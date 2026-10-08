メッシは火曜日、ベナンとの親善試合に3-0で勝利した一戦で、アルゼンチン代表として最後の試合に出場した。39歳のメッシは、この歴史的な機会にPKを決め、その後に代表から引退した。

しかし、この一戦は敗れた相手にとってフラストレーションの残る形で終わった。ベナンのロール監督は、南米のチームが試合終了の笛の後、自身のチームを完全に締め出したと主張している。指揮官によれば、選手たちはアルゼンチン代表の選手たちと交流することを禁じられていたという。これにより、試合後の伝統的な慣習であるユニフォーム交換や相手選手へのあいさつを行う機会を逃した。