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「ベティスの選手たちの方が賢かった」。ジョゼ・モウリーニョが、「世間知らずな」レアル・マドリーの衝撃的敗戦に怒りをあらわにした。
モウリーニョがマドリーの甘さを痛烈批判
モウリーニョは、ラ・リーガで今季最初の大きなつまずきを喫した後、マドリーのメンタリティーについて容赦なく評価した。試合の大部分を支配しながらも、レアル・マドリーはセビージャで勝ち点を持ち帰れず、指揮官は両チームの選手たちの心理面の違いを振り返ることになった。モウリーニョは特に、自軍に駆け引きが欠けていると受け取れる点について強い口調で語り、90分間を通して時間の使い方や主審の感情の動かし方を熟知していた、より経験豊富なベティスを前に、自身のチームを「ピュア」で「ナイーブ」だと表現した。
そのスタイルの違いについて、さらにこう説明している。「その点では、ベティスの選手たちの方がレアル・マドリーの選手たちよりも賢い」と指揮官は語った。「マドリーの選手たちはナイーブだ。……ベティスの選手たちは主審に影響を与えようとしていたが、マドリーの選手たちは、イエローカードに値するような場面でも、すぐに立ち上がってしまう。……こういうメンタリティーを持つチームと対戦するとき、それは重要な要素になる」
- AFP
判定とシミュレーションを巡る不満
モウリーニョは、試合をおおむね流したという点では主審を称賛した一方で、ファウルや警告の扱いの差には強い不満を示した。アルダ・ギュレルが些細な反則で警告を受けた一方、ベティスは序盤に複数回の警告を免れたと指摘した。さらにモウリーニョは、相手の大げさな振る舞いもすぐさま皮肉った。自身のテクニカルエリア付近でのある場面について、こう述べている。「あそこで、私のベンチの前で死んでいたあの少年は……救急車が来るのかと思ったよ。結局、救急車は来なかった。そういう意味で言っているんだ」
結果にもかかわらず、モウリーニョは、スコアが自分たちの優位性を反映していなかったとしても、チーム全体のパフォーマンスには満足していると強調した。「引き分けで終わっていたとしても、私たちはもっと多くのことをやったのだから、悔しさを抱えてここを去ることになっていた。敗戦ならなおさらだ。引き分け狙いで戦い、宝くじに当たったベティスを祝福する」と付け加えた。
エムバペのPKをめぐる論争
ドラマはラ・カルトゥハでの終盤に頂点に達した。キリアン・エムバペにPKで同点に追いつく絶好機が与えられたが、フランス代表FWのキックはアルバロ・バジェスに止められた。これを受け、ベティスDFマルク・バルトラの侵入の可能性を理由に、ただちに蹴り直しを求める声が上がった。それでも、マドリーのベンチが目に見えて抗議したにもかかわらず、VARは介入せず、モウリーニョは運がスター揃いの自身のチームを完全に見放した一夜を振り返ることになった。
PKや取り消されたカルロス・エスピのゴールを含む個別の判定について問われると、モウリーニョは冷静さを保ちながらも、明らかに判定の不明瞭さへの苛立ちをにじませた。「私は（その場面を）見ていない」と認め、「更衣室でも見ていないので、コメントはできない」とモウリーニョは語った。
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負傷状況の最新情報と守備への賛辞
敗戦の痛手を受けながらも、モウリーニョは守備陣を称賛する時間を取り、特にセンターバック陣について、試合をコントロールしたとして「圧倒的だった」と強調した。チームの姿勢に関しては、非の打ちどころがないとの考えを崩さなかった。「私は、どの選手の姿勢についても責めることは何もない。みんながすべてを出し切った。勝つに値したが、値することが勝ち点を与えてくれるわけではない」と述べた。また指揮官は、マルク・ククレジャの試合終盤での交代が深刻な負傷によるものではなく、けいれんによるものであり、そのため左サイドを補強するためにアルバロ・カレーラスが終盤に投入されたことも明かした。
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