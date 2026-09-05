モウリーニョは、ラ・リーガ今季最初の大きなつまずきの後、マドリーのメンタリティー評価に際して一切手加減しなかった。試合の大半を支配しながらも、レアル・マドリーはセビージャから勝ち点を持ち帰れず、指揮官は両チームの選手たちの心理的な違いを振り返ることになった。モウリーニョは特に、自軍に駆け引きが欠けているとみられる点について強い口調で語り、90分間を通して時計の進め方や審判の感情の動かし方を正確に理解していた、より経験豊富なベティスを相手に、自分たちの選手は「ピュア」で「ナイーブ」だと表現した。

そのスタイルの対照性について、同監督はさらにこう説明した。「その意味では、ベティスの選手たちの方がレアル・マドリーの選手たちよりも賢い」と指揮官は語った。「マドリーの選手たちはナイーブだ。……ベティスの選手たちは審判に影響を与えようとしていたが、マドリーの選手たちはイエローカードに値するような場面でも、すぐに立ち上がってしまう。……こういうメンタリティーを持ったチームと対戦するとき、それは重要な要素になる」