバル関係をはるかに超えている。別次元でプレーしていると広く見なされるこの象徴的存在の伝説的地位を強調し、ティジャニは次のように付け加えた。「メッシ、あなたは神だ。私にとって、彼は世界最高だ。本当にそう思っている」

この思いはベナン代表のチームドクターもインタビュー中に強く同調してこう口にし、さらに強調された。「彼は世界最高だ。フットボールの神だ」