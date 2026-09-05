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「ベティスの選手たちの方が賢かった」。ジョゼ・モウリーニョが憤慨。「ナイーブな」レアル・マドリーがまさかの敗戦を喫す
モウリーニョ、レアル・マドリーのナイーブさを痛烈批判
モウリーニョは、ラ・リーガ今季最初の大きなつまずきの後、マドリーのメンタリティー評価に際して一切手加減しなかった。試合の大半を支配しながらも、レアル・マドリーはセビージャから勝ち点を持ち帰れず、指揮官は両チームの選手たちの心理的な違いを振り返ることになった。モウリーニョは特に、自軍に駆け引きが欠けているとみられる点について強い口調で語り、90分間を通して時計の進め方や審判の感情の動かし方を正確に理解していた、より経験豊富なベティスを相手に、自分たちの選手は「ピュア」で「ナイーブ」だと表現した。
そのスタイルの対照性について、同監督はさらにこう説明した。「その意味では、ベティスの選手たちの方がレアル・マドリーの選手たちよりも賢い」と指揮官は語った。「マドリーの選手たちはナイーブだ。……ベティスの選手たちは審判に影響を与えようとしていたが、マドリーの選手たちはイエローカードに値するような場面でも、すぐに立ち上がってしまう。……こういうメンタリティーを持ったチームと対戦するとき、それは重要な要素になる」
- AFP
判定とシミュレーションを巡る不満
モウリーニョは、主審が全体として試合を流していた点については称賛した一方で、ファウルと警告の扱いの差には強い不満を示した。アルダ・ギュレルが些細な反則で警告を受けた一方、ベティスは序盤に何度か警告を免れたと指摘した。また、相手チームの芝居がかった振る舞いもすかさず皮肉り、自身のテクニカルエリア付近でのある場面にも触れた。「あの少年は、私のベンチの前で死んでいた……。救急車が来るのかと思ったが、結局救急車は来なかった。その意味で私はそう言っている」と語った。
結果にもかかわらず、モウリーニョは、スコアが自分たちの優位性を反映していなかったとしても、チーム全体のパフォーマンスには満足していると強調した。「引き分けで終わっていたとしても、私たちはもっと多くのことをしたのだから、悔しさを抱えて帰ることになっていた。敗戦ならなおさらだ。引き分け狙いで戦い、宝くじに当たったベティスにおめでとうと言いたい」と付け加えた。
エムバペのPKを巡る論争
ドラマはラ・カルトゥハでの終盤に頂点に達した。キリアン・エムバペにPKで同点とする絶好機が与えられたが、フランス代表FWのシュートはアルバロ・バジェスにセーブされた。これを受け、ベティスDFマルク・バルトラの侵入の可能性があったとして、ただちに蹴り直しを求める声が上がった。それでも、マドリーのベンチが目に見えて抗議したにもかかわらず、VARは介入せず。運にも見放されたような一夜を過ごしたスター軍団について、モウリーニョは振り返ることになった。
PKやカルロス・エスピの取り消されたゴールを含む個別の判定について問われると、モウリーニョは冷静さを保ちながらも、判然としない状況への苛立ちをにじませた。「私は（その場面を）見ていない」と同監督は認めた。「ドレッシングルームでも見ていないので、コメントはできない」とモウリーニョは述べた。
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負傷状況の最新情報と守備陣への賛辞
敗戦の痛手を受けながらも、モウリーニョは時間を割いて守備陣を称賛し、とりわけセンターバック陣については、試合をコントロールしたとして「威厳に満ちていた」と評価した。チームの姿勢についても、非の打ちどころがないと強調している。「どの選手の姿勢についても責めることは何もない。みんながすべてを出し切った。勝利に値する内容だったが、値するだけでは勝ち点は得られない」と述べた。また指揮官は、マルク・ククレジャの試合終盤の交代が深刻な負傷によるものではなく、けいれんによるものだったことも認めた。そのため、左サイドを立て直すべくアルバロ・カレーラスが終盤に投入された。
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