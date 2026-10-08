Getty Images Sport
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ベナン代表のゲルノト・ロール監督が憤慨、リオネル・メッシとアルゼンチン代表のスター選手たちがレジェンドの別れの後、ユニフォーム交換や写真撮影を拒否
いら立ちの残る別れの一戦
メッシは火曜日、ベナンとの親善試合に3-0で勝利した一戦で、アルゼンチン代表として最後の試合に出場した。39歳のメッシは、この歴史的な機会にPKを決め、その後に代表から引退した。
しかし、この一戦は敗れた相手にとってフラストレーションの残る形で終わった。ベナンのロール監督は、南米のチームが試合終了の笛の後、自身のチームを完全に締め出したと主張している。指揮官によれば、選手たちはアルゼンチン代表の選手たちと交流することを禁じられていたという。これにより、試合後の伝統的な慣習であるユニフォーム交換や相手選手へのあいさつを行う機会を逃した。
- AFP
セキュリティがメッシの写真を阻止
ベナン代表の選手たちは、バロンドールを8度受賞したこのスターとの一戦を記念したいと強く望んでいたと報じられている。ロール監督は、そうした試みがきっぱりと拒まれ、最終的にチームは何も得られなかったと説明した。
「私の選手たちはあらゆることを試したが、何もうまくいかなかった」とロール監督は『RMC Sport』に語った。「アルゼンチンの選手たちは、メッシとの写真1枚すら含めて、うちの選手たちに何も与えなかった。私たちはユニフォーム交換をしたかったが、1枚も手に入らなかった。相手の選手用通路に入ることすら許されなかった。警備員が全員を追い返していた。選手たちは自分のユニフォームを持ってきて、アルゼンチンの選手たちと交換しようとしていた」
スカローニがわずかな慰めを与える
ロールは、自身の選手たちにとってメッシと同じピッチに立つことが特別な経験だったことは認めた。それでも、このベテラン指揮官は、その夜は自分たちのチームがもう少し認められてしかるべきだったと感じていた。ベナン代表を率いる同監督は、最終的に自分のためのささやかな記念品を手にすることに成功した。試合終了の笛から30分以上待ち、相手チームの陣営に近づいた。
ロールは、自身が持参した古い試合使用済みのメッシのシャツに、アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督が最終的にサインしてくれたと明かした。これが、この親善試合後に両陣営の間で実現した唯一の成功したやり取りだった。
- Getty Images Sport
信じがたい時代の終焉
この試合は、サッカー史に残る最高級の代表キャリアの一つに正式に幕を下ろすものとなる。メッシは、アルゼンチン代表史上最も成功を収め、最も象徴的な選手として代表チームを去る。FWは代表でのキャリアの中でコパ・アメリカを2度制し、ワールドカップでは3度の決勝進出を果たした。そして2022年、カタールで母国を栄光へ導き、ついに世界王者となった。
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