モウリーニョは、ラ・リーガで今季最初の大きなつまずきを喫した後、マドリーのメンタリティーについて容赦なく評価した。試合の大部分を支配しながらも、レアル・マドリーはセビージャで勝ち点を持ち帰れず、指揮官は両チームの選手たちの心理面の違いを振り返ることになった。モウリーニョは特に、自軍に駆け引きが欠けていると受け取れる点について強い口調で語り、90分間を通して時間の使い方や主審の感情の動かし方を熟知していた、より経験豊富なベティスを前に、自身のチームを「ピュア」で「ナイーブ」だと表現した。

そのスタイルの違いについて、さらにこう説明している。「その点では、ベティスの選手たちの方がレアル・マドリーの選手たちよりも賢い」と指揮官は語った。「マドリーの選手たちはナイーブだ。……ベティスの選手たちは主審に影響を与えようとしていたが、マドリーの選手たちは、イエローカードに値するような場面でも、すぐに立ち上がってしまう。……こういうメンタリティーを持つチームと対戦するとき、それは重要な要素になる」